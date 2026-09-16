4000억 원대 '한때 우병우빌딩' 소유권 넘어가나?

<오마이뉴스>는 지난해 5월 서울 강남 교보타워사거리 인근에 위치한 15층짜리 건물 '에이프로스퀘어'('시선바로세움3차'의 현재 이름)를 둘러싼 두산중공업과 시행사 시선RDI 간의 소유권 분쟁을 다룬 바 있다(관련기사 : [구영식의 사건파일] 9천만 원대 인지대는 왜 31만 원대로 삭감됐나
).
이 건물은 우병우 전 청와대 민정수석 일가 회사인 '정강'이 50억 원을 출자한 사모펀드(엠플러스사모부동산투자신탁 제9호)가 소유한 적이 있어서 한때 '우병우 빌딩'으로 불렸고, 현재의 건물가치는 4000억 원대를 호가하는 것으로 알려졌다.
그런데 준공 이후 건물 소유주는 시선RDI에서 더케이(시공사였던 두산중공업의 특수목적법인), 엠플러스사모부동산투자신탁 제9호(사모펀드), 마스턴 49호(사모펀드), JR 32호(사모펀드)로 계속 바뀌었고, 수탁사(등기상 소유주)도 한국자산신탁에서 한국증권금융, 하나은행, 우리은행으로 변경됐다. 이에 건물의 최초 소유주인 시선RDI는 지난 15년 동안 시공사(두산중공업)와 수탁사(한국자산신탁), 금융권(하나은행, 우리은행) 등을 상대로 자신의 소유권을 회복하기 위한 소송들을 진행해왔다.
소송의 핵심 쟁점은 '소유권 보존등기'의 법적 정당성 여부다. 시선RDI측은 사람의 출생신고서와 같은 소유권 보존등기부터 잘못되었기 때문에 이후 진행된 모든 소유권 이전등기는 무효라고 주장해왔다. 해당 건물이 집합건물로 완성되지 않은 상태에서 보존등기가 이루어졌고, 법원에서 수리된 보존등기가 건축물대장과 일치하지 않으며, 등기를 접수한 법무사가 시선RDI와 대리업무를 계약한 사람이 아니어서 부동산등기법을 위반했다는 것이다.
하지만 시선RDI가 2011년부터 시작한 소송(신탁재산처분 금지 및 담보신탁 무효 확인 소송, 우선수익자 부존재 확인 소송)에서 대법원은 두산중공업의 손을 들어줬다(2014년 12월). 그로부터 5년 뒤인 지난 2019년 재심을 청구했지만, 재심의 2심 재판부도 재심 청구를 기각했다(2021년).
최초 재판과 재심 재판에서 패소했음에도 불구하고, 시선RDI측은 불법행위로 인한 소유권 이전등기와 관련해 2021년과 2022년 두 차례 손해배상 청구소송(2021가합1495, 2022나16030)을 제기했다. 또한 최초 재판과 재심 재판에서 '원인무효 구분등기(하나의 건물을 여러 개의 호수로 나누어 개별등기를 하는 것)와 '원인무효 소유권 이전등기'에 대해 판결하지 않았다는 점에 착안해 2024년 2월에 '진정한 등기 명의의 회복을 원인으로 한 소유권 이전등기 절차 이행'(2024가합1495) 소송을 추가하는 등 소유권 회복 소송을 멈추지 않았다.
그런 가운데 시선RDI가 낸 '소유권 이전등기 절차이행 및 부당이득금 반환'('2024가합3270') 소송에서 시선RDI가 일부 승소해 주목된다. 향후 추가소송 결과 등에 따라 건물의 소유권이 원소유주인 시선RDI로 넘어갈 수 있기 때문이다.
서울중앙법원 제28민사부 "처분권한이 없는 자에 의한 소유권 이전등기는 무효"
서울중앙지방법원 제28민사부는 지난 10일 시선RDI가 한국증권금융과 하나은행, 우리은행을 상대로 낸 '소유권 이전등기 절차이행 및 부당이득금 반환' 소송에서 "한국증권금융과 하나은행은 소유권 이전등기의 말소등기절차를 이행하라"라고 판결했다. 2014년 4월과 2019년 3월 각각 한국증권금융과 하나은행이 서울중앙지방법원 등기국을 통해 마친 소유권 이전등기가 무효이기 때문에 이를 말소하는 절차를 이행하라는 주문이다. 한국증권금융(2014년)과 하나은행(2019년), 우리은행(2022년)은 에이프로스퀘어 건물의 소유권을 순차적으로 넘겨받은 등기상 소유주들이다.
시선RDI는 최아무개 두산에너빌리티(두산중공업의 후신) 전무와 황아무개 법무사가 자신들의 동의를 받지 않고 법인 인감을 사용해 임의로 자신들 명의의 소유권 보존등기와 한국자신신탁 명의의 소유권 이전등기를 마친 것은 "권한 없는 자에 의해 신청되어 마쳐진 무효의 등기"이고, "이러한 무효의 등기에 근거한 피고 한국증권금융과 하나은행의 후행 소유권 이전등기는 무효"라고 주장했다.
"① 원고의 동의나 승낙 없이 소유권 이전등기가 신청되어 경료되고, ② 소유권 이전등기와 신탁등기 말소등기는 하나의 신청 정보로 동시에 신청되어야 함에도 신탁등기 말소등기 신청 없이 소유권 이전등기만 경료되고, ③ 등기원인서류로 제출된 신탁해지증서 등에 검인절차가 이루어지지 않았고, 피고 한국증권금융의 등기신청에 대해 등기관의 반복적 각하결정이 있었고, 등기신청서에 날인된 명판 및 등기관 인영이 위조되었고, ⑤ 한국자산신탁과 피고 한국증권금융 사이의 매매계약에 계약금이 0원으로 기재되어 있는 등 여러 독자적인 실체상, 절차상 하자가 존재하므로, 피고들 명의의 각 소유권 이전등기는 무효이다."(1심 판결문 중에서)
이에 법원은 먼저 "이처럼 아무런 권한이 없는 두산에너빌리티의 신청에 의해 원고(시선RDI)의 의사에 의하지 않고 소유권 보존등기와 소유권 이전등기가 경료되었다는 주장에 대하여 피고들(한국증권금융과 하나은행)은 다투지 않으므로 자백한 것으로 본다"라고 판단했다.
한국증권금융과 하나은행이 세 차례 열린 변론기일에 단 한 번도 출석하지 않았고, 답변서 등 서면자료도 제출하지 않은 것을 "자백"으로 간주한 것이다. 두 금융사는 선고기일에도 법정에 모습을 나타내지 않았다. 민사소송에서는 당사자가 상대방의 주장에 대해 명백히 다투지 않을 경우 해당 사실을 자백한 것으로 간주한다.
법원은 "이 사건 건물의 소유권이 원시적으로 도급인인 원고에게 속한다면 원고의 동의없이 소유권 보존등기가 되었다고 하더라도 실체적 권리관계에 부합하는 유효한 등기가 될 수도 있다"라면서도 "그러나 소유권 보존등기가 유효하다 하더라도 소유자의 의사에 반하여 처분권한이 없는 자에 의해 소유권 이전등기가 이루어진 경우에는 그 소유권 이전등기는 무효이고, 이에 기초한 후행 소유권 이전등기 또한 무효다"라고 판결했다.
이어 법원은 "따라서 한국증권금융 명의의 소유권 이전등기와 하나은행 명의의 소유권 이전등기는 무효이므로 소유권 이전등기의 각 말소 등기절차를 이행할 의무가 있다"라고 주문하면서 "다만 (현재는) 우리은행 명의로 소유권 이전등기가 되어 있으므로 피고들의 소유권 이전등기 말소 의무는 사실상 이행이 어려운 것으로 보인다"라고 덧붙였다.
다만 현재 에이프로스퀘어 건물의 등기상 건물 소유주인 우리은행에 대해서는 청구를 기각했다. "동일한 쟁점을 다룬 선행 판결에서 원고 패소판결이 확정"되었다는 것이 기각 사유다.
시선RDI측 "부동산 소유권이 어디로 귀속되는지를 보여주는 판결"
이러한 법원의 판결로 인해 에이프로스퀘어 건물의 소유권이 원소유주인 시선RDI로 돌아갈 길이 열렸다. 다만 현재 등기상 건물 소유주인 우리은행에 대해 청구를 기각했기 때문에 이번 판결만으로 당장 소유권 이전등기의 말소등기 이행은 불가능하다. 또한 이번에는 높은 인지대 때문에 '101호' 건물에 한해서만 청구한 결과여서 온전한 소유권 회복을 위해서는 향후 추가 소송을 진행해야 한다. 시선RDI는 후속 소송을 진행해 건물 소유권을 되찾아올 계획이다.
판결이 나온 직후 김대근 시선RDI 대표는 "그동안 주장해온 원인무효 소유권 이전등기 등에 대해 법원이 원고들의 청구를 받아들였다는 점에서 의미가 있다"라며 "대기업을 상대로 한 재판에서 재판부가 오로지 법과 증거에 따라 판결해 사법정의를 세운 것이다"라고 의미를 부여했다.
이어 "이 사건은 하나의 등기문제가 아닌, 부동산 소유권이 어디로 귀속되는지를 보여주는 것이다"라며 "최종 승소할 경우 소송 이익의 절반을 국가와 사회에 기부하겠다"라고 말했다.
또한 김 대표는 "피고 우리은행에 대한 청구는 기각했으나, 피고 한국증권금융과 하나은행의 소유권 이전등기를 무효로 판단한 것이므로 그 등기에 기초한 우리은행의 등기 역시 원칙적 무효이다"라며 "우리은행을 상대로 패소했던 과거 소송에서는 최초 소유권 보존등기와 이전등기가 무효라는 점을 다투지 않았기 때문에 이 점을 근거로 우리은행을 상대로 항소하고, 별도의 소송을 진행해 우리은행의 등기도 무효라는 판결을 받겠다"라고 말했다.
그동안 대법원은 "소유권에 관하여 순차적으로 각 등기가 경료된 경우 후순위 등기의 말소가 가능한지에 관계없이 전순위 등기의 말소절차 이행을 명할 수 있으므로 피고들의 등기말소 의무가 이행불능상태에 있다고 볼 수 없다"라고 판시해왔다(대법원 1995. 10. 12 선고 94다47483 판결, 대법원 1983. 3. 8 선고 80다3198 판결).
실소유주 사모펀드, 판결 1주일 전 건물 매각 시도… "법적 리스크 탈출을 염두에 둔 다급한 행보"
한편 <KPI뉴스>의 최근 보도에 따르면 에이프로스퀘어 건물의 실소유주인 JR투자운용(JR 32호)이 1심 선고를 1주일 앞두고 건물 매각을 위한 입찰을 진행한 사실이 포착됐다. 여기에는 코람코투자신탁, KB자산운용, LB자산운용, 대신자산신탁 등 네 곳이 참여했지만 입찰은 무산됐다.
JR투자운용은 평당 약 4300만 원(총 3500억 원 상당)을 제시했으나 입찰에 참여한 기업들은 평당 4000만 원~4100만 원 선을 제시한 것으로 알려졌다. JR투자운용이 지난 2022년 이 건물을 매입할 당시 투입한 자금은 3420억 원에 이른다. 그런 점에서 시세차익이 거의 없이 투자 원금 수준에서 급하게 매각을 진행한 배경에 눈길이 쏠린다.
이와 관련해 <KPI뉴스>는 "지하철 신논현역 인근의 우수한 입지와 높은 임대율에도 불구하고 통상적인 사모펀드 운용 기간(5년)보다 빠른 4년 만에 본전 매각을 시도한 것은 법적 리스크 탈출을 염두에 둔 다급한 행보로 풀이된다"라고 분석했다.