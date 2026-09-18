임신중지약 '미프진'은 WHO 권고에 없습니다

국내에 잘 알려지지 않은 세계 여성 뉴스를 전합니다.

큰사진보기 ▲WHO의 '임신중지 돌봄 가이드라인, 제2판(2024년) 표지. ⓒ WHO 관련사진보기

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임신 12주 미만의 약물적 임신중지의 경우 :



a. 미페프리스톤 200mg을 경구 복용한 뒤, 1∼2일 후 미소프로스톨 800㎍을 볼 안쪽이나 혀 밑 또는 질내로 투여할 것을 권고한다. 미페프리스톤과 미소프로스톨 투여 사이의 최소 권고 간격은 24시간이다.



b. 미소프로스톨을 단독으로 사용하는 경우, 미소프로스톨 800㎍을 볼 안쪽이나 혀 밑 또는 질내로 투여할 것을 권고한다.



c. (신규) 레트로졸과 미소프로스톨의 병용요법(레트로졸 10mg을 3일 동안 매일 경구 복용한 뒤, 4일째 미소프로스톨 800㎍을 혀 밑 투여)을 안전하고 효과적인 선택지로 제안한다.

"임상 연구에 따르면 병용요법(권고 27a)은 미소프로스톨 단독요법보다 더 효과적이다."

큰사진보기 ▲WHO는 '임신중지 돌봄 가이드라인, 제2판(2024년)'을 통해 '임신 12주 미만의 약물적 임신중지의 경우' 세 가지 방법을 권고·제안하고 있다. ⓒ WHO 관련사진보기

임신중지약 '미프지미소' 도입 추진… 언제 유통될까

큰사진보기 ▲원민경 성평등가족부 장관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 임신중지 약물 도입 방안 브리핑에서 자료를 보고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정부가 임신중지 약물 도입 방침을 밝혔습니다. 신준수 식품의약품안전처(아래 식약처) 의약품안전국장은 16일 정부합동브리핑에서 "지금까지 상당 부분 허가·심사가 진행됐다"며 "내년 1분기 안에 도입될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했습니다.이를 두고 대다수 언론이 '먹는 임신중지약 미프진 단계적 허용', '정부 임신중지약 미프진 도입 공식화', '미프진 드디어 도입된다' 등으로 전하고 있습니다.사실과 다른 보도 제목입니다.미프진은 프랑스 루셀클라프사가 개발한 제품 이름입니다. 식약처는 어느 제품에 대해 심사를 진행하고 있는지는 아직 밝히지 않았습니다. 다만 현대약품이 임신중지 의약품 품목허가를 신청한 것으로 알려져 있습니다. 해당 제품 이름은 영국 라인파마 인터내셔널이 만든 미프지미소입니다.언론에서 '미프진'을 임신중지 약물을 대표하는 관용어처럼 쓰고 있습니다만, 미프진과 미프지미소 이들 두 제품 사이에는 사실 매우 큰 차이가 있습니다.미프진은 미페프리스톤 성분 단일제이고, 미프지미소는 미페프리스톤 성분 단일제와 미소프로스톨 성분 단일제를 패키지로 묶은 '콤비팩'입니다. 미페프리스톤은 임신 유지에 필요한 프로게스테론 작용을 차단하는 성분으로 알려져 있습니다. 미소프로스톨은 자궁 경부에 작용해 '임신 조직'의 배출을 유도하는 성분으로 알려져 있습니다.WHO(세계보건기구)는 약물적 임신중지에서 임신 조직 배출을 중요한 단계로 판단합니다. 이에 따라 WHO는 '임신중지 돌봄 가이드라인, 제2판(2024년)'을 통해 다음과 같이 세 가지 방법을 권고·제안하고 있습니다.그리고 이렇게 첨언하고 있습니다.앞서 전한 대로 미프진은 미페프리스톤 성분 단일제 제품입니다. WHO 권고안에는 미페프리스톤 단일제를 사용하는 경우가 없습니다.그러니 '임신중지약 미프진'이라는 식의 관용적 보도는 약물적 임신중지를 미페프리스톤 단일제 성분의 약을 먹는 것처럼 오인하게 만들 수 있습니다. 건강과 직결된 문제입니다. 또한 미페프리스톤 단일제 성분 제품과, 미페프리스톤 성분 단일제와 미소프로스톨 성분 단일제를 패키지로 묶은 '콤비팩' 제품 가격은 다를 수밖에 없습니다. '경제력에 따른 선택권' 문제와도 직결됩니다.일본 정부는 임신중지약 콤비팩 제품을 2023년 4월 승인했습니다. 우리나라 정부가 일본과 비슷한 결정을 할지 여부는 아직 알 수 없습니다. 따라서 '먹는 임신중지약 도입 공식화' 정도로 전하는 것이 옳습니다. 현대약품이 품목허가를 신청한 '미프지미소' 도입이 유력한 상황이라면 <연합뉴스>처럼 전달해야 합니다.16일자 <연합뉴스>는 "임신중지 약물로 널리 알려진 '미프진'은 보통 미페프리스톤 단일 성분 의약품을 지칭한다"고 구분하면서 다음과 같은 제목으로 보도했습니다.