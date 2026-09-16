수시 원서접수 겨우 마쳤는데 왜 이런 일이

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"서버 다운돼서 원서접수가 오후 7시까지 연장됐대요. 경쟁률 보고 지원한 사람도 있다고 하더라고요."

큰사진보기 ▲(성남=연합뉴스) 홍기원 기자 = 대입 수시모집 원서접수 시스템 '먹통' 사태로 원서접수를 완료하지 못한 수험생이 최대 1천200여명에 이르는 것으로 추정됐다. 교육부와 한국대학교육협의회(대교협)는 14일부터 16일까지 구제 신청을 받아 장애 당시 로그인·원서 작성·저장·결제 시도 등의 전산기록을 토대로 구제 여부를 판단하기로 했다. 앞서 지난 11일 오후 5시50분께 유웨이어플라이의 접수 시스템에서 오류가 나타났고 일부 수험생이 정상적으로 원서 접수 및 결제를 완료하지 못하는 상황이 발생했다. 사진은 14일 경기도 성남시 유웨이 본사 모습. 2026.9.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

"우리는 정해진 시간에 문제없이 잘 접수했으니까 신경 쓰지 말자."

"해당되는 사람 있어도 주변에 말하기 좀 눈치 보이지 않을까?"

큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관이 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 2027학년도 대입 수시모집 원서접수 먹통 사태와 관련한 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"원서가 한 장만 더 있으면 좋겠어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

피 말리는 일주일이었다. 고3 딸아이 수시 원서접수를 겨우 마쳤다. 접수 마지막 날인 11일, 딸아이는 당초에 쓰려던 학교의 학과 경쟁률을 보고 마음을 바꿨다. 급하게 다른 학교로 마음을 돌렸다.이날 오후 2시까지의 경쟁률을 보고 내린 결정이었다. 그만큼 경쟁률은 수험생에게 중요한 지원 판단 기준이다. 어찌 됐든 문제없이 수시 원서접수를 마무리하고 한숨을 돌렸다.이제 수능과 면접 준비만 남았다고 생각했다. 그런데 그날 밤 학원에서 돌아온 딸에게 뜻밖의 이야기를 들었다.뉴스를 확인해 봤다. 2027학년도 수시 원서접수 마지막 날인 11일 오후 5시 50분께 원서접수 대행업체 유웨이어플라이 시스템에 장애가 발생했다. 장애는 오후 6시 20분께까지 이어졌고, 애초 오후 6시였던 일부 대학의 원서접수 마감시간은 오후 7시까지 한 시간 연장됐다.딸은 크게 신경 쓰지 않는 눈치였다. 이미 여섯 장의 원서를 모두 냈고 원서접수는 끝난 일이었다. 속으로는 조금 찜찜했지만 굳이 딸 앞에서 이야기 하지 않았다. 수능이 얼마 남지 않은 시기이고, 이미 접수한 원서를 놓고 이런저런 생각을 해봐야 달라지는 것도 없을 테니까.이렇게 딸아이 수시 원서접수는 끝난 줄 알았다. 13일, 일요일 오후 학원에 있던 딸아이가 기사 링크 하나를 보냈다. 교육부와 한국대학교육협의회가 서버 장애로 원서접수를 완료하지 못한 수험생을 구제한다는 내용이었다.금요일까지만 해도 이 일에 크게 신경 쓰지 않던 딸이었다. 그런데 1200여 명이라는 구체적인 숫자가 나오자, 신경 쓰이는 모양이었다. 학원 친구들 사이에서도 '구제'에 대한 불만스러운 이야기가 나왔다고 했다. 최종 경쟁률이 공개된 뒤 지원했다면 먼저 접수한 사람이 상대적으로 불리한 것 아니냐는 얘기였다.14일 월요일 학교에서도 원서 재접수 이야기가 나왔다고 했다. 선생님은 등교하자마자 이번 서버 장애에 해당되는 학생이 있으면 상담 요청을 하라고 했다고. 교실의 모든 아이가 이 문제에 관심을 보인 것은 아니라고 딸은 말했다. 별다른 관심 없이 지나가는 친구들도 있고, 자신이 지원한 대학에 어떤 영향이 있을지 궁금해하는 애들도 있었다고.딸이 친구들과 나눴다는 이야기를 듣고 서버 문제로 피해를 본 수험생들의 마음도 함께 헤아리게 됐다. 서버 장애가 문제지, 학생들의 잘못은 아니니까. 피해를 입은 학생은 정당한 기준에 따라 구제받아야 함이 마땅하다. 하지만 정해진 시간 안에 접수한 학생 가운데 자신이 지원한 학과에 변화가 생기지 않을까 신경 쓰는 아이도 있을 것이다. 그렇지만 자신이 구제 대상이라고 말하는 것조차 말하기 어렵겠다는 생각이 들었다.이런 가운데 16일 나온 언론보도에 따르면, 최교진 교육부 장관은 국회 교육위원회 전체회의에서 수시 원서접수 '먹통' 사태 관련해 "오늘 (오전) 10시까지 신청을 받은 구제 신청은 모두 1200명 정도인데, 잠정적으로 구제 대상이라고 보는 건 이 가운데 250건"이라고 밝혔다.이어 "불공정성이 확인될 경우 해당 대학과 협의해 접수 취소 등의 조치도 검토할 것"이며, "이번 장애의 발생 원인 등 체계 전반을 철저히 조사해 재발 방지대책을 마련하고 앞으로 진행될 정시 모집부터 유사 사례가 발생하지 않도록 만전을 기하겠다"고 말했다.올해 수능은 11월 19일 치러진다. 수시 원서 접수했다고 입시가 끝나는 건 아니다. 대학과 전형에 따라 수능 전에 논술이나 면접을 치르는 학생도 있고, 수능 최저학력기준을 맞추기 위해 남은 시간을 공부에 쏟아야 하는 학생도 있다.'원서 한 장만 더'라는 말에 딸아이의 불안함이 그대로 전해졌다. 이 사태 때문에 굳이 하지 않아도 될 고민과 불안을 떠안게 된 상황이, 부모 입장에서 그저 안타까울 뿐이다. 무엇보다 이 상황이 조속히 마무리되고, 모든 수험생의 일상도 하루빨리 안정됐으면 좋겠다. 수험생들의 소중한 시간이 더는 흔들리지 않기를 바란다.