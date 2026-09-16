대구시민사회단체, 대구시에 2차 공공기관 이전 대책 마련 촉구

큰사진보기 ▲대구참여연대대구참여연대 ⓒ 조정훈 관련사진보기

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정부가 2차 공공기관 지방이전을 10월 중 확정할 예정인 가운데 지역 시민사회단체가 대구시에 실효성 있는 이전 대책 마련을 촉구하고 나섰다.대구참여연대는 16일 성명을 통해 "정부는 수도권 잔류 최소화, 기존 혁신도시 중심 집적 배치, 지역대학·산업 연계, 자족적 정주기반 확충, 속도감 있는 이전을 5대 원칙으로 정했다"며 "지방균형발전에 대한 정부의 의지를 분명히 했다는 점에서 유의미하다"고 평가했다.이어 "공공기관 이전만이 아니라 유사·중복 기관의 통·폐합 방침도 제시했다"며 "나눠먹기식 공공기관 이전을 결코 반복해서는 안되며 어떠한 정치적 고려나 편파적 판단도 없이 합리적이고 투명하게 결정해야 한다"고 주문했다.아울러 이전 기관의 출자회사 동반 이전, 주거래은행의 지역은행 전환, 지역 시민사회 연계 혁신 프로젝트 확대 등 지역사회 기여도를 높일 제도적 기반 마련 조치를 촉구했다.대구시를 향해서는 대구경북 행정통합에 대해 사회정치적 합의 등을 제대로 준비하지 않아 무산되었고 경북대학교 역시 준비 부족으로 '서울대 10개 만들기'에서 제외됐다는 점을 들며 설득력 있는 전략과 정책을 제시해야 한다고 충고했다.현재 대구시가 유치를 희망하는 공공기관은 금융 및 중소기업지원, AI데이터 및 산업진흥, 첨단의료 및 헬스케어, 환경에너지 등 5개 분야로 IBK기업은행, 한국산업기술진흥원, 한국데이터산업진흥원, 한국환경공단, 한국환경산업기술원 등 33개 기관이다.대구참여연대는 공간적 한계 극복을 위한 대안으로 경부고속도로 신서구간 지하화를 통한 커뮤니티 공간 구축을 제안하고 기존 혁신도시가 경부고속도로에 막혀 구도심인 신서지역과 단절되어 있는 만큼 이를 해소해야 집적 효과와 지역공동체 활성화를 도모할 수 있다고 강조했다.그러면서 "이 기관들이 대구로 왔을 때 기존의 혁신도시를 어떻게 획기적으로 활성화할지, 지역의 대학 및 산업과 어떻게 연계하여 지역을 혁신할지 등의 전략과 정책을 제시해야 한다"고 요구했다.또한 의료 관련 기관 유치 시 첨단의료복합단지 연계뿐만 아니라 지역의사제 및 공공의대 설립 등 정부정책과 연계한 공공의료 확충 전략을 함께 제시할 것을 요구했다.대구참여연대는 특히 일방적인 행정에서 벗어나 정치권 전반 및 시민사회 각계와 소통할 수 있는 플랫폼을 구축하고 지자체와의 조정 및 연대에도 적극 나설 것을 대구시에 촉구했다.앞서 대구경북중소기업협동조합이사장협의회도 지난 14일 성명서를 통해 "정부의 2차 공공기관 이전은 성장 기반 확충을 위한 중요한 국가균형발전 정책으로 지역의 산업, 교육, 정주 여건을 고려하여 추진되길 바란다"고 밝혔다.협의회는 "최근 AI·로봇·모빌리티 등 신산업 구조 전환을 준비하는 대구로의 공공기관 이전은 기관과 산업, 대학, 연구기관, 시민사회 연계로 시너지 창출이 가능하다"며 "대구 경제의 99%를 차지하는 중소기업, 소상공인과의 상생 확산을 비롯해 업종별로 구성된 중소기업협동조합과의 협업 환경도 강화될 것"이라고 말했다.그러면서 "합리적인 원칙 아래 2차 공공기관 이전을 추진하고 배치 과정에서 지역의 종합적인 경쟁력을 반영함과 동시에 공공기관 이전이 양질의 일자리 창출과 지역사회의 동반성장으로 이어질 수 있는 연계 방안을 마련해 달라"고 강조했다.