이재명과 정치 지도자들에게 묻다, 좋은 리더란 무엇인가

큰사진보기 ▲유재일 사회공헌연구소 대표가 신간 <통합정치와 좋은 리더>(백산서당)를 출간했다. ⓒ 백산서당 관련사진보기

"국민의 주권은 대통령뿐만 아니라 국회의원들에게도 위임되어 있다는 사실, 그리고 국민통합은 야당 및 반대 세력의 목소리에 귀를 기울이는 데서 시작한다는 사실을 얼마나 충실히 받아들이느냐가 중요한 기준이 될 것이다."

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큰사진보기 ▲<통합정치와 좋은 리더>를 펴낸 유재일 사회공헌연구소 대표(전 대전대 정치외교학과 교수). ⓒ 유재일 관련사진보기

유재일 사회공헌연구소 대표가 신간 <통합정치와 좋은 리더>(백산서당)에서 제시한 정치지도자의 평가 기준이다. 이재명 대통령의 리더십을 논하는 대목에 등장하는 이 문장은 대통령은 물론, 오늘의 대한민국을 이끌어가는 여야 정치지도자들에게도 질문을 던진다. 자신을 지지하는 사람들을 결집하는 데 머무를 것인가, 반대하는 국민까지 설득하며 공동체를 이끌 것인가.지난 15일 출간된 이 책은 2024년 펴낸 <통합정치와 리더십>의 후속작이다. '경합과 협치의 정치는 어떻게 가능한가'를 화두로, 정치구조와 제도에 대한 분석에서 나아가 실제 정치행위자의 선택과 리더십을 살핀다. 통합을 선언하는 정치인의 말보다, 갈등의 순간에 누구와 대화하고 어떤 결정을 내리는지를 들여다보는 책이다.저자 유재일은 한국 정치와 정당을 오랫동안 연구해 온 정치학자다. 대전고등학교와 고려대학교 정치외교학과를 졸업하고 같은 대학원에서 정치학 석·박사 학위를 받았으며, 30여 년간 대전대학교 정치외교학과 교수로 재직하며 연구와 후학 양성에 힘썼다.국회도서관장과 대전세종연구원장, 한국정당학회장, 한국지방정치학회장, 한국정치학회 부회장을 역임했고, 대통령자문정책기획위원회와 국회헌법개정특별위원회 자문위원 등으로도 활동했다. 현재 사회공헌연구소 대표를 맡고 있는 그는 학계의 연구와 정책·제도 현장의 경험을 바탕으로 좋은 리더의 조건을 짚는다.책에서 눈길을 끄는 부분은 이재명 대통령의 리더십을 다룬 대목이다. 저자는 김영삼 전 대통령의 직관과 결단력을 '직관적 승부사형', 김대중 전 대통령의 논리와 설득력을 '계몽적 설교자형'으로 설명하면서, 이 대통령의 통치 스타일을 논리와 결단력이 결합한 '계몽적 승부사형'으로 분류해 본다.다만 이는 완결된 평가가 아니다. 저자는 임기 초반인 만큼 신중한 접근이 필요하다고 전제하고, 리더십 유형마다 장단점이 있다는 점을 강조한다. 이 대통령에게도 추진력과 실용주의가 국민통합적 국정 운영으로 이어지는지가 중요하다는 것이다. 저자는 "장점은 더욱 갈고 닦고, 단점은 항상 경계하는 것, 그것이 성공하는 정치지도자의 관건"이라고 썼다.인사와 소통에 대해서도 구체적인 문제를 제기한다. 저자는 이 대통령이 "담대한 인사를 통해 국민통합이라는 상징성을 일정 부분 확보하지 못한 점은 지적하지 않을 수 없다"며 야당 인사와 여성 인사의 기용이 제한적이었다고 평가한다. 그러면서 국정책임자는 국내 정치에서도 "'소통과 협력의 달인'이어야 할 것"이라고 주문한다.이러한 요구는 대통령 한 사람에게만 향하지 않는다. 책은 정치지도자의 업적이 특정 진영 지지자들을 위한 이익보다 "'가능한 많은 국민'을 위한 공공재"일수록 높고 오래 평가받는다고 강조한다. 국정 과제의 필요성을 국민에게 설득하지 않은 채 자신의 지지 유권자를 동원하는 "'갈라치기' 정치는 모든 하책 중의 하책"이라는 지적도 담았다.저자는 통합정치를 "정치행위자들이 공동체 내에서 경쟁과 협력을 통해 다양한 가치와 이익을 둘러싼 갈등을 해결하면서, 동시에 다원적 공공선과 정치적 편안함을 증대시키는 행위"로 정의한다. 서로 다른 생각을 없애거나 갈등을 덮는 것이 아니라, 차이를 인정하면서 경쟁과 협력을 통해 타협과 합의에 도달하는 정치라는 의미다.이를 설명하기 위해 주요20개국(G20)의 1945년 이후 주요 정부수반 200여 명과 다른 주요 국가의 지도자들을 검토하고, 통합정치를 실천한 세계의 리더 20인을 살핀다. 김대중과 앙겔라 메르켈, 넬슨 만델라, 프랭클린 루스벨트, 저신다 아던 등 서로 다른 시대와 조건에서 활동한 지도자들의 선택과 성취, 한계를 비교한다.김대중에게서는 화해와 타협의 정치적 노력을, 메르켈에게서는 연립정부 운영과 사회적 합의를 이끈 통합적 리더십을 읽어낸다. 동시에 김대중 역시 야당의 비판을 충분히 경청하거나 설득하지 못한 순간이 있었다고 지적한다. 인물을 찬양하는 데 그치지 않고, 성공과 한계를 함께 살피며 지금의 정치가 배울 점을 찾는 방식이다.책의 두 번째 축은 좋은 리더가 갖춰야 할 태도와 훈련이다. 권력을 얻는 과정에 필요한 명예심과 권력의지, 공사 구분, 정치기술에 더해 국정을 수행할 때는 진실과 용기, 관용과 통찰이 요구된다고 설명한다. 겸손과 절제, 멘토링과 자기 성찰을 통해 리더십을 끊임없이 훈련해야 한다는 주장이다.논의는 개인의 자질에서 제도로 확장된다. 협의제 민주주의와 개헌, 선거·정당제도 개혁, 지방자치 개혁, 선거연합과 국민통합적 정부가 마지막 부분의 주요 주제다. 좋은 지도자의 의지만 기대할 것이 아니라, 다양한 정치세력이 협력하고 책임을 나눌 수 있는 제도까지 갖춰야 한다는 문제의식이다.저자는 책의 마지막에 "우리 시대는 좋은 리더를 필요로 하고, 통합정치를 기다리고 있다"고 적었다. 대통령과 여야 지도자들에게는 권력을 어떻게 행사할 것인지, 시민들에게는 누구를 좋은 리더로 선택할 것인지 되묻는 문장이다.한편, 출판기념회는 9월 17일 오후 4~7시 서울 카페게더 광화문점에서, 10월 8일 같은 시간 대전 중구 라비에벨 커피전문점에서 열린다.