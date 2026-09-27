계간 '동북아' 창간사

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올해로 우리 민족은 '광복 50주년'을 맞이하였습니다. 돌이켜 보면 지난 1백년간은 우리 민족에겐 고난과 시련의 한 세기였습니다. 그 전반기가 청일전쟁, 러일전쟁과 같은 열강의 제국주의적 각축과 일제식민통치하에서 독립과 해방을 위한 몸부림의 시기였고, 후반 50년은 민족과 국토의 분단 속에서 통일과 발전을 모색해 온 반세기였습니다.



하지만 광복 50주년을 맞이하는 오늘의 현실은, 그간 한국이 우여곡절 속에서나마 이룩한 민주화, 경제성장, 국가와 민족의 국제적 위상의 제고에도 불구하고 민족사적 차원에서 보면 아직도 통일된 민족국가의 형성과 남과 북의 동질적 발전이라는 근대국가로서의 원초적 과제도 달성하지 못한 상황에 있습니다.



게다가 의미론적 시간으로서는 이미 21세기를 맞이한 오늘, 우리 민족은 형태는 바뀌었으나 19세기 후반을 방불케 하는 무한경쟁의 냉엄한 국제환경에 처해 있습니다. '세계화'가 시대적 과제로 등장한 것도 이 때문이라고 생각됩니다.



근대국가로서의 원초적 과제의 달성을 위해서건, '세계화'를 위해서건, 해야 할 일이 헤아릴 수 없이 많겠지만, 지나간 역사를 바로 알고 현실을 냉철히 파악하며 미래를 정확히 예견하는 일이야말로 모든 구체적 처방의 방향을 정해 주는 근본적 과제입니다.



이 같은 인식에서 금번 저희 연구원에서는 계간지 <동북아(東北亞)>를 창간합니다.



동북아는 그동안 식민사관, 타율사관, 기타 학문적 편협성이나 태만 등으로 인하여 왜곡 또는 매몰되어 온 한국의 근·현대사를 바로 잡고 그 공백을 메워 나갈 것입니다. 그리하여 일본, 중국, 그리고 세계사와의 비교분석을 통해 우리의 근·현대사를 세계사적 합법칙성 및 국제정치의 흐름과 관련시켜 객관적으로 재조명하는 학술활동의 선도적인 역할의 일익을 담당하고자 합니다.



이를 위해 동북아는 한국을 포함하여 중국, 일본, 러시아 등 동북아 지역의 근현대사, 정치사, 정치사상에 관한 연구는 물론 한·중·일 3국의 근현대사에 관한 비교연구 및 이 지역과 관련된 국제정치사와 국제정치이론에 관한 연구논문과 발굴자료 등을 수록할 예정입니다.(하략)





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

동북아문화연구원(이사장 호종일, 원장 김영작)이 1995년 6월 계간 <동북아>를 창간했다. 발행인 호종일, 편집인 김영작, 편집위원 박충식·신복룡·심지연·이택휘·김인규, 발행처 동북아문화연구원이다.창간호는 특집 "다시 쓰는 근현대 시리즈"의 타이틀로 '쇄국에서 개국으로 : 한·중·일 3국의 개국', 논단에 '북한핵 어떻게 되나', '중국식 개혁·개방의 허와 실', 인물탐구 '명성황후의 재평가', 연구노트 '한국마방연구회를 생각함', 자료 '한·중·일 3국 개국조약 원문' 등이 실렸다.호종일 이사장과 김영작 원장 명의의 창간사다.