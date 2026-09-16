경기도·경과원, 바이오기업 '연결'해 투자·사업화까지 돕는다

큰사진보기 ▲김현곤 경기도경제과학진흥원장과 바이오기업 관계자 등이 16일 경과원에서 열린 '2026 경기바이오 주간(G-BIO Week)' 행사에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)이 16일 경과원에서 ‘2026 경기바이오 주간(G-BIO Week)’을 개최했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)이 16일 경과원에서 '2026 경기바이오 주간(G-BIO Week)'을 개최했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

경기도 내 바이오·헬스케어 기업의 기술이 투자와 사업화, 글로벌 시장 진출로 이어질 수 있도록 경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)이 기업 간 연결과 협력 기회를 넓힌다.경기도와 경과원은 16일 경과원 광교에서 '2026 경기 바이오 주간(G-BIO Week)'을 개최했다. 17일까지 이틀간 열리는 이번 행사는 올해로 3회째다.올해 행사의 핵심 화두는 '글로벌 바이오넥서스(Global BioNexus)'와 '연결'이다. 바이오·제약·신약개발·의료기기·인공지능(AI) 등 바이오헬스 분야의 최신 기술과 글로벌 산업 동향을 공유하는 한편, 도내 기업과 투자기관, 대·중견기업, 연구기관의 협력을 통해 기업 성장의 기회를 확대하는 데 초점을 맞췄다.첫날인 16일에는 '인사이트 데이(Insight Day)'를 열어 초청 강연과 전문가 포럼 등을 진행했다.이창준 기초과학연구원(IBS) 단장은 '지방축적을 지배하는 뇌, 요요 없는 비만의 과학'을 주제로 강연했다. 이어 '뉴코(NewCo) 모델과 AI가 여는 K-바이오의 미래'를 주제로 광교 바이오헬스 포럼이 열렸다.포럼에서는 특정 물질이나 기술을 중심으로 별도 회사를 설립해 신약을 상용화하는 뉴코 모델과 AI가 바이오 연구개발(R&D) 및 사업화 방식을 어떻게 변화시키고 있는지 등을 논의했다.둘째 날인 17일에는 '기업성장 파트너링'이 진행된다. 사전 매칭을 통해 도내 바이오·헬스케어 스타트업과 투자기관, 대·중견기업이 1:1로 만나 투자유치와 공동연구, 기술이전, 오픈이노베이션 등 협력 가능성을 모색한다.SBI인베스트먼트코리아, 아주IB투자, 프리미어파트너스 등 투자기관과 베링거인겔하임, 대웅제약 등 대·중견기업이 참여한다. 연구개발과 기술사업화를 위한 전문 컨설팅과 법률 자문도 제공한다.이번 행사는 단순히 바이오산업의 최신 정보를 공유하는 데 그치지 않고, 도내 기업이 가진 기술과 아이디어를 투자·기술협력·사업화 기회로 연결하는 데 의미가 있다.김현곤 경과원장은 "G-BIO Week가 기업과 투자자, 대기업, 연구기관을 연결하는 협력의 장이 되길 기대한다"며 "우수한 기술이 투자와 사업화, 글로벌 진출로 이어질 수 있도록 기업 지원을 지속적으로 강화하겠다"고 밝혔다.현병천 경기도 미래성장산업국장은 "이번 행사를 계기로 도내 바이오기업이 글로벌 시장의 최신 경향을 선제적으로 살펴보고, 잠재적인 투자자와 전문 연구기관 및 다양한 협력기업과 교류할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 경기도 바이오 산업의 미래 지향적인 전망과 발전을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.경기도와 경과원은 앞으로도 바이오산업의 기술 변화와 기업 수요를 지속적으로 파악해 도내 기업이 연구개발 성과를 사업화하고 국내외 시장으로 진출할 수 있는 기반을 강화할 계획이다.