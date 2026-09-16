성남 하늘누리 추모원 추석 연휴 정상 개방

큰사진보기 ▲성남시는 오는 24일부터 27일까지 중원구 갈현동 하늘누리 제1·2추모원을 평소와 같은 오전 7시부터 오후 5시까지 개방한다고 16일 밝혔다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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성남시 봉안시설인 하늘누리 제1·2추모원이 추석 연휴에도 정상 운영된다. 다만 추모객이 몰리는 기간에는 제례실 이용이 중단되고 추석 당일 화장장 운영도 평소 8회에서 1회로 줄어든다.성남시는 오는 24일부터 27일까지 중원구 갈현동 하늘누리 제1·2추모원을 평소와 같은 오전 7시부터 오후 5시까지 개방한다고 16일 밝혔다.추석 연휴를 전후해 방문객이 집중될 것으로 예상됨에 따라 제1·2추모원에 있는 제례실 11곳은 오는 19일부터 27일까지 이용할 수 없다.추석 당일인 25일에는 화장장 운영 횟수도 대폭 축소된다. 평소 하루 8회 운영하던 화장장을 이날은 오전 7시부터 8시 30분까지 한 차례만 운영한다. 화장 가능 규모는 11구다.성남시는 추석 연휴 기간 하루 평균 제1추모원에 1800여 명, 제2추모원에 3200여 명 등 모두 5000명가량이 방문할 것으로 예상하고 있다.시는 추모객과 차량이 몰리면서 주변이 혼잡할 수 있는 만큼 가급적 대중교통을 이용해 달라고 당부했다. 직접 방문이 어려운 경우 보건복지부 'e하늘 장사정보시스템'을 이용한 온라인 추모도 가능하다.현재 하늘누리 제1·2추모원에는 모두 4만1761위의 고인이 봉안돼 있다. 특히 봉안시설의 여유 공간은 많지 않은 상태다.제1추모원은 전체 1만6900기 가운데 1만5840기가 안치돼 사용률이 94%에 달한다. 남은 봉안 규모는 1060기다. 제2추모원은 2만5921기가 모두 사용돼 이미 만장된 상태다.성남시는 추석 연휴 기간 현장 혼잡을 줄이고 안전한 추모가 이뤄질 수 있도록 시설 운영과 방문객 관리에 나설 방침이다.