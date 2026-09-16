'어떤 전환인지'를 묻는 독립연구의 중요성

에너지기후정책연구소(에정연)는 2009년 설립 이후 17년 동안 기후·에너지 문제를 독립적인 시선으로 연구해 왔습니다. 기후위기와 에너지 전환을 기술과 산업만의 문제가 아니라 노동과 지역, 불평등과 민주주의가 얽힌 사회적 전환의 문제로 바라보며, 현장의 목소리에서 질문을 찾고 더 정의로운 대안을 모색해 왔습니다.



설립 17주년을 맞아 <17년째, 정의로운 전환을 연구합니다>라는 이름으로 에정연과 만나고 함께 연구하고 활동해 온 이들의 이야기를 연속으로 싣습니다. 기후위기가 더욱 심화되고 정의로운 전환이 절실해진 지금, 왜 독립적인 기후·에너지 연구가 필요한지, 그 연구가 현장과 만나 무엇을 만들어낼 수 있는지 연구자·활동가·노동자 등 다양한 이들의 시선으로 이야기합니다. 이번 연속기고는 에정연의 독립연구를 지속하기 위한 후원캠페인과 함께합니다. 여섯 번째 녹색연합 기후에너지팀 황인철 전문위원의 글입니다.

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큰사진보기 ▲2019년 921기후위기비상행동 행진2019년 9월, 대학로에서 진행된 기후위기 비상행동 집회를 시작으로 매년 9월 기후정의행진이 이어지고 있다 ⓒ 기후위기비상행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲산업단지 재생에너지 활성화를 위한 국회토론회녹색연합과 에너지기후정책연구소는 몇차례 공동연구를 진행했다 ⓒ 에너지기후정책연구소 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 황인철 님은 녹색연합 기후에너지팀 전문위원입니다.