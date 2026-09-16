김영수 충남도의원 "동·서격렬비도 국가 매입해야"…가격·소유주 협의는 과제

큰사진보기 ▲김영수 충남도의원 ⓒ 김선영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서해 해양영토 관리의 주요 거점인 격렬비열도의 동격렬비도와 서격렬비도를 국가가 매입해 통합 관리해야 한다는 요구가 나왔다. 해양수산부는 격렬비열도의 중요성에 공감하면서도 매입 가격과 공동소유주 간 협의 등 현실적인 과제가 있다고 설명했다.김영수 충남도의원(서산3·더불어민주당)은 15일 제371회 임시회 제4차 본회의 5분 발언에서 동·서격렬비도의 국가 매입과 해양영토 관리 대책 마련을 촉구했다.김 의원은 격렬비열도가 중국 산둥반도와 마주한 전략적 요충지이며, 특히 서격렬비도는 우리나라 영해 범위를 정하는 기점 가운데 하나라고 설명했다. 정부가 2022년 격렬비열도항을 국가관리연안항으로 지정했지만, 국유지인 북격렬비도와 달리 동·서격렬비도는 여전히 사유지로 남아 있다는 것이다.그는 "영해를 결정짓는 안보 요충지의 관리를 개인 소유권과 단순 행정 규제에만 의존하는 것은 바람직하지 않다"고 말했다.외국인 소유권 변동 문제도 국가 매입의 근거로 들었다. 김 의원은 2012년 중국인의 서격렬비도 매입 시도가 있었으며, 동격렬비도 지분 약 3분의 1은 상속을 통해 미국 국적자 소유로 넘어갔다고 밝혔다.대책으로는 정당한 보상을 전제로 한 동·서격렬비도의 국가 매입과 세 섬을 묶는 '해양안보 관리권역' 구축을 제안했다. 영해 관리와 안보, 불법조업 대응, 해양환경 보전을 통합적으로 수행해야 한다는 취지다.김 의원은 2030년까지 국비 478억 원을 투입하는 격렬비열도항 개발사업도 차질 없이 추진해야 한다고 당부했다. 충남도에는 태안군과 공조해 국가 매입과 관련 제도 개선에 나설 것을 요구하며 "영토와 주권은 문제가 발생한 뒤 수습하는 것이 아니라 선제적으로 지켜내야 한다"고 강조했다.이에 대해 해수부 해양영토과 관계자는 16일 <서산시대>와의 전화 통화에서 "외곽 도서가 영해 설정과 해양영토 관리에서 갖는 중요성에 공감한다"고 밝혔다. 다만 "동·서격렬비도 매입은 과거에도 논의됐던 사안으로, 소유주가 요구하는 가격과 정부가 제시할 수 있는 금액의 차이 때문에 추진에 어려움이 있었다"고 설명했다.공동소유 구조도 협의를 어렵게 하는 요인으로 꼽았다. 이 관계자는 "해수부가 파악한 소유주가 서격렬비도는 5명, 동격렬비도는 3명"이라고 밝혔다. 섬 전체를 협의 매수하려면 여러 소유주의 의견을 모아야 하는데, 일부는 연락이 닿지 않는 등 협의에 어려움이 있다는 것이다.해수부는 매입 여부와 별개로 격렬비열도에 대한 관리를 이어가고 있다는 입장도 밝혔다. 이 관계자는 "북격렬비도에 유인등대와 관측시설 등이 운영되고 있으며, 해경 함정의 활동을 지원할 부두 건립도 추진되고 있다"고 설명했다. 또 "자연환경보전지역 등 관련 규제에 따라 섬에서 할 수 있는 행위가 제한된다며, 사유지라는 이유로 격렬비열도가 영토 관리 대상에서 제외되는 것은 아니"라고 밝혔다.