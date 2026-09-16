'어떤 전환인지'를 묻는 독립연구의 중요성

에너지기후정책연구소(에정연)는 2009년 설립 이후 17년 동안 기후·에너지 문제를 독립적인 시선으로 연구해 왔습니다. 기후위기와 에너지 전환을 기술과 산업만의 문제가 아니라 노동과 지역, 불평등과 민주주의가 얽힌 사회적 전환의 문제로 바라보며, 현장의 목소리에서 질문을 찾고 더 정의로운 대안을 모색해 왔습니다.
설립 17주년을 맞아 <17년째, 정의로운 전환을 연구합니다>라는 이름으로 에정연과 만나고 함께 연구하고 활동해 온 이들의 이야기를 연속으로 싣습니다. 기후위기가 더욱 심화되고 정의로운 전환이 절실해진 지금, 왜 독립적인 기후·에너지 연구가 필요한지, 그 연구가 현장과 만나 무엇을 만들어낼 수 있는지 연구자·활동가·노동자 등 다양한 이들의 시선으로 이야기합니다. 이번 연속기고는 에정연의 독립연구를 지속하기 위한 후원캠페인과 함께합니다. 여섯 번째 녹색연합 기후에너지팀 황인철 전문위원의 글입니다.
저는 환경단체 녹색연합의 활동가입니다. 2009년 말부터 활동을 시작해서 녹색연합에 몸담은지 어언 17년이 되어가고 있습니다. 녹색연합은 활동가들이 두발로 현장을 걸으며 현장에서 일어나는 문제를 기록하고 알리고 변화시키려는 '현장성'을 중요하게 생각합니다.
백두대간, DMZ, 연안갯벌, 제주강정바다, 4대강, 그리고 기후위기를 온몸으로 마주하는 노동자, 농민, 해녀의 일터와 삶터, 석탄발전소와 핵발전소 지역. 이 모든 곳이 녹색연합이 관심을 갖고 함께 하는 현장들입니다.
개발의 논리 뒤에는 언제나 '전문가'가 있었습니다
저는 녹색연합에서 4대강사업과 국립공원 케이블카 대응을 담당한 바 있습니다. 이런 개발 사업에서는 항상 활동가의 목소리와 사업을 추진하는 정부나 기업의 목소리가 날카롭게 충돌하게 됩니다. 심각한 환경파괴가 뻔한 사업을 마치 '친환경'이라는 이름으로 포장하기 일쑤입니다.
이명박 정부는 '운하사업'을 '4대강살리기사업'이라고 이름 붙였습니다. 댐을 짓고 습지를 걷어내고 준설을 하면 강의 수질이 개선되고, 하천 생태계가 살아나고, 가뭄이 사라질 거라고 거짓말을 했습니다. 강원도와 양양군은 설악산국립공원의 케이블카도 '친환경케이블카'라고 불렀습니다. 케이블카가 등산객 수를 줄여서 환경이 오히려 좋아질거라고 말했습니다. 산양과 같은 멸종위기종은 케이블카 노선에 거의 서식하지 않기 때문에 영향이 없을 거라고 주장했습니다.
이런 엉터리 주장 뒤에는 소위 '전문가'들이 있었습니다. 대학교수, 박사라는 사람들이 때론 경제성을 속이기도 하고, 그들만의 환경조사결과를 들이밀기도 하며, 환경파괴사업을 녹색으로 포장했습니다. 기존에 자신이 주장했던 논리를 손바닥 엎듯 뒤집는 일도 허다했습니다. 정부와 기업의 입맛에 맞는 논리를 생산함으로써, 본인들이 얻는 이익이 있었을 겁니다.
여기에 맞서려면 활동가들은 현장을 발로 뛰어야 합니다. 녹조가 피어오른 강물을 헤집고, 수질을 측정하고, 케이블카 사업지의 멸종위기종 흔적을 찾아야 합니다. 하지만 활동가들만으로는 역부족일 때가 있습니다. 여론을 설득하려면 전문가들의 도움이 필요합니다. 이럴 때, 직업적 양심과 소신에 따라 독립적인 연구와 발언을 해 주는 이들이 있었습니다. 하지만 돈이 되는 일도, 큰 명예를 얻는 일도 아니기에, 소신있는 전문가는 그 수가 항상 적었습니다.
기후위기, 이제는 '어떻게 전환할 것인가'를 물어야 할 때
2018년, 한국을 비롯한 전 세계에 기후운동의 큰 흐름이 새롭게 만들어졌습니다. 청소년들의 결석시위를 시작으로, 한국에서도 시민들의 대규모 대중행동이 시작되었습니다. 2019년 9월, 대학로의 행진이 그 시작이었습니다. 그 이후 '기후위기비상행동'과 같은 연대기구가 구성되고, 기존의 환경단체를 넘어서 한국의 시민사회에 '기후위기' 문제가 중요한 의제로 부상되었습니다.
녹색연합도 생태보전운동, 환경오염대응과 함께 기후대응 활동의 위상을 단단히 하였고, 저도 기후의제 역할을 담당하게 되었습니다. 초기에는 '기후위기' 자체에 대한 사회적 인식을 확대하는 것부터 시작해야 했습니다. '기후위기'라는 용어 자체가 생소했고, 정부는 '탄소중립'이라는 목표에 비현실적인 이상 정도로 여길 때였습니다. 하지만 폭염, 폭우, 산불 등 점점 심각해지는 기상이변과 기후재난을 겪으며, 탄소중립과 재생에너지 전환도 사회의 주류가 되어가는 듯 보였습니다.
단순히 온실가스 감축과 재생에너지를 늘리는 것만이 아니라, 과연 기후위기의 근본원인이 무엇이고, 그 책임은 누가 져야 하며, 전환의 과정과 방식은 어떠해야 하는지를 물어야 하는 시기가 왔습니다. 미국처럼 인간활동에 의한 지구온도상승이라는 과학적 사실 자체를 부정하는 전문가는 한국에 많지 않습니다. 하지만 기후위기 해법에 대해서는 다양한 의견과 주장들이 존재합니다. 누군가는 에너지 문제를 시장과 민간기업에게 맡겨야 재생에너지가 빨리 확대될 수 있다고 합니다. 재생에너지 확대를 위해선 생태계 훼손는 용인해야 한다고 말하기도 합니다. 누군가는 탄소중립을 위해 핵발전을 활용해야 한다고 주장하기도 합니다.
녹색연합은 핵발전이 기후위기 대응의 대안이 결코 될 수 없다고 봅니다. 탈화석연료와 탈핵이 함께 빠르게 진행되어야 합니다. 에너지원의 변화만이 아니라 에너지소비 자체를 줄이는 것이 필수적입니다. 전환의 과정은 무엇보다 정의롭게 진행되어야 합니다. 생물다양성 보전과 기후안정은 어느 하나를 희생시킬 수 있는 것이 아닙니다. 에너지는 필수재로서 시장과 기업이 아닌 공공의 영역에서 관리되어야 합니다. 기후위기 시대 전환의 방향에 대한 녹색연합의 이런 입장을, 사회적으로 더 설득력있게 가져가려면 전문적인 지식과 연구결과가 필요합니다. 하지만 녹색연합의 이런 고민을 함께 풀어나갈 전문가를 찾기는 쉽지 않습니다.
기후정의와 정의로운 실현을 위한 더 많은 독립연구가 필요합니다
그럴 때 에너지기후정책연구소라는 독립연구기관이 있다는 것이 늘 든든하고 큰 힘이 됩니다. 녹색연합은 에정연과 많은 활동과 연구를 함께 진행해 왔습니다. 지역에너지자립을 위한 시나리오를 만들었고, 산업단지 재생에너지 확대를 위한 제도를 연구하였습니다. 공공재생에너지를 위한 전략을 수립하기도 했습니다. 노동조합과 시민사회가 함께 사업장 태양광을 늘리기 위한 녹색단협 연구, 에너지수요감축과 에너지충족성을 위한 연구도 올해 진행 중입니다. 단순히 연구실과 책상 앞에서 나오는 연구가 아니라, 지역과 현장에서, 함께 투쟁하고 연대하며 만드는 연구입니다. 자본과 권력으로부터의 독립을 지켜가는 에정연 연구소이기에 가능한 일입니다.
이 많은 연구활동을 소장님을 비롯한 소수의 인력만으로 해 나간다는 것이 대단하기도 하고, 안타깝기도 합니다. 앞으로도 정의로운전환을 위해 기후정의 실현을 위한 더 많은 독립연구가 필요합니다. 에정연은 기후운동과 한국사회의 소중한 공공재입니다. 더 많은 애정과 후원으로 에정연이 오래오래 지속가능할 수 있기를 바라는 이유입니다.
황인철 (녹색연합 기후에너지팀 전문위원)
'정의로운 전환을 위한 에너지기후정책연구소(ECPI)'와 함께하는 방법
📌연구소 홈페이지: https://ecpi.or.kr
📌후원회원 되기: http://ecpi.or.kr/ecpiplus
덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 황인철 님은 녹색연합 기후에너지팀 전문위원입니다.