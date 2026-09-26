무크 '이순신연구' 창간사

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21세기, 세계화 시대로 접어들면서 우리 사회는 고도의 산업화, 정보화 체계로 변모해 가고 있습니다. 이처럼 급변하고 있는 새로운 모습은 우리에게 물질적인 풍요와 번영을 가져다주는 동시에 민족 고유의 아름다운 정신문화 소멸과 더불어 제반 사회적 병리현상을 일으키는 직접적 원인이 되고 있습니다. 이러한 문제점을 극복하고 보다 합리적이고 안정적인 민주사회와 선진국가로 발돋움하기 위해서는 새로운 가치체계의 정립과 실행적 방안제시가 절실히 요구되고 있습니다.



순천향대학교는 이러한 시대적 요청에 부응하기 위하여 이순신연구소를 설립하였으며, 충무공 이순신장군의 정신과 사상에 대한 객관적·과학적 학술연구를 통해 그에 관한 연구를 체계화 시킴과 아울러 한국사회의 바람직한 미래상을 제시하고자 노력하고 있습니다.



1999년에 이순신연구소가 설립된 이후, 매년 이충무공 탄신일에 개최된 학술대회를 통해 이순신의 생애와 업적에 대한 새로운 사실을 밝혀냄으로써 본 연구소는 학계, 언론계, 지역사회로부터 주목을 받아왔습니다. 특히 이충무공의 공적을 가리는 문화 프로그램 개발과 청소년을 대상으로 한 정신교육사업도 병행해오면서 이충무공의 업적과 사상을 범국민적으로 선양하는 데에도 최선의 정성을 다해 왔습니다.



이제 어느 정도 자리 매김이 되었기에 그동안 3차례의 학술대회를 통하여 얻어진 연구 성과들을 정리하여 논문집을 창간하게 되었습니다. 이러한 작은 노력들이 집대성되면서 언젠가는 커다란 결실을 얻을 수 있는 중요한 계기가 되기를 기대합니다.



앞으로 저희 이순신연구소는 이순신 관련 연구 활동과 문화·교육활동을 활발히 전개함과 아울러 새로운 시대에 걸맞는 선진사회 건설과 통일조국 성취를 위한 정신적 지침과 전략적 방안을 마련하는 사업에 총력을 기울여 나가겠습니다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

순천향대학교 이순신 연구소(소장 권혁태)가 2003년 2월 무크 <이순신 연구> 창간호를 냈다. 발행인 서교일, 편집인 순천향대학교 이순신연구소, 발행처 순천 교수학습개발센터이다.창간호는 특집 ① '21세기 한국의 선택과 이순신의 재조명', ② '이순신연구의 새로운 방향', ③ '이순신교육의 현황과 과제'에 각 3~4편의 글이 실렸다. 일반논문 "'박은식의 이순신 전'의 전문 발굴과 분석"이 돋보인다.연구소장 권혁태의 창간사 앞부분이다.