이태원참사 대전대책회의 "마지막 1년, 진실 밝혀야"

큰사진보기 ▲10·29 이태원 참사 대전대책회의와 이태원참사 유가족협의회 대전충청지부가 지난 해 10월 21일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 '10·29 이태원 참사 3주기, 기억과 애도의 달'을 선포했다.(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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10·29 이태원참사 대전대책회의가 특별조사위원회 활동기간 연장과 관련해 "연장된 1년은 특별조사위원회에 주어진 마지막 기회"라며 유가족과 피해자가 납득할 수 있는 조사계획 공개와 참사 4주기 이전 중간조사 결과 발표를 촉구했다.대전대책회의는 16일 '특별조사위원회에 주어진 마지막 1년, 이번에는 진실에 닿아야 합니다'라는 제목의 입장문을 발표했다. 이들은 전날 이태원참사 진상규명특별법 개정안이 공포돼 특조위 활동기간이 2027년 9월 16일까지 연장됐다며 "진실을 향한 조사가 중단되지 않게 된 것을 다행으로 여긴다"고 밝혔다.다만 "개정법이 공포된 것은 특별조사위원회의 기존 활동기간이 끝나는 바로 오늘, 그 하루 전이었다"며 "진상규명의 시간이 이토록 아슬아슬하게 이어져야 하는 현실이 참담하다"고 지적했다.이들은 특조위가 지난해 6월 조사를 시작한 이후에도 충분한 성과를 내지 못했다고 비판했다. 대전대책회의는 "참사의 원인과 책임을 밝힌 진상규명 결정은 사실상 한 건에 그쳤다"며 "발표하겠다던 중간조사 결과는 아직 나오지 않았다. 유가족들이 요구해 온 국정 책임자에 대한 조사도, 경찰·소방·용산구·서울시 등 책임 있는 기관에 대한 조사도 제대로 이루어지지 못했다"고 주장했다.이어 지난 3월 청문회에서 윤석열 전 대통령이 출석하지 않고 김광호 전 서울경찰청장이 증인 선서와 진술을 거부한 점, 위원장 중도 사퇴와 조사국장 해임 등 내부 혼란을 지적하며 "조사를 해야 할 기구가 스스로를 수습하는 데 시간을 보내는 사이, 유가족들의 시간은 속절없이 흘렀다"고 밝혔다.대전대책회의는 "특별조사위원회는 지금까지와는 전혀 다른 모습을 보여야 한다"며 조사계획 즉시 공개와 4주기 이전 중간조사 결과 발표, 국정 책임자 조사, 대통령실 용산 이전의 영향과 소방 구조 실패에 대한 진상규명을 요구했다. 수사기관에는 국정 책임자 수사·기소를, 정부와 국회에는 조사 인력·예산·권한 보장과 아직 피해자로 인정받지 못한 생존자·구조 참여 시민·지역 상인을 위한 지원체계 마련을 촉구했다.대전에서는 참사 직후인 2022년 12월부터 51개 단체가 참여해 600회 넘게 이어온 릴레이 피켓팅도 이날 재개한다고 밝혔다. 대전대책회의는 폭염으로 잠시 중단했던 피켓팅을 참사 4주기인 10월 29일까지 집중적으로 이어가며 "진상규명이 다시 출발하는 그 자리에 대전 시민사회도 함께 서겠다"고 강조했다.이들은 오는 10월 19일 대전시청 북문 앞에서 추모주간 선포 기자회견을 열고, 23일부터 29일까지 대전 곳곳에 기억현수막을 게시할 예정이다. 29일 저녁에는 으능정이에서 4주기 집중 캠페인을 진행한다며 "4년 전 그날의 진실을 묻는 자리에 대전 시민 여러분의 함께함을 요청드린다"고 밝혔다.