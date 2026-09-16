시민들이 여주쌀 대표할 새 벼 품종 이름 짓는다

큰사진보기 ▲경기 여주시가 2023년부터 추진해 온 여주쌀 품종대체사업을 통해 선발한 새로운 벼 품종의 이름을 시민 공모로 정한다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 2023년부터 추진해 온 여주쌀 품종대체사업을 통해 선발한 새로운 벼 품종의 이름을 시민 공모로 정한다.여주시는 지역을 대표할 벼 신품종 명칭 공모전을 오는 10월 11일까지 진행한다고 밝혔다.이번 공모 대상은 여주시가 국립식량과학원, 경기도농업기술원, 농협중앙회 여주시지부와 함께2023년부터 추진한 여주쌀 품종대체사업을 통해 선발한 유망 신품종이다.시는 여주를 상징하면서 여주쌀의 품질과 이미지를 표현할 수 있고 소비자가 쉽게 기억하고 부를 수 있는 명칭을 선정할 계획이다.공모에는 여주시민이면 누구나 참여할 수 있다. 참가자는 10월 11일까지 온라인 네이버폼을 통해 신품종 명칭과 이름에 담긴 의미를 제출하면 된다.접수된 명칭은 상징성과 독창성, 대중성, 활용성 등을 기준으로 심사해 우수작을 선정한다.다만 공모에서 선정됐다고 곧바로 신품종의 공식 명칭으로 확정되는 것은 아니다. 여주시는 우수작을 대상으로 품종 등록 가능 여부 등을 추가로 검토한 뒤 향후 여주 대표 벼 신품종의 이름으로 활용할 예정이다.여주시는 새로운 품종이 지역을 대표하는 쌀로 자리 잡을 수 있도록 품종 등록과 재배 확대 등 후속 절차를 진행할 계획이다.