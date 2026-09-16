78일째 파행 대전 대덕구의회... 시민단체 "의장 나눠 맡아라"

큰사진보기 ▲대전 대덕구의회. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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임기 시작 78일째 의장조차 선출하지 못한 대전 대덕구의회를 향해 시민단체들이 전·후반기 의장과 위원장직을 나눠 맡는 정상화 방안을 제시했다. 양당이 합의하지 못하면 추첨으로 의장 단독후보를 정한 뒤 선출 절차를 밟고, 원구성 전에는 의정활동비와 월정수당을 지급하지 못하도록 제도를 바꾸자는 제안도 내놨다.대전시민사회연구소와 대전시민의회포럼, 대전참여자치시민연대는 16일 '대덕구의회의 정상화를 촉구한다'는 제목의 공동 입장문과 원구성 제안서를 발표했다. 지난 1일 진행한 대덕구의회 원구성 지연 간담회에서 논의한 내용을 바탕으로 의장·위원장 배분과 대안 선출 절차, 재발 방지를 위한 제도 개선 과제를 정리한 것이다.이들 단체에 따르면 제10대 대덕구의회는 지난 7월 1일 임기를 시작한 이후 이날까지 78일째 원구성을 마치지 못했다. 더불어민주당과 국민의힘이 각각 4석을 차지한 동수 구도에서 7월 6일 이후 다섯 차례 의장 선거가 모두 무산됐으며, 상임위원회도 구성하지 못한 상태다.이들은 "70여 일이 지나도록 의장단을 비롯한 원구성에 이르지 못하고 있는 대덕구의회의 행태를 심각한 기관 직무유기로 판단한다"며 "지난 제9대 의회에 이어 반복되는 원구성 교착으로 의회의 역할을 방기하고 주민의 일상과 행정의 안정성을 위협하고 있다"고 비판했다.세 단체가 제시한 정상화 방안의 핵심은 양당이 의장과 위원장직을 나누고, 전·후반기에 역할을 교대하는 것이다. 어느 한쪽도 상대를 배제한 채 의회를 운영하기 어려운 동수 구조를 인정하고, 집행부 견제와 의회 운영 책임을 함께 나누자는 취지다.구체적으로 전반기 의장은 구청장 소속 정당과 다른 정당의 의원이 맡고, 후반기 의장은 전반기 의장과 다른 정당 또는 무소속 의원이 맡도록 합의할 것을 제안했다. 민주당 소속 김찬술 구청장이 집행부를 이끄는 현재 구도에 적용하면, 전반기 의장은 국민의힘이 맡고 후반기에는 교대하는 방식이다.전반기 상임위원장 3석 가운데 2석은 의장을 맡지 않는 정당에 배분하고, 예산결산특별위원장은 구청장과 다른 정당 소속 의원이 맡도록 했다. 후반기에는 분점 취지를 존중해 상임위원장과 예산결산특별위원장 배분을 양당이 교대하자는 제안이다.사전 합의에 이르지 못할 경우 적용할 대안 절차도 제시했다. 양당이 각각 후보 1명을 추천하고 동등한 추첨 기회를 부여한 뒤, 추첨된 후보를 단독후보로 정해 법률과 조례에 따른 선출 절차를 진행하자는 것이다. 추첨만으로 의장을 확정하는 것이 아니라, 후보를 정한 뒤 정식 선출 절차를 밟도록 하는 방안이다.이들은 "서로 다른 정치적 입장과 집행부 견제의 필요성은 존중되어야 하지만, 이를 이유로 원구성을 미루고 책임을 상대에 전가하는 행위는 정당화될 수 없다"며 "상대를 동등한 협의 주체로 인정하고, 직위와 책임을 나누는 정치적 결단이 필요하다"고 강조했다.양당 지역조직에도 적극적인 중재를 요구했다. 이들은 "의원의 자율성을 핑계로 현재 진행되고 있는 교착상태를 방기하는 태도는 정당의 본원적 역할을 외면하는 것에 지나지 않는다"며, 공천권을 행사한 정당이 소속 의원들의 직무 수행을 독려하고 의회 정상화를 이끌 사회적 책무를 다해야 한다고 밝혔다.반복되는 원구성 파행을 막기 위한 조례·법 개정 과제로는 다섯 가지를 제시했다. 우선 두 정당 또는 두 교섭단체의 의석수가 같은 의회에서는 원구성 투표의 기한과 횟수를 정하고, 의장을 선출하지 못하면 추첨 등 대안 절차를 적용할 수 있도록 규정하자고 제안했다.원구성 전에는 의정활동비와 월정수당 지급을 금지하는 조항을 신설하자는 요구도 담았다. 다만 임기가 시작된 달에 원구성을 완료한 경우에는 일할 계산해 지급하도록 하는 예외를 제안했다. 이는 현재 지급을 중단할 수 있다는 설명이 아니라, 관련 조례와 법률을 개정해 지급 제한 근거를 마련하자는 취지다.또한 원구성과 교섭단체 간 협상 과정에 대한 공식 경과 보고와 주민설명회를 의무화하고, 대덕구의회 기본조례에 교섭단체 구성·운영 규정을 도입해 대표 간 협의 절차와 합의안 공개를 명시하자고 했다. 의장 후보가 최소 선거일 일주일 전에는 의회 운영 방향을 공약 형식으로 공개하도록 하는 방안도 포함됐다.이들은 "대덕구의회와 각 정당이 주민의 삶을 협상의 최우선 기준으로 삼아 조속히 합의에 나설 것을 촉구한다"며 "지연 경과와 정상화 계획을 주민에게 설명하고, 원구성을 두고 교착이 반복되지 않도록 제도적 보완을 추진할 것을 요구한다"고 밝혔다.장기 파행에 따른 주민 피해는 이미 제기되고 있다. 김찬술 구청장은 지난 14일 정상화 호소문을 발표하면서 청소년어울림센터 운영비 부족으로 직원 급여 지급에 차질이 생겼지만, 추가경정예산안이 의회에서 처리되지 않아 필요한 예산을 집행하지 못하고 있다고 설명했다. 민간위탁 동의와 지역 현안 사업 추진도 지연되고 있다며 양당과 지역 정치권의 중재를 요청했다.앞서 지난달 31일에는 진보당 대덕구위원회와 주민들이 의회 앞에서 기자회견을 열어 조속한 원구성을 요구했다. 당시 주민들은 대덕국민체육센터의 임시 휴장과 재개장 지연 우려를 제기하며, 의장 선출 갈등의 피해가 주민들에게 돌아가고 있다고 비판했다.세 단체는 이번 제안이 "주민의 삶에 대한 책임 이행에 무게를 두고 의원들의 정치적 합의의 중요성을 강조하는 차원의 제안"이라며 "합의의 이행과 의정활동의 정상화 과정을 지속적으로 감시하고 시민들에게 알릴 것"이라고 밝혔다.