'보수논객' 정규재 "공소취소로 시끄러워진 이유는..."

▲정규재 전 <한국경제신문> 주필(왼쪽)과 김진애 국가건축정책위원장(오른쪽)은 16일 허은아 청와대 국민통합비서관이 진행하는 KTV 유튜브 방송 '국민통합 대화가 필요해'에 출연해 이재명 대통령의 국정 지지율 하락 원인 등에 대한 여러 의견을 공유했다. ⓒ KTV 유튜브 갈무리 관련사진보기