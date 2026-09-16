입시교육 넘어 AI시대 교육으로…안민석이 RAS에 주목한 이유

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 15일 RAS교육 우수학교인 경기도 남양주 오남고등학교를 찾아 학생들을 격려하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 15일 RAS교육 우수학교인 경기도 남양주 오남고등학교를 찾아 학생들과 함께 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 15일 RAS교육 우수학교인 경기도 남양주 오남고등학교를 찾아 학생들을 격려하고, 모범적인 실천 사례를 살펴보고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 15일 RAS교육 우수학교인 경기도 남양주 오남고등학교를 찾아 학생들과 함께 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 독서·예술·스포츠(RAS)를 경기교육의 중요한 교육 방향으로 제시하며 학교 현장 확산에 속도를 내고 있다. 단순히 독서와 예술, 체육활동을 늘리겠다는 의미를 넘어 인공지능(AI) 시대에 필요한 인문학적 소양을 학교 교육에서 어떻게 키울 것인가에 대한 안 교육감의 교육철학이 RAS교육에 담겨 있다는 설명이다.안민석 교육감은 15일 RAS교육 우수학교인 남양주 오남고등학교를 찾았다. 이번 방문에서 주목한 것은 학생들이 독서·예술·스포츠를 별도의 행사나 프로그램으로 경험하는 것이 아니라 교육과정과 학교생활 속에서 자연스럽게 접하고 있다는 점이다.오남고에서는 미니축구와 농구 등 학생 체육활동이 이뤄지고, 동아리에서는 벽화체험과 사제동행 토론 등이 진행된다. 복도와 중정에는 학생들의 독서·미술활동 결과물과 미디어아트 작품이 전시돼 있다.학생들이 직접 작품을 설명하는 활동도 있다. '책을 넘고 예술을 건너 세상에 닿다' 프로그램에서는 학생들이 도슨트로 나서 이광수의 <무정>, 가우디의 사그라다 파밀리아, 정선의 <인왕제색도>, 윤동주의 <별 헤는 밤> 등을 소재로 문학·과학·미술·음악을 넘나드는 해설과 공연을 선보였다.오남고의 사례가 의미를 갖는 것은 고등학교라는 점 때문이다. 대학입시를 앞둔 학생들에게 독서·예술·스포츠 활동을 얼마나 교육적으로 보장할 수 있느냐는 현실적인 문제가 있다.안민석 교육감도 이 점을 직접 언급했다. 그는 RAS 도슨트를 참관한 뒤 "고등학교가 입시교육으로 RAS교육이 어려울 것이라는 편견을 깨고, 오남고에서 선도적으로 실천하는 사례를 볼 수 있어 감동을 받았다"라며 "AI시대에는 인문학적 소양을 갖춘 사람이 필요한데, RAS교육으로 가능하다"고 강조했다.RAS교육을 바라보는 안 교육감의 시각이 드러나는 대목이다. 입시교육과 RAS교육을 서로 양립할 수 없는 것으로 보는 대신, 고등학교에서도 학생의 경험과 표현, 신체활동을 교육과정의 일부로 만들어야 한다는 것이다.안민석 교육감이 RAS를 강조하는 배경에는 AI 기술의 발전과 교육의 역할에 대한 문제의식이 자리하고 있다.AI가 정보를 빠르게 생성하고 지식을 제공하는 시대라면 학교가 담당해야 할 교육은 단순한 지식 습득에만 머물 수 없다는 것이다. 책을 읽고 생각하는 과정, 예술을 통해 감각과 표현력을 키우는 경험, 스포츠를 통해 몸으로 부딪치고 협력하는 활동은 AI가 대신하기 어려운 인간의 경험과 연결된다.물론 RAS교육이 실제로 AI시대에 필요한 인문학적 소양을 얼마나 키워낼 수 있는지는 앞으로 교육 현장에서 검증해야 할 부분이다. 독서·예술·스포츠를 학교에 도입한다고 해서 자동으로 학생들의 인문학적 역량이나 창의성이 높아지는 것은 아니기 때문이다.그런 점에서 오남고 사례는 단순히 프로그램의 개수가 아니라 학생 주도성에 초점을 맞췄다는 점에서 눈여겨볼 만하다. 학생들이 책을 읽고 작품을 감상하는 데서 끝나지 않고 직접 설명하고 표현하는 과정까지 연결했다.오남고는 공공도서관과 연계한 독서교육, 전 교과교사와 사서교사의 협력수업, 책쓰기 지역 중심학교 활동 등을 통해 독서와 표현교육도 이어가고 있다. 방과후학교와 학생 주도 자율동아리 역시 RAS교육과 연계했다.안민석 교육감은 취임 첫날인 지난 7월 1일 남양주 다산 정약용 생가를 찾아 다산의 '실사구시'를 경기교육 철학의 바탕으로 삼겠다고 밝힌 바 있다.그가 말하는 경기교육의 철학이 실제 학교 현장에서 어떤 모습으로 구현될 것인지를 보여주는 사례 가운데 하나가 RAS교육인 셈이다. 책을 읽고, 예술을 경험하고, 몸을 움직이는 교육을 학생들의 일상 속에 배치하고, 학생 스스로 경험을 해석하고 표현하도록 하는 방식이다.결국 안민석 교육감의 과제는 RAS라는 이름을 얼마나 많이 확산하느냐에 있지 않다. 오남고에서 나타난 학생 주도형 교육을 다른 학교에서도 지속 가능하게 구현할 수 있도록 교육과정과 교사의 역할, 학교 공간과 지역사회 자원을 어떻게 연결할지가 관건이다.안 교육감이 이번 오남고 방문에서 확인한 것은 하나의 우수 사례이지만, 앞으로 경기교육이 풀어야 할 과제 역시 분명하다. RAS교육을 일회성 프로그램이 아니라 경기교육의 실제 변화로 만들어낼 수 있느냐가 안 교육감의 교육철학이 현장에 뿌리내리는지를 가늠하는 기준이 될 전망이다.