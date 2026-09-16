대전시·민주당, 반도체연구소 등 13개 사업 국비 공조

큰사진보기 ▲대전시와 더불어민주당은 16일 대전시청 대회의실에서 예산정책협의회를 열고 지역 주요 현안과 내년도 국비 확보 방안을 논의했다 ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전시가 더불어민주당 지도부와 지역 국회의원들에게 국가반도체 연구소 구축과 국립미술품 수장·보존센터 건립 등 13개 핵심사업의 국비 지원을 요청했다. 2027년도 정부예산안의 국회 심의를 앞두고 정부안에 반영되지 않았거나 부족하게 반영된 사업 예산을 추가 확보하기 위한 공조에 나선 것이다.대전시는 16일 대전시청 대회의실에서 더불어민주당과 예산정책협의회를 열고 지역 주요 현안과 내년도 국비 확보 방안을 논의했다고 밝혔다.이날 협의회에는 허태정 대전시장과 김민석 민주당 대표, 한병도 원내대표, 권칠승 정책위의장, 이광재 국회 예산결산특별위원장 등이 참석했다. 장종태 대전시당위원장을 비롯해 장철민·박용갑·박범계·조승래·황정아·박정현 등 대전지역 국회의원들도 함께했다.대전시는 과학기술·산업 분야에서 국가반도체 연구소 구축과 혁신신약 연구개발 가속화 플랫폼 구축을, 생활경제·복지 분야에서는 온통대전 연계 생활경제 인공지능(AI) 플랫폼 구축과 공공어린이 재활병원 운영 지원을 건의했다.문화·체육 분야에서는 국립미술품 수장·보존센터 건립과 남선공원 스포츠문화 테마파크 조성을 요청했으며, 대전교도소 이전과 도심융합특구 앵커시설 건축기획 용역, 중대범죄수사청 대전청 청사 건립도 지원 건의 대상에 포함했다.교통 분야에서는 충청권 광역급행철도(CTX) 건설의 서대전역 연장과 법동 소류지 통과박스 연결도로 개설, 외삼~유성복합터미널 간선급행버스체계(BRT) 연결도로 건설, 충청권 광역철도 1단계 건설 등 4개 사업에 대한 국비 지원을 요청했다.허태정 시장은 "오늘 마음 심(心)자가 새겨진 빵을 준비한 것은 대전 시민들의 간절한 마음을 담은 것"이라며 "국비 최초 5조 원 시대를 열기까지 모두가 노력해주셔서 감사하다. 국가 반도체 연구소 설립과 공공어린이 재활병원, 온통대전 AI 플랫폼 구축, 미술품 수장고와 시급한 CTX 사업도 꼭 정부 예산안에 반영될 수 있길 기대한다"고 말했다.김민석 대표는 "오늘과 내일 국가와 국민이 먹어야 할 빵을 만들어 내는 중심 도시가 되길 바란다"며 "필요한 곳에 지혜롭게 주는 것이 예산이다. 공공기관 이전이 앞으로 진행될 텐데, 잘 이루어질 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 이어 "예산과 정책 면에서 대전이 오늘과 내일의 지역과 나를 살리는 중심이 될 수 있도록 함께 노력하겠다"고 말했다.장종태 대전시당위원장은 "과학기술을 국가 성장 핵심 동력으로 추진하는 것과 동시에 도시철도 2호선 트램과 충청권 광역철도, 외삼~유성복합터미널 BRT는 충청권 상생과 국가 발전을 위한 중요한 과제"라며 "정부 안에 반영된 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 당의 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.대전시는 국회 상임위원회와 예산결산특별위원회의 예산 심의 일정에 맞춰 지역 국회의원 및 중앙당과 협력체계를 가동하고, 정부안에 미반영되거나 부족하게 반영된 핵심사업의 증액을 위한 국비 확보 활동을 이어갈 계획이다.