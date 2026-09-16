8개월 된 손주 위해 받은 교육, 자신감이 생겼다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲유아심폐소생술 실습용 아기 모형, 크기와 무게가 실제와 비슷해 실습효과를 높였다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲유아 심폐소생술 실습용 아기 모형, 크기와 무게가 실제와 비슷해 실습효과를 높였다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

8개월 된 손주를 주기적으로 돌본 지 5개월째, 갈 때마다 아기의 안전이 제일 걱정이다.아기를 안는 것도 업는 것도 마음대로 되지 않았다. 하나부터 열까지 아내에게 핀잔을 들어가며 배우고 있다. 아기한테 한시도 눈을 뗄 수 없었다. 조금만 방심하면 무언가 입에 물거나 빨고 있어 놀랄 때가 한두 번이 아니었다.이에 손주의 안전사고 예방에 신경 쓰지 않을 수 없었다. 지난 14일 서울 금천구 보건소가 진행한 영유아 심폐소생술(CPR) 교육에 참여한 것도 이 때문이다. 교육은 응급구조사의 지시에 따라 영유아에게 심정지가 왔을 때 이에 대처하는 심폐소생술과 몇 가지 응급조치를 실습했다.1세 미만의 영유아들은 열상 경련과 낙상 사고 등으로 심정지가 올 수 있다고 한다. 이때 심폐소생술을 해야 하는 골든타임은 4분이라고 한다. 10분을 넘기면 뇌사상태에 이른다는 것. 이때 가슴압박과 인공호흡을 실시해야 한다. 순서는 '호흡관찰(발바닥)-119 신고-가슴압박(30회)-인공호흡(기도확보 후 2회)' 순이다.영아는 성인(어깨로 반응 확인)과 달리 '발바닥'으로 호흡을 확인한다. 반응이 없으면 119에 상황을 신고하고 아기를 뉜 상태에서 유두점과 유두점 사이 바로 아래를 손꿈치로 30회 눌러야 한다. 가슴압박 깊이는 4센티 깊이까지 눌러야 심장을 자극할 수 있다고 한다. 이어 10초 이내에 유아의 코와 입을 한 번에 대고 인공호흡을 2회 불어넣는다. 이를 '30대 2 법칙'이라고 하는데, 구급 대원이 올 때까지 계속해야 한다.심폐소생술의 가장 중요한 기술은 '가슴 압박'이다. 가슴압박은 1초에 2회, 1분에 100회~120회 눌러야 효과적이라고 한다. 혈액을 심장과 뇌로 제대로 보내려면 압박하는 속도를 일정하게 유지해야 한다는 것이다. 모형 아기의 크기와 무게가 실제와 비슷해 심폐소생술 체감 효과가 높았다.특히 영아는 이물질 기도폐쇄로 인한 심정지가 많다고 한다. 영유아 심폐소생술이 중요한 것은 성인보다 '완전기도폐쇄'가 자주 일어나기 때문이다. '부분 기도 폐쇄'는 숨 쉬는 것이 가능한 사례가 대표적이다. 이번 교육에서 가장 인상적인 장면도 기도폐쇄 시 심폐소생술이었다. 이른바 '영유아를 위한 하임리히법'이다.먼저 아기를 두 손으로 샌드위치처럼 포개어 잘 안은 후 등부터 두드려야 한다. 아기 머리를 낮춰 눕히고 등을 다섯 번 세게 두드려야 한다. 이때 빠르게 실시해야 한다. 이어 아기를 뒤집어 흉골 아랫부분을 약 4센티 깊이로 다섯 번 가슴압박해야 한다. 이 순서를 이물질이 나올 때까지 반복해야 하는데, 이물질이 나오거나 아기가 울면 기도가 뚫린 것이다. 그렇지 않으면 119가 올 때까지 반복해야 한다.전문가들은 4세 이하 영유아의 질식 유발물질 중 반 이상이 음식물이라고 지적하고 있다. 특히 땅콩과 아몬드가 기도에 위험하다고 한다. 포도도 치명적이다. 음식 외 '버튼 배터리'도 가장 위험한 물건으로 꼽혔다. 성인이 복용하는 당뇨약과 심장약, 그리고 전자담배 액상도 아기가 닿지 않도록 주의해야 할 품목이다.이날 심폐소생술과 응급처치와 관련해 제시된 몇 가지 유아 안전사고 대처법이 경각심을 갖게 했다. 고열과 함께 '열성 경련'으로 호흡근육이 마비될 경우 아기를 반듯이 눕히고 힘을 가하지 않고 기도가 막히지 않게 고개를 한쪽으로 돌리면 경련이 사라질 수 있다고 한다. 그러나 상황이 낫지 않고 5분을 넘긴다면 응급실로 가야 한다. 이때 영상을 찍어두면 경련인지 열상 경련인지 판단하는 데 도움이 된다고 한다.낙상사고가 나지 않도록 낙상 방지 가이드를 치고 미끄럽지 않도록 바닥을 정리하는 등 예방이 중요하다. 또 아기의 의식저하가 뚜렷하고 구토를 세 번 이상 하면 뇌출혈이 의심될 수 있기 때문에 응급실을 찾아야 한다고 한다.아기는 조그만 출혈에도 반응할 수 있는데, 이때 지혈하기 위한 깨끗한 거즈와 생리식염수는 가정상비약으로 준비해야 한다. 화상을 입었을 때는 119가 오기 전까지 흐르는 물에 10분 이상 열기를 빼줘야 하는 것 등 깨알 정보들도 눈길을 끌었다.이날 유아 심폐소생술 교육 참가자 10명 중 남자는 내가 유일했다. 조만간 손주 출산을 앞두고 있는 60대 여성이 있지만, 대부분 영유아를 키우는 엄마들이었다. 이들 대부분 아기를 키우면서 낙상과 기도 막힘 등으로 심폐소생술의 필요성을 절감했다고 한다.교육을 마치면 교육 이수증을 주는데, 이수증의 유효기간은 2년이다. 재교육과 반복교육이 필요하다는 뜻이다. 필자는 이제 성인과 유아까지 심폐소생술 교육을 모두 이수했다. 손주에게 든든한 버팀목이 될 수 있을 것이다. 무엇보다 누군가 심정지를 발견하면 현장을 지킬 자신감과 용기가 생겼다.심폐소생술의 가장 큰 목적은 현장에서 심정지를 막을 골든타임을 확보하는 것이다. 심폐소생술 교육의 핵심도 심정지가 생기면 119를 불러 응급실에 오기 전까지 응급처치 여부가 생명을 살리는 관건이라는 것이다. 심폐소생술은 자기와 가족을 살리는 동시에 남의 생명도 구하는 기술인 셈이다.