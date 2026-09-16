충남문화관광재단 노조 "행정부지사가 대표이사 내정 의심 발언... 특혜 기준 변경도"

"대표이사 임기를 지사님과 맞추는 조례의 취지는 도지사가 원하는 대표이사와 일하게 하는 겁니다. 사실상 도지사가 이사장이나 마찬가지입니다." (홍종완 충남도 행정부지사, 충남문화재단 이사장)
충남문화관광재단 대표이사 채용 절차가 한창 진행 중인 상황에서 이사회를 주재한 홍종완 충남도 행정부지사(재단 이사장)가 특정 인사를 내정했다고 의심되는 발언을 해 노조 측이 반발하고 나섰다.
'법무법인 의견과 노조의 반대를 무릅쓰고 자격기준 개정을 강행한 주체이자 충남도의 행정부지사가 사실상 특정 인사 내정을 공개 석상에서 실토한 것 아니냐'는 주장이다.
전국공공운수사회서비스노동조합 충남문화관광재단지회(아래 노동조합)는 16일 성명을 통해 이 같은 내용을 공개하고 "공개채용을 요식행위로 만들고 도지사가 찍어둔 사람을 앉히겠다는 사전 내정 선언이자 채용비리 자백"이라며 행정부지사의 발언을 강하게 규탄했다.
노조 "특정 예술인 A씨 맞춤형 자격 완화"
노동조합에 따르면 지난 9일 열린 이사회에서는 채용 절차가 진행 중인 상태에서 대표이사 자격기준 변경안이 강행 처리됐다. 구체적으로 기존 대표이사 자격 중 '건강보험 자격득실확인서 제출 원칙'을 '비상근 경력 증빙'으로도 가능하도록 완화했다.
노조는 이를 근거로 박수현 도지사와 사적으로 가까운 특정 사단법인 임원 출신 예술인 A씨의 내정설과 이번 자격기준 변경안이 정확히 일치한다며 A씨의 내정 의혹을 제기하고 있다.
특히 이날 이사회에서는 "채용 절차 진행 중 자격기준 변경은 채용비리 소지 등 사법 리스크가 있다"는 법무법인 2곳의 공식 의견과 차기(제9대)부터 적용하자는 경과규정 절충안, 전 직원 91%가 가입한 노동조합의 반대 의견, 무기명 표결 요청 등이 나왔으나 묵살됐다는 것이 노조 등의 주장이다. 표결 역시 반대하는 이사에게 손을 들라고 요구하는 등 공개적으로 진행해, 이사들에게 사실상 압박을 가했다는 게 이들의 설명이다.
충남도 측 "특정인 염두에 둔 발언 아냐"
노동조합 측은 "앞서 박 도지사는 불과 두 달 전인 지난 7월, 노동조합의 성명에 친필 서한으로 답하며 채용의 공정성과 재단의 자율성 보장을 약속한 바 있다"라며 "앞에서는 도지사가 손으로 약속을 쓰고, 뒤에서는 직속 부하인 행정부지사가 그 약속을 거짓말로 만들었다"고 성토했다.
노동조합은 "자격이 없는 인사가 최종 임용후보자로 추천될 경우, 개정 전후 기준 대조표와 선임자의 종전 기준 미달 여부를 도민 앞에 즉시 공개할 것"이라며 "직권남용 및 업무방해죄 형사 고발, 출근 저지 투쟁, 전국 17개 광역재단 연대 등 범도민 총력 투쟁에 돌입하겠다"고 밝혔다.
한편, <대전일보>에 따르면 도 관계자는 홍 행정부지사의 발언에 대해 "도지사 임기 내에 출자·출연기관장을 선임해 정책적인 방향을 함께 가져가는 것이 공공기관 운영 취지라는 점을 설명한 것"이라며 "특정인을 염두에 두고 한 발언이 아니다"라고 해명했다.
또한, 자격기준 개정 논란과 관련해서는 "대표이사의 자격기준 자체는 건드리지 않았다"고 반박하며, "자격요건을 충족하고도 건강보험 자격득실확인서를 낼 수 없어 서류심사에서 탈락하는 문제를 없애기 위해 대체 증빙을 인정하도록 한 것"이라고 설명했다.
[관련 기사]
- 이미 시작된 공모인데... 충남지사 지시에 이사회 '돌연 취소' 왜?
https://omn.kr/2j4je
- 절충안에도 무반응... 충남도-문화관광재단 갈등 증폭
https://omn.kr/2jowu