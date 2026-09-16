동물 사체 화장시설 무허가 운영... 경기도, 대기배출시설 14건 적발

큰사진보기 ▲경기도 특별사법경찰단은 지난 8월 18일부터 31일까지 2주간 도내 산업분야 연소시설 관련 사업장 210곳을 집중 단속해 모두 14건의 불법행위를 적발했다고 16일 밝혔다. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

특정대기유해물질인 염화수소를 배출하는 동물 사체 화장시설을 허가 없이 운영하거나 대기오염물질을 배출하는 보일러를 신고하지 않고 가동한 사업장들이 경기도 단속에 적발됐다.경기도 특별사법경찰단은 지난 8월 18일부터 31일까지 2주간 도내 산업분야 연소시설 관련 사업장 210곳을 집중 단속해 모두 14건의 불법행위를 적발했다고 16일 밝혔다.적발 유형별로는 미신고 대기배출시설 설치·운영이 11건으로 가장 많았다. 무허가 대기배출시설 설치·운영 1건, 배출시설·방지시설 가동개시 신고를 하지 않은 사례도 2건 적발됐다.전체 단속 사업장 210곳을 기준으로 하면 6.7%에서 위반행위가 확인된 셈이다.경기도는 검사대상 기기와 위험물 취급시설 등 여러 행정자료를 분석해 무허가 또는 미신고 대기배출시설 운영이 의심되는 사업장을 선별한 뒤 현장 단속을 벌였다.주요 적발 사례 가운데 A사업장은 동물 사체를 화장하는 과정에서 특정대기유해물질인 염화수소가 배출되는 시설을 관할 관청의 허가 없이 설치·운영하다 적발됐다.B사업장은 대기오염물질을 배출하는 연소시설인 보일러를 관할 관청에 신고하지 않고 설치·운영한 것으로 조사됐다.C사업장은 금속열처리시설의 가동개시 신고를 하지 않은 상태에서 조업하다 단속에 적발됐다.대기환경보전법에 따라 허가 없이 대기배출시설을 설치하거나 운영하면 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금에 처할 수 있다.신고하지 않고 대기배출시설을 설치·운영한 경우에는 5년 이하 징역 또는 5000만원 이하 벌금, 배출시설이나 방지시설의 가동개시 신고 없이 조업하면 1년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금에 처할 수 있다.권문주 경기도 특별사법경찰단장은 "산업분야 연소시설은 질소산화물과 미세먼지, 온실가스 등의 주요 배출원인 만큼 적정한 시설 관리와 법정 인허가 절차 준수가 중요하다"며 "행정자료를 종합적으로 분석해 의심 사업장을 선별하고 지속적인 현장 단속을 벌이겠다"고 말했다.