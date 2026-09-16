사채놀이 일삼은 일본, 혜택은 지주와 양반에게

일제 강점기가 우리 민족에게 남긴 고통과 상처는 측량하기 힘들 정도로 거대합니다. 일제는 한반도를 군사적으로 점령하기 이전부터 환 투기, 시세 조작, 화폐 위조 등 다양한 방법으로 조선 경제를 무너뜨리기 위한 계략을 펼쳤으며, 대한제국의 금융 주권을 빼앗아 일본에 복속시키려 했습니다. 이글은 일제의 한반도 침략사를 화폐의 관점에서 재해석한 것으로, 이후 몇 차례에 걸쳐 연재할 계획입니다.

큰사진보기 ▲구 조선식산은행 대구지점 전경1932년에 건립되었으며, 2011년에 대구근대역사관으로 바뀌었다. ⓒ 대한민국 역사박물관, 근현대사 아카이브 관련사진보기

큰사진보기 ▲나석주 의사가 백범 김구 선생에게 쓴 친필 편지와 봉투 (1924.9.1.)의열단원으로서 조국을 위해 목숨을 바쳐 투쟁하겠다는 내용이 담겨 있다. ⓒ 국가유산청, 국가유산포털 관련사진보기

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...총독부에 기대어 자만하기 짝이 없는 지방금융조합들은, 있는 편이 없는 것보다는 낫겠지만, 빈민에게 자금을 융통한다고 말할 수는 없고 결국 중농 이상의 부자, 양반들을 위해 빈민을 괴롭힐 고리대 자금으로 이용되고 있다. 저당을 잡히고 금융조합으로부터 돈을 빌리려 해도 어지간한 저당이 아니면 안 된다.



특히 금융조합의 이사라고 거드름 피우는 관리 앞에서 돈을 빌리는 것 자체가 두려운 실정이며, 또한 조합원이 되기 위해서는 매년 2원씩 납부해야 하는데, 그 돈이면 차라리 먹는 데 쓰는 편이 빈민에게는 나은 실정이다. 하루 3전 5리의 이자가 비싸 보이지만, 연간 6∼9할의 고리를 빌려 쓰는 조선인에게는 감지덕지한 금융기관이므로, 두렵지만 흠칫흠칫 눈치 보며 빌려 쓰려해도, 이사는 다만 장부를 관리하는 눈앞의 일에 급급하여 빈민 따위에게는 빌려주지 않는다.



이 고마운 기관을 이용하는 자는 확실한 저당을 가진 부자, 양반무리들이다. 이들이 빌려온 돈을 농업에 쓰느냐 하면 천만의 말씀이다. 저리로 빈 돈을 월 6푼이다, 8푼이다 하는 고리로 빈민에게 다시 빌려준다. 하는 일도 없이 인정(仁政)이라고 하여 상당한 성적을 보고하는 금융조합은 실상 고리대의 두목 격이다.



-일본제국주의의 조선 지배 (1986, 박경식)에서 발췌

덧붙이는 글 | 문진수 기자는 사회적금융연구원장입니다

일제 치하, 한반도의 금융은 두 개의 축을 중심으로 움직였다. 하나는 화폐 발행권을 독점하고 총독부의 지침에 따라 금융 시장을 주무르던 조선은행이고, 다른 하나는 조선 경제를 체계적으로 수탈하던 조선식산은행이다. 식산(殖産)의 본 뜻은 생산물을 늘린다는 말이지만, 식산은행은 식산(植産) 즉 '식민지를 착취하기 위해 만든 산업은행'이라 할 수 있다.토지조사사업(1910∼1918년)을 마친 일제는 조선의 자원을 효과적으로 빼돌리기 위해 대한제국 때 만들어진 지방 농공은행(農工銀行)을 흡수, 합병해 식산은행을 설립(1918년)한다. '경영난에 처한 농공은행을 구하고 조선 농업 및 상공업 개발에 필요한 자금을 지원하기 위해서'라는 명분을 내세웠지만, 실제는 총독부가 추진하는 국책 사업에 자금을 공급하기 위한 포석이었다.식산은행은 주로 채권 발행을 통해 돈을 모았는데, 채권은 납입 자본금의 10배∼15배까지 발행할 수 있었다. 설립 자본금은 1천만 원이었지만, 1920년에 2천만 원, 1939년에 6천만 원으로 증자한다. 식민지 시절, 1원의 가치는 현재가치로 최소 1만 원에 해당한다. 10배수를 적용하면, 1939년에 발행한 채권 금액은 현재가치로 6조 원이 넘는다.총독부의 비호를 받으며 식산은행은 1920년대에는 조선 쌀을 일본으로 반출하는 사업(산미증식계획)에 앞장섰다. 1930년대에는 군수산업체에 자금을 공급했다. 시장 지배력은 날로 확장되어 산하에 저축은행, 신탁은행, 상업은행을 거느리고 있었고, 쇼와 3년(1928년)에 이르면 경성 본점을 포함해 한반도 전역에 57개의 지점을 둔 것으로 기록돼 있다.1928년 12월 28일, 의열단원 나석주(羅錫疇)가 폭탄을 투척한 곳이 경성의 식산은행 본점이다. 나석주 의사는 독립운동가 김창숙(金昌淑) 선생으로부터 조선 경제를 착취하는 대표적 기관인 조선식산은행과 동양척식주식회사를 폭파해 민족혼을 일깨워달라는 권고를 받고 실행에 옮긴다. 하지만 폭탄은 불발했고, 일본 경찰과 대치하다가 자결 순국한다.일제는 식산은행을 통해 조선을 경제적으로 지배할 계획을 세웠지만, 은행 지점만으로는 한계가 있었다. 조선 경제를 단일한 금융 체계로 묶으려면 농촌 마을까지 장악할 수 있는 도구가 필요했다. 이 필요를 채우기 위해 만들어진 기구가 '금융조합'이다. 일제는 전국 각지에 금융조합을 세우는 일에 박차를 가했지만, 화폐정리사업으로 경제난이 이어지면서 조합 설립은 지지부진했다.다급해진 총독부는 지방금융조합령을 개정(2018년)해 금융조합 설립을 촉진할 방안을 마련한다. 개정된 내용은 크게 네 가지다. ①도시와 농촌, 어디서든 조합을 설립할 수 있고 ②관할 구역에 사는 사람이면 누구나 조합원이 될 수 있으며 ③대부 한도금액을 크게 늘리고 ④각 도(道)에 개별 금융조합을 회원으로 하는 연합회를 둔다는 것이 골자다.총독부는 금융조합에 돈이 부족하면 연합회가, 연합회에 돈이 부족하면 식산은행이 자금을 공급하게 했다. 금융조합과 연합회를 식산은행의 우산 아래에 두고 지배하기 위해서다. 금융조합은 빠르게 늘어나, 1928년까지 설립된 조합 수는 537개소이고 조합원 수는 약 50만 명에 달했다. 식산은행 – 연합회 – 금융조합으로 이어지는 소매금융 생태계가 만들어진 것이다.금융조합에 가입한 사람들은 누구였을까. 하층민의 금융 활동을 개선한다는 명분을 내걸었지만, 조합에 가입한 이들은 일본인과 친일 지주, 양반과 중농 등 상층민이 절대다수였다. 조합원이 되려면 10원 안팎의 출자금 외에 해마다 회비를 납부해야 했는데, 이를 감당할 수 있는 농민은 소수에 불과했다. 아래는 한 일본인 신문기자가 지방금융조합을 살펴보고 쓴 글이다.결과적으로 금융조합의 저리 대출 혜택은 지주와 양반 등 부유층에게 돌아갔다. 이들은 조합에서 저리로 돈을 빌려 소작농이나 빈민들에 고리로 빌려주는 사채놀이를 일삼았다. 돈이 궁한 민중들은 이런 사실을 알면서도 이들에게 손을 내밀 수밖에 없는 착취 대상으로 전락했다. 조선의 지배계급이 일제의 돈을 빌려 동포의 고혈을 짜내는 일에 앞장선 것이다.만주사변(1931년)을 기점으로 전쟁 준비에 착수한 일제는 한반도를 병참기지로 만든다는 전략하에, 마을 단위로 '식산계'를 만들게 한 후 금융조합에 복속시킨다(1935년). 식산계(殖産契)란 총독부가 농촌 마을을 통제하고 물자를 수탈하기 위해 만든 말단 조직이다. 일제는 자치 조직인 '계'가 항일 운동의 거점이 될 것을 우려해 우리 민족의 고유 전통인 '계'를 강제 해산시키고 식산계로 재편하는 만행을 저질렀다.초기의 식산계는 주로 농산물의 공동 출하 기능을 수행했으나 전시 체제가 도입되면서 농업 생산성을 높이기 위한 단위 조직으로 변모, 식민지 수탈의 첨병 역할을 하게 된다. 총독부는 작물 생산과 군수 물자 확보에 농민을 강제 동원해 노동력과 물자를 갹출하고, 생존에 필요한 최소한의 생필품만 배급하는 등 생산과 소비 전반을 강력히 통제했다. 농민들의 고통은 극에 달했다.