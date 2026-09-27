공중에 뜬 돌... 하찮은 '미물'도 예술적 사건으로

큰사진보기 ▲리움미술관 로비, 미디어 월(The Wall)에 설치되다 '테라 인코그니타: 미지의 땅'(2026 시간: 2분 20초)이다. 정체불명의 유기적 형상이 3차원 디지털 공간에서 형태를 끊임없이 바꾼다. 무한히 순환하는 '우스모스'를 조망한 3D영상작품이다 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자들과 질의 응답하는 구정아 작가 ⓒ 김형순 관련사진보기

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큰사진보기 ▲구정아 I '그라비타(GRAVITTA)' 강화 유리섬유에 인광 페인트 74.3×1070×1878cm 2025 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲구정아 I '모비우스' 스테인리스 스틸 95×505×800cm 2026 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲구정아 I '무제' 연필심 57개 (접착제 미사용) 1998년 / 손끝만 스쳐도 무너질 듯 아슬아슬하지만, 영속적인 오브제가 아닌 마모되고 사라지는 사소한 물질을 통해 중력과 균형, 불안정성에 대한 질문을 던지는 작품이다 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲구정아 I '마그넷 시티즈' 연작, 페라이트 자석 총 9점 중 #8, #5 2018(2025) 중 하나 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲구정아 I 'R' 종이에 마커펜과 잉크 드로잉 1,001점, 목제 상자 77개 드로잉 22.5x27.5cm 상자 22.9x59.7x34.9cm 2005 ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲구정아 I '덴시티(GITD)' 자기장으로 작은 돌 공중부양 2025 장소 : M1(고미술 상설 전시실) ⓒ 김형순 관련사진보기

덧붙이는 글 | 홈페이지 리움미술관 https://www.leeumhoam.org/leeum

리움미술관에서 12월 27일까지 <구정아: 우스모스>(KOO JEONG A: OUSSSMOS) 전이 열린다. 전시의 관문 같은 위 작품을 보면 그녀의 예술관이 읽힌다. 구정아(1967~)는 파리 국립고등미술학교(ENSBA)에서 수학한 뒤 1990년대부터 30여 년간 프랑스, 스위스, 영국 등 유럽을 무대로 활동해 왔다. 2024년 베니스비엔날레 한국관 대표 작가로 참여하며 국제적 위상을 확고히 했다.작가는 2002년 뉴욕 구겐하임미술관 '휴고 보스상' 최종 후보에 이름을 올렸고, 2005년 에르메스코리아재단의 '미술상'을 수상했다. 파리 퐁피두센터는 그녀의 2001년 작 <무제>를 이듬해 영구 소장했다.이번 전시는 작가가 국내에서 선보인 전시 가운데 최대 규모다. 신작을 포함해 조각, 설치, 영상, 드로잉 등 35점이 M2(현대미술 전시실)뿐 아니라 로비와 M1(고미술 상설전시실), 야외 공간 등 미술관 곳곳에 흩어져 관객을 맞는다.현대 추상회화의 선구자 파울 클레(Paul Klee)는 "미술은 보이는 것을 재현하는 게 아니라 보이게 하는 것"이라고 말했는데, 이 명제는 구정아의 작업 세계와도 깊게 맞닿아 있다. 사람들이 무심코 지나쳐 버렸던 것, 심지어 눈에 보이지 않는 공기 속 감각마저도 표면 위로 섬세하게 끌어올리기 때문이다.구정아는 일상의 사소한 요소를 포착해 공간과 감각의 시학으로 전환하는 설치미술가다. 스펙터클한 대작이 드문 이유이기도 하다. 화려한 색채나 조형미보다는 빛, 흙, 나프탈렌, 종이조각, 알약 상자처럼 사람들이 거들떠보지 않던 '미물(微物)'을 예술적 사건으로 변화시킨다.2024년 베니스비엔날레 한국관 출품작 역시 "냄새가 하나의 조각이 될 수 있다"는 발상에서 출발했다. 남북한을 아우르는 한반도의 냄새에 관한 기억을 수집해 보이지 않는 '향기의 지도'를 구축했다. 눈으로 보는 시각 미술을 코로 맡고 몸으로 기억하는 후각적·공감각적 경험으로 확장한 대표적 사례다.전시 제목 '우스모스(OUSSSMOS)'는 사전에 없는 작가 고유의 조어다. 작가가 지속적으로 탐구해 온 신조어 '우스(OUSSS)'와 우주를 뜻하는 '코스모스(COSMOS)'를 결합했다. 여기서 '우스'는 고정된 개념이 아니라, 미처 눈여겨보지 않던 하찮은 존재 속에서 또 다른 우주를 발견해 나가는 구정아만의 독창적 예술의 지향점이다.작가는 관객이 작품 앞을 무심히 스쳐 지나가기보다 걷고, 멈추고, 기다리고, 우연한 요소를 발견하며, 수동적 '감상자'에서 능동적 '탐색자'로 거듭나길 유도한다. 벽면 해설에만 의존하지 않고 직접 공간을 거닐며 냄새를 맡고, 변화하는 빛의 잔영을 응시하면서 전시의 호흡을 몸으로 체득하길 바란다.작가는 모든 것을 친절하게 보여주지 않는다. 오히려 공간의 상당 부분을 텅 비워둠으로써 그 여백에 관객의 상상력이 스며들게 만든다. '무엇을 보았는가' 못지않게 '무엇을 놓쳤는가' 역시 작품을 완성하는 일부가 된다. 따라서 이 전시를 제대로 경험하려면 감각을 벼리며 기다리는 절대적인 시간, 즉 '깨달음의 순간'이 필요하다.[작품 1] 야광 스케이트 파크 조각 <그라비타>로비 맞은편의 <그라비타>는 어둑한 공간을 서늘한 빛으로 가로지르는 대형 설치 작업이다. 스케이트보드를 즐길 수 있는 '스케이트 파크'의 경사로 형태다. 스케이트보더가 활주하며 만들어내는 유려한 궤적이 작가가 말하는 '우스모스'적 관점을 효과적으로 은유하기 때문이다. 낮 동안 흡수한 빛 에너지를 품고 있다가 주변이 어두워지면 스스로 푸른 잔광을 발산하는 인광 방식을 취했다.관객의 시선은 완만하게 휘어진 곡면을 따라 흐른다. 평소 눈으로 볼 수 없었던 '중력'과 '속도'라는 물리적 에너지가 빛과 형태를 통해 신체적 감각으로 치환된다. 보이지 않는 힘을 가시화하는 작가의 조형 언어가 돋보이는 대목이다.[작품 2] 무한의 궤적 <모비우스>M2 지하 1층의 <모비우스>는 폭 8m 규모의 대형 스테인리스 스틸 조각이다. 위에서 내려다보면 무한대(∞) 기호를 연상시키는 형상으로, 안과 밖, 시작과 끝의 경계가 사라진 순환의 구조를 띤다.거울처럼 매끄럽게 연마된 은빛 표면에는 주변 건축과 관객의 움직임이 실시간으로 투영된다. 사물과 환경, 작품과 관객의 경계는 시시각각 해체되고 재구성된다. 뫼비우스의 띠처럼 고정된 하나의 조각이 아니라, 주변과의 관계 속에서 끊임없이 변화하는 열린 '장(場)'으로 기능한다.[작품 3] 거대함에 맞서는 미세함이 공간에서 특히 흥미로운 점은 거대한 <모비우스> 한편에 아주 작고 날카롭게 깎아놓은 연필심 조각이 숨어 있다는 사실이다. 텅 빈 거대한 공간과 극도로 미세한 사물이 극적인 대비를 이룬다.작가는 연필심 외에도 아스피린 가루, 각설탕처럼 시간이 흐르면 마모되거나 증발해 버리는 가변적 물질을 즐겨 다룬다. 이는 예술품이 영구불변하고 완결된 형태여야 한다는 서구 전통 조각의 고정관념에 질문을 던진다. 작가의 작품은 완결된 결과물이 아니라 '끊임없이 생성되고 소멸하는 과정' 그 자체다.[작품 4] <리얼리티 업그레이드 & 엔드 얼론>이 작업은 마치 보물찾기를 하듯 숨은 요소를 찾아내야 비로소 보인다.M2 전시실 통유리 밖 옹벽 안팎에는 50여 개의 투명한 크리스털이 바닥과 벽 틈새에 무심히 흩어져 있다. 평소에는 건축 구조물과 뒤섞여 거의 눈에 띄지 않지만, 특정 각도로 자연광이 스며드는 순간 찰나의 광채를 번뜩인다. 관객은 이를 우연히 발견할 수도 있고, 끝내 지나칠 수도 있다.작고 부서지기 쉬운 일상품에서 출발한 작가의 관심이 신체와 주변 공간에 작용하는 중력, 자연광, 에너지 같은 비가시적 잠재력으로 확장되어 왔음을 보여주는 대표작이다.[작품 5] 20년의 기록, 1001점 드로잉2005년부터 20여 년간 지속해 온 1001점의 드로잉과 이를 보관하는 77개의 오동나무 상자로 구성된 연작이다. 이번 전시를 통해 방대한 전체 작업이 처음으로 한자리에 모였다.그러나 1001점을 동시에 관람할 수는 없다. 77개의 상자는 세 개의 전시 공간에 분산 배치되며, 벽면에 교체 전시되는 드로잉 또한 주기적으로 순환한다. 무언가 시선에 잡히는 순간 다른 무언가는 상자 속에 숨겨진다. 이 끝없는 출현과 은폐의 반복을 통해 작품은 단순한 기록을 넘어 시간성과 기억, 부재의 미학을 환기한다.[작품 6] 공중에 떠 있는 황금돌현대미술 전시장을 지나 도자기와 전통 서화가 자리한 M1(고미술관)으로 들어서면 낯설고 신비로운 광경을 마주한다. 황금빛 돌덩어리 하나가 받침대 위 공중에 홀로 떠 있다.돌과 좌대 사이에는 오직 빈 공기만이 흐른다. 전자기력을 이용한 설치로, 오랜 세월의 흔적을 간직한 고미술 공간에 현대 물리학의 원리를 접속시켰다. 전통과 현대, 암석의 육중한 무게감과 부유하는 가벼움, 눈에 보이는 황금빛 물질과 보이지 않는 자기장의 힘이 팽팽한 긴장을 형성한다.구정아의 예술적 성취는 사소해 보이는 '미물'을 현대미술의 중심 담론으로 끌어올렸다는 점에 있다. 또한 빛과 온도의 미세한 변화, 향기와 파동 같은 비물질적 요소를 전시장 안으로 끌어들여 시각 중심주의에 갇혀 있던 미술을 입체적인 공감각의 영역으로 확장했다.그녀가 도달한 지점은 결국 '익숙한 것의 낯설게 하기'다. 발밑과 시선 너머에 늘 존재했으나 무심코 지나쳐 버렸던 미지의 영역을 고요하게 일깨운다. 그 사소하고도 미세한 틈새를 마주하는 순간 굳어 있던 우리의 감각이 깨어나 저마다의 '우스모스'를 마주하게 되는 것, 이게 바로 구정아가 이뤄낸 예술적 사건이다.