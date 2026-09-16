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26.09.16 16:18최종 업데이트 26.09.16 16:18

용인 골목형상점가 3년 새 33곳으로

동백역 스탬프 페스티벌부터 에버랜드마을·남사한숲·머내마을까지... 11월까지 상권별 행사

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용인시는 상권별 특성과 여건에 맞춘 문화·체험 프로그램을 오는 11월까지 지원한다고 16일 밝혔다.
용인시는 상권별 특성과 여건에 맞춘 문화·체험 프로그램을 오는 11월까지 지원한다고 16일 밝혔다. ⓒ 용인시

경기 용인시가 2024년 이후 골목형상점가 33곳을 지정한 가운데 올해 11개 상권에서 소비 촉진을 위한 축제와 공연, 스탬프 투어 등을 진행한다.

용인시는 상권별 특성과 여건에 맞춘 문화·체험 프로그램을 오는 11월까지 지원한다고 16일 밝혔
다.

용인시가 지정한 골목형상점가는 2024년 6곳을 시작으로 2025년 15곳, 올해 12곳이 추가돼 모두 33곳으로 늘었다.

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골목형상점가는 일정 요건을 갖춘 골목상권을 지방자치단체가 지정해 전통시장과 상점가처럼 온누리상품권 가맹과 각종 상권 활성화 사업 등의 지원을 받을 수 있도록 한 제도다.

용인시는 '상권활성화 지원사업'과 '상점가·골목형상점가 활성화 지원사업'을 통해 상인들이 직접 지역 특성을 반영한 행사를 기획·운영하도록 지원하고 있다.

올해 행사가 예정된 상권은 모두 11곳이다. 앞서 보정동 카페거리 골목형상점가에서는 '보카 썸머 맥주축제', 흥덕 다채움 골목형상점가에서는 '흥덕 청춘의 거리' 행사가 열렸다.

동백역 골목형상점가에서는 지난 8월 15일부터 시작한 '스탬프 페스티벌'이 오는 19일까지 진행된다.

이동 골목형상점가는 이달 20일까지 '이동 스탬프 릴레이 페스타'를 열고, 양지중앙 골목형상점가는 20일 '양지 중앙 세대공감 상생 한가위축제'를 개최한다.

10월에는 행사가 잇따른다. 에버랜드마을 골목형상점가는 10월 9일 골목축제를 열고, 구성언남 골목형상점가에서는 17일 음악회와 버스킹 축제가 열린다. 같은 날 둔전 골목형상점가에서도 골목상권 활성화 한마당 축제가 진행된다. 남사한숲 골목형상점가는 10월 24일 '제2회 남사한숲 상생 한마당'을 개최한다. 11월에는 머내마을 골목형상점가가 7일 뮤지컬·팝페라 음악회를 열고, 보정중심 골목형상점가는 21일 제2회 보정중심 문화축제를 개최한다.

각 상권에서는 공연과 음악회, 스탬프 투어 등을 진행해 행사 방문객들이 주변 점포를 이용하도록 유도할 계획이다.

용인시는 골목형상점가 지정 확대와 상권별 행사를 통해 기존 전통시장 중심의 상권 지원 범위를 일반 골목상권까지 넓힌다는 방침이다.

이상일 용인시장은 "상권마다 지역의 특색과 매력이 다른 만큼 상권별 특성을 살린 다양한 행사를 통해 시민이 가까운 상권을 찾고 즐길 수 있도록 지원하겠다"며 "상인과 방문객이 함께 어울릴 수 있는 프로그램을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.

#용인시

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