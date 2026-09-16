'복장 어땠나요?' 불 난 취준생 카톡방... '자율복장 면접'의 현실

큰사진보기 ▲인사혁신처의 '정장 지양' 공고, 청년들의 의견은 어떤지 물었다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

[환영]

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[혼란]

큰사진보기 ▲최근 한 병원에서 간호사 면접을 앞두고 응시생들에게 보낸 메일. '정장 등 격식을 갖춘 복장보다는 편안하고 단정한 복장을 권장합니다'라는 대목이 있다. ⓒ 제보자 관련사진보기

큰사진보기 ▲인사혁신처의 지난 10일 국가공무원 면접시험 복장 안내 공고. ‘간편한 옷차림(깔끔한 평상복)’을 권장한다며, ‘정장 착용을 지양하고 넥타이, 정장구두 착용을 금지한다’라고 써있다. ⓒ 인사혁신처 관련사진보기

지난 10일 인사혁신처가 '국가공무원 면접시험에서 정장 착용을 자제하라'는 내용의 공고를 낸 것이 화제다. '가이드를 주니 좋다', '정말 편하게 입어도 되냐'... 온라인 상에선 갑론을박이 벌어지고 있다. 그렇다면, 정책의 수혜자가 될 청년들의 반응은 어떨까?최근 면접을 본 경험이 있는 주변 친구들에게 생각을 물었다. 의견이 엇갈렸다. "부담스러운 정장 비용이 사라져 환영한다"라는 반응도 있지만, "그럼 뭘 입어야 될지, 진짜 정장을 안 입어도 될지 난감하다"라는 반응이 다수였다.먼저 환영한다는 쪽은, 경직성 탈피와 비용 절감을 큰 이유로 꼽았다. 사기업 면접 경험이 있는 한 친구는 "많은 사기업에서는 이미 자율 복장이 보편화돼 있기 때문에 공무원도 자율 복장으로 면접을 보는 것이 시대의 흐름에 맞다"라고 말했다.친구는 "나도 면접을 보러 다니면서 '어디까지 가능한 거지? 이 정도면 단정한가'라는 고민이 드는 등 기준의 애매함으로 혼란스러웠던 적이 있다. 하지만 자율 복장을 통해 경직된 분위기가 환기될 수 있었다"라고 말했다. 그러면서도 "자율 복장이라는 것은 말 그대로 면접자 마음인 건데, 정장을 아예 '지양'하라고 지침을 내리는 건 조금 과하다고 본다. 자율 복장으로 참석해도 된다는 걸 보여주고 설득하는 작업이 필요했다"라고 지적했다.회계법인 면접을 본 또 다른 친구도 "정장대여 서비스가 있지만, 여러 회사 면접을 보다 보면 매번 대여해야 하는 문제가 있다. 사이즈 문제도 있어서 결국 사야 하는 게 현실"이라며 "그렇다고 싼 걸 사기에는 다른 지원자들은 백화점 브랜드 의류를 입고 온다는 사실 때문에 그럴 수도 없다. 비용 부담이 만만치 않았다"라고 털어놨다. 그러면서 "인사혁신처 예시 사진에 나온 옷들은 사는 데 비용도 얼마 안 들고, 면접 외 다른 상황에서도 입을 수 있는 등 범용성이 넓어 돈이 아깝지도 않다"라고 칭찬했다.하지만 난감하다는 반응을 보인 친구들이 더 많았다. 최근 언론사 면접을 본 친구는 "단정한 복장의 기준이 사람마다 다르고, 그것조차 평가 대상이 될 거라고 생각하면 오히려 더 혼란스럽고 무섭다"라고 말했다. "면접 한 번 한 번이 간절한 취업준비생 입장에서, 정해주는 대로 입는 게 훨씬 마음이 편하다"는 것이다.다른 친구도 "취업 준비 과정에서 신경 써야 할 일이 하나 더 늘었다는 생각에 답답함이 크다"라며 "정장 대여 서비스도 있는데, 갑자기 정장을 금지한다는 건 보여주기식 정책이라고 생각한다"라고 답했다."명품 브랜드 의류를 입고 오는 사람도 있을 텐데, (의복으로 경제력이 드러난다면) 블라인드 면접의 취지인 형평성 문제는 어떻게 할 거냐"라고 되물은 친구도 있었다. 또 다른 친구는 "탁상행정 끝에 나온 정책인 것 같은데, 우리 세대가 보기에는 더 별로"라며 "애매하게 재량의 여지를 주기보단 명확하게 하나를 지정해 주는 게 편하다"라고 말했다.간호사 면접을 봤던 친구는 면접 전 '자율 복장을 권장한다'라는 메일로 취준생들이 혼란스러워했던 경험을 이야기했다. 면접 전형이 3일간 진행됐는데, 면접이 끝나는 날까지 해당 병원 취준생 오픈카톡방에서 "다들 복장이 어떤 분위기였는지" 면접을 다녀온 사람들에게 궁금해하는 질문이 가장 많았다는 것이다. 친구도 '정장이 아니면 어떤 옷이 적절한가'를 한참 고민했다고 한다. 그는 "'정장 자제'라는 분위기가 결국엔 또 취준생에게 부담"이라고 지적했다.정치권에서 활동해 온 친구들도 회의감을 표했다. 한 친구는 "이러면 세미 정장을 입어야 할 텐데, 그게 더 어렵다"라고 말했다. 다른 친구도 "면접에서는 깔끔하게 정장을 입는 게 낫다. 가격 문제는 대여 서비스 확대로 해결할 수 있다"라며 "과거 내가 인턴 면접에 합격했을 때, 나중에 면접관에게 들어보니 '다른 지원자들은 슬랙스에 셔츠 정도로 입고 왔는데 나만 정장을 다 갖춰 입어서 그만큼 더 간절하고 준비된 것처럼 느껴져 더 좋게 봤다'라고 하더라. 옷차림으로 인해 평가가 갈리지 않는 게 가능할지 의문"이라고 말했다.공공기관 면접을 본 친구 또한 "면접 시 정장 복장을 자제하라고 해도, 여전히 인사팀은 정장을 맞춰 입고 오는 사람이 면접관에 대한 예의가 있다고 생각하지 않겠느냐"라며 "이런 문화적 격차는 인사혁신처가 공고를 낸다고 해결되는 게 아니"라고 답했다. 그러면서 "이런 가이드를 주기보다, 직군별 특성과 문화에 맞게 면접 복장을 유연화하는 쪽이 낫지 않겠느냐"라고 말했다.또 다른 친구는 "공무원들 복장이 자유로워졌다고는 하지만 일반 직장에 비해 많이 보수적이고 눈치를 보는 것이 사실"이라며 공무원 출신 유튜버 '충주맨'의 사례를 언급했다. 과거 '충주맨'은 '침착맨' 방송에 나와 '공무원 반바지'를 주제로 대화한 바 있다.영상에서 충주맨은 공무원이 반바지를 입을 수 있냐는 침착맨의 질문에 "가능한데 가능하지 않다"라면서 "입고 가면 다음 날 '반바지 입고 다니는 놈'으로 불리게 된다"라고 말한다. "공무원이 아니지만 공감되는 분위기"라는 댓글이 달리는 등, 해당 유튜브 쇼츠 영상은 현재 조회수 1147만 회를 기록하며 많은 이들의 공감을 얻고 있다.국회와 지방교육청에서 근무했던 한 친구는 "공무원 임용됐을 때 정장을 안 입고 다녀도 어느 누구도 눈치 안 줄 자신이 있느냐"라고 냉소적인 반응을 보였다.인사혁신처 정책에 우려를 표한 많은 친구들이 '윗분들'의 '수직적 조직 문화'가 개선돼야 한다는 점을 전제 조건으로 정책에 찬성할 여지가 있음을 밝혔다.'정장 금지' 이전에, "편하게 입으란다고 진짜 편하게 입네?"라는 눈초리가 없는 사회를 만드는 게 우선 아닐까. 그런 인식 변화가 선행한다면, 그때 비로소 청년들도 마음 놓고 정장이 아닌 '간편한 옷차림(깔끔한 평상복)'을 입을 수 있을 것이다.