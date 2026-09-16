김제선 "사회연대경제, 기초정부 권한·자율성 보장해야"

큰사진보기 ▲김제선 대전 중구청장. ⓒ 대전중구 관련사진보기

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김제선 대전 중구청장이 사회연대경제 정책을 지역 여건에 맞게 추진할 수 있도록 기초 지방정부의 권한과 자율성을 보장해 달라고 행정안전부와 국회에 건의했다.사회연대경제 기본계획 수립과 지원센터 설치 등이 기초 지방정부에는 재량사항으로 남아 있어, 중앙·광역정부 정책에 종속될 수 있다는 우려에서다.대전 중구는 지난 15일 공포된 '사회연대경제기본법'의 시행령 제정 과정에서 기초 지방정부가 지역 사회연대경제 확산을 위한 권한과 역할을 충분히 행사할 수 있도록 해달라는 요청사항을 전달했다고 16일 밝혔다.중구는 이 법이 지역소멸 대응과 돌봄공백 해소 등 지역에 활력을 더하는 역할을 할 것으로 기대하면서도, 기초 지방정부의 역할에 관한 규정은 미흡하다고 지적했다. 기본계획 수립과 지원센터 설치 등을 기초 지방정부의 재량에 맡겨두면 지역의 특성과 주민 수요를 반영한 독자적인 정책 추진에 한계가 생길 수 있다는 것이다.특히 사회연대금융 분야에서는 지역기금 운용과 사회연대금융 중개기관 지정 등에 관한 지방정부의 권한과 역할이 사실상 배제돼 있다는 게 중구의 설명이다. 중구는 이로 인해 지역 수요에 맞는 금융정책 추진이 어려워지고, 지역 사회연대경제기업과 조직을 육성하는 데도 제약이 발생할 수 있다고 우려했다.이에 김 구청장은 시행령 제정 과정에서 기초 지방정부의 권한과 역할, 자율성을 보장해 달라고 요청했다. 향후 법률 개정 때는 중간조직 육성 등을 위한 사회연대경제지원센터 설치를 기초 지방정부에도 의무화하는 등, 광역 지방정부에 한정된 의무 조항을 기초 지방정부까지 확대 적용해 달라고 건의했다.김 구청장은 "사회연대경제는 지역의 문제를 지역의 주민과 조직이 함께 해결하고, 지역 안에서 일자리와 돌봄, 경제의 선순환을 만들어가는 중요한 기반"이라고 강조했다.이어 "중구도 지역의 특성과 주민 수요에 맞는 사회연대경제 정책을 적극적으로 발굴하고 육성해 지역경제에 활력을 더하고 지속가능한 지역공동체를 만들어가는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.