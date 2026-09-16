남양주 고향사랑기부금 1.1억 돌파... 역대 최대

큰사진보기 ▲남양주시는 지난 15일 기준 올해 고향사랑기부금 모금액이 약 1억1000만원을 기록했다고 16일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시 고향사랑기부금이 올해 9월 중순 1억1000만원을 기록하며 지난해 연간 모금액은 물론 제도 시행 이후 연간 최고 모금액도 넘어섰다. 지난해 같은 기간과 비교하면 모금액은 약 6배로 늘었다.남양주시는 지난 15일 기준 올해 고향사랑기부금 모금액이 약 1억1000만원을 기록했다고 16일 밝혔다.남양주시의 연간 고향사랑기부금 모금액은 제도가 시작된 2023년 7969만원에서 2024년 1억541만원으로 증가했다. 지난해에는 1억8만원을 기록했다.올해는 9월 중순 이미 1억1000만원을 모으면서 지난해 전체 모금액을 넘어섰다. 기존 연간 최고 기록인 2024년 1억541만원도 웃도는 규모다.특히 지난해 같은 기간과 비교하면 증가 폭이 두드러진다. 지난해 9월 15일까지 모금액은 1867만원이었지만 올해 같은 시점에는 약 1억1000만원으로 늘었다. 남양주시는 전년 동기 대비 약 490% 증가한 것으로 집계했다.올해가 3개월 이상 남은 상황에서 이미 역대 연간 최고 실적을 넘어선 만큼 연말까지 모금액이 얼마나 늘어날지도 관심이다.남양주시는 올해 설 명절과 가정의 달 기부 이벤트, 신규 답례품 입점 이벤트 등을 진행하고 민간 기부 플랫폼을 새롭게 도입하는 등 모금 확대에 나섰다.답례품도 확대했다. 한우와 수산물, 커피 등을 새롭게 추가해 현재 26개 업체의 44개 품목을 답례품으로 운영하고 있다. 모인 기부금은 내년부터 시민 대상 사업에도 본격적으로 사용될 예정이다.남양주시는 부서 공모를 통해 고향사랑기부금을 활용할 사업으로 '안부장보기 AI 이중안전망 리워드 사업', '남양주 청소년 FUN타스틱 페스티벌', '청년 함께식당 프로젝트' 등 3개 사업을 선정했다.시는 추석 명절 이벤트와 국회 직거래 장터 홍보부스, 다산역사 퇴근길 홍보 이벤트, 지역 축제·행사 홍보관, 연말 집중모금 이벤트 등을 통해 추가 모금에 나설 계획이다.남양주시 관계자는 "지난해 연간 모금액을 조기에 넘어설 수 있었던 것은 남양주를 응원해 준 기부자들의 관심과 참여 덕분"이라며 "다양한 답례품과 기금사업을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.