월간 '여론시대' 창간사

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오늘날의 정치세력은 다수 대중의 집약된 동질의사, 즉 여론을 정확히 수용하지 않고는 그 조직을 유지할 수 없다. 그렇기 때문에 정치는 여론을 장악하고 조작하려는 강한 의지를 갖게 된다.



집권자들은 여론을 수용하고 이를 토대로 여론의 생산자인 대중에게 발전조건을 제공해야 함에도 불구하고, 여론을 멋대로 조작해 여론의 생산자인 대중에게 수용과 복종을 강요하고 있는 것이 바로 우리의 현실이다.



또한 자기의 지배력을 공공히 하기 위해 신문·방송 등 각종 여론 전달 매체를 꼭두각시로 이용한다. 그리하여 민중의 의식을 호도하고, 반민중·반역사적인 행위를 교묘하게 자행해 왔다.



이에 우리는 민중의 마음과 민중의 말과 민중의 행동 속에서 창출되어, 거기서 그들로부터 생존의 근거를 부여받는 자생여론의 필요성을 절감, <여론시대>라는 이름을 당당하게 민족·민주·민중 앞에 내어건다.



<여론시대>는 역사의 원동력이 되게 할, 가공하지 않은 대중 자신들의 의지를 집적하여 민족·민주·민중의 발전조건으로 역사 앞에 설 것이다.



일제·미제·독재를 위해 여론을 가공했던 우리의 역사는 지금까지 3·15, 5·16, 12.12, 5·17 등의 반민족·반민주·반민중적 사건들로 점철돼 왔다. 그러나 민중은 결코 영원히 침묵하지는 않는다. 민중들은 분출하는 분노와 정의감·민족애·인간애를 5.18 광주민중항쟁이나 작년의 6월 국민대투쟁 등을 통해 폭발시키면서 그들에게 대응해왔다. 지금 이 순간에도 수많은 열사와 부상자·구속자·수배자를 만들면서, 민중들은 자신이 흘린 피로 민족·민주·민중의 새날을 앞당기고 있다.



<여론시대>는 열화같은 민족·민주·민중의 함성을 한데 모으고, 반민족·반민주·반민중적 행위를 민중의 이름으로 재단할 것이다.



<여론시대>는 민족·민주·민중의 새날을 위해 대중 속으로 뛰어들 것이다. 그리고 그들이 만드는 강물을 따라 바다로 나아갈 것이며, 혹은 강물을 거슬러 산꼭대기로도 배를 저어갈 것이다.



배는 <여론시대>이지만 사공은 바로 민중이다.



이제 민중이 자기 자신을 역사의 주체로 자각하고 지배와 억압의 질곡을 극복하는 장을 <여론시대>에서 펼칠 수 있게 할 것이다. <여론시대>는 이러한 주체적 이론을 수렴해 새로운 언론을 창출, 민족·민주·민중적 언론매체임을 보여주는 하나의 표상이 되고자 한다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

"정치여론 전문지"를 표방하며 월간 <여론시대>가 1988년 12월호로 창간되었다. 발행겸 편집인 주경중, 편집부장 조영명, 발행처 주식회사 여론사다.창간호는 권두시론 '농산물시장 개방에 한숨 짓는 농촌', 밀착분석 '국가보안법은 철폐되어야 한다', 특집① '북한 바로알기, 또 하나의 조국 백두가 부른다', '창간 특별인터뷰, 서준식·김근태·이태복, 특위위원장에게 듣는다', 특집② '재야 운동권의 실천전략', '군부와 야당 - 화해관계인가 갈등지속인가', '중국속의 조선족' 등이 실렸다.여론시대 편집부 명의의 창간사 '여론의 실체화를 위해'이다.