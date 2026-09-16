광주 광산구 사회적 대화·녹서 '대한민국 표준' 부상

큰사진보기 ▲박병규 광산구청장이 동으로 찾아가는 사회적 대화에서 주민과 지속가능 일자리 실현을 주제로 소통하고 있다. ⓒ 전남광주 광산구 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 광산구 지역 시민, 노동자들이 지속가능 일자리 의제 발굴을 위한 사회적 대화를 진행하고 있다. ⓒ 전남광주 광산구 관련사진보기

큰사진보기 ▲박병규 광산구청장이 동으로 찾아가는 사회적 대화에서 주민과 지속가능 일자리 실현을 주제로 소통하고 있다. ⓒ 전남광주 광산구 관련사진보기

전남광주통합특별시 광산구의 사회적 대화와 풀뿌리 시민이 직접 참여해 만든 세계 최초의 '녹서'가 정부 국정과제로 반영되거나 정부 정책에 활용되는 등의 성과를 내며 대한민국 표준으로 부상하고 있다.16일 광산구에 따르면, 고용노동부는 지난 9일 '인공지능(AI) 시대 새로운 사회계약을 위한 녹서 논의'를 발족했다.녹서는 본격적으로 정책을 만들기 전 다양한 의견과 토론을 거쳐서 모인 질문을 정리한 보고서다.고용노동부는 인공지능 대전환에 따른 일자리, 노동, 사회안전망, 성과 배분 등 우리 사회가 나아갈 방향에 대한 핵심 질문을 모아 사회적 대화와 공론화를 이어가기 위해 '녹서 논의'를 발족했다.이곳에서 노사 단체, 청년, 비정규직 등이 다양한 의제를 폭넓게 논의하고, 여기서 나온 질문(의제)을 정리해 '녹서'를 발간한다.이는 해법, 답안을 찾기에 급급했던 그동안 문법에서 벗어나 '질문'을 정책 설계의 중심에 둔 광산구 녹서 모델이 정부에서 처음 시도되는 것이다.광산구는 지난 민선 8기 지속가능 일자리 정책을 추진하며, 한국 사회에서 생소했던 녹서를 사회혁신 수단으로 전면에 등장시켰다.지난 2024년부터 풀뿌리 시민참여형 사회적 대화를 본격화한 광산구는 질문이야말로 기존 일자리의 한계를 극복하고, 양질의 좋은 일자리를 만드는 열쇠라고 보고, 시민, 노동자가 직접 일자리에 관해 질문을 던지도록 했다.이를 통해 1436개에 달하는 질문이 모였고, 광산구는 지난해 3월 전체 질문과 20개 핵심 질문을 담은 '지속가능 일자리 녹서'를 제작했다. 풀뿌리 시민이 직접 참여해 만든 세계 최초의 녹서다.광산구는 녹서에 담긴 질문에 대한 해답을 찾는 2단계 사회적 대화를 진행해 시민, 노동가, 전문가 등이 모은 1만 545개 답변을 바탕으로 지난해 10월에는 '지속가능 일자리 백서'를 발간했다.올해 6월에는 백서가 제시한 '지속가능 일자리 모델(안)'의 실행계획서인 '청서'를 수립, 민선 9기 출범과 함께 시민이 발굴한 일자리 모델을 실행하는 시범사업의 닻을 올렸다.녹서-백서-청서, 3단계 풀뿌리 시민참여형 사회적 대화에 기반한 광산구 지속가능 일자리 정책은 지역 주도 민주주의 일자리 모델로 국내외 전문가들로부터 크게 주목받아왔다.특히, 풀뿌리 사회적 대화는 이재명 정부 국정과제에 반영되며, 새로운 일자리 혁신의 이정표로 떠올랐다.사회 개혁 수단으로서 광산구의 녹서와 사회적 대화를 활용하는 사례도 점차 늘고 있다.앞선 2025년 더불어민주당은 '모두의 질문 Q 프로젝트'를 추진하며, 여러 사회적 과제에 대한 국민 목소리를 모아 녹서를 발간한 바 있다.올해 7월에는 대통령 직속 경제사회노동위원회(경사노위)가 광산구 모델을 참고해''인구구조 변화와 일자리 공론화 특별위원회'를 꾸려 시민이 참여하는 '사회적 대화 2.0'을 본격화했다.여기에 고용노동부가 AI 시대에 대응한 녹서 논의체를 띄우면서, 녹서와 사회적 대화가 광산구만의 실험을 넘어 국가적 표준으로 자리를 잡게 됐다.광산구는 민선 9기 1호 결재인 '시민정책참여단'을 중심으로, 사회적 대화를 구정 전반으로 확대해 시민이 주인이 되는 민주적 정책 체계를 한층 강화할 계획이다.박병규 광산구청장은 "지속가능 일자리를 위해 시민이 직접 던진 질문을 모아, 풀뿌리 녹서를 만들었던 광산구의 길이 대전환 시대를 준비하는 대한민국의 길이 되고 있다"며 "일자리를 비롯해 시민 삶 전 영역으로 사회적 대화의 범위를 넓혀, 시민이 직접 정책을 결정하는 시민주권 플랫폼을 만들겠다"고 말했다.