추미애, 프랑스 일드프랑스와 AI·스타트업·미래차 협력 넓힌다

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사와 발레리 페크레스 일드프랑스 주지사가 16일 오전 수원특례시 도담소에서 열린 '경기도-일드프랑스주 우호협력 10주년 기념 실행계획 서명식'에서 기념촬영을 하고 있다.. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 16일 오전 수원특례시 도담소에서 열린 경기도-일드프랑스주 우호협력 10주년 기념 실행계획 서명식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사와 발레리 페크레스 일드프랑스 주지사가 16일 오전 수원특례시 도담소에서 열린 '경기도-일드프랑스주 우호협력 10주년 기념 실행계획 서명식'에서 실행계획 서명을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 프랑스 수도권인 일드프랑스주와 인공지능(AI)·스타트업·미래모빌리티 등 첨단산업 분야의 협력을 확대하기로 했다. 양 지역이 우호협력 관계를 맺은 지 10년을 맞아 그동안의 교류를 구체적인 공동사업으로 발전시키겠다는 취지다.추미애 지사는 16일 도담소에서 발레리 페크레스(Valérie Pécresse) 일드프랑스 주지사를 만나 양 지역의 교류·협력 확대 방안을 논의했다.경기도와 일드프랑스주는 2016년 우호협력 관계를 맺은 이후 스타트업과 과학기술 등을 중심으로 교류해 왔다. 특히 경기도 기업의 프랑스 비바테크(VivaTech) 참가와 파리-사클레(Paris-Saclay)와의 과학기술 교류 등을 통해 양 지역의 혁신 생태계를 연결해 왔다.이날 양측은 지난 10년간의 교류를 바탕으로 앞으로의 협력 방향을 담은 '경기도-일드프랑스주 공동 실행계획'에도 서명했다. 실행계획에는 경제, 과학기술·혁신, 청년·교육, 지속가능한 발전·교통, 관광·문화, 국제협력 등이 포함됐다.추미애 지사는 "경기도와 일드프랑스주는 국가의 경제와 산업, 과학기술을 이끄는 대표적인 수도권으로 규모와 여건이 비슷해 서로의 정책 경험을 바로 활용할 수 있다는 점에서 최적의 파트너라고 생각한다"며 "지난 10년간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 두 지역이 더욱 굳건한 협력관계로 발전해 나가기를 바란다. 특히 서로의 강점을 연결해 인공지능·스타트업·모빌리티 분야에서 실질적인 협력을 만들어갔으면 한다"고 말했다.경기도는 판교테크노밸리를 중심으로 AI·디지털·스타트업 생태계를 구축하고 있으며 용인·평택 등을 중심으로 반도체 산업 생태계를 확대하고 있다. 일드프랑스주는 프랑스 전체 연구개발의 약 40%가 집중된 연구·혁신 거점으로, 파리-사클레를 비롯해 대학과 연구기관, 글로벌 기업 등이 밀집해 있다.양측은 기업과 연구기관 간 교류를 확대하고 주요 혁신 행사를 활용해 기업의 상대 지역 진출을 지원하기로 했다. 대중교통과 자율주행, 수소차, AI 기반 교통관리 등 미래모빌리티 분야에서도 정책과 경험을 공유할 계획이다.페크레스 주지사는 "경기도와 일드프랑스주는 각각 한국과 프랑스를 대표하는 혁신 거점"이라며 공동 실행계획을 통해 기업·연구자·혁신가들에게 새로운 기회를 창출하겠다는 뜻을 밝혔다.한편 페크레스 주지사와 대표단은 이날 화성행궁과 경기도서관, 안양시 스마트도시통합센터 등을 방문해 경기도의 역사·문화와 미래산업 현장을 둘러봤다. 일드프랑스주는 경기도서관에 지역의 역사와 문화유산 등을 소개하는 도서 16권을 기증했다.