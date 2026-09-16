4000억 원대 '한때 우병우빌딩' 소유권 넘어가나?

▲서울중앙지방법원 제28민사부는 지난 10일 시선RDI가 한국증권금융과 하나은행, 우리은행을 상대로 낸 ’소유권 이전등기 절차이행 및 부당이득금 반환’ 소송에서 ”한국증권금융과 하나은행은 소유권 이전등기의 말소등기절차를 이행하라“라고 판결했다 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기