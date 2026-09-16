국민의힘 세종시당, 제4차 운영위원회 개최... 정우진·이준배 당협위원장 선출 승인

큰사진보기 ▲16일 열린 국민의힘 세종시당 '2026년도 제4차 운영위원회' ⓒ 국민의힘 세종시당 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

국민의힘 세종시당이 16일 오전 10시 시당 강당에서 '2026년도 제4차 운영위원회'를 열고, 당협위원장 선출 승인과 함께 향후 시당 운영 및 지역 현안 대응 방향을 논의했다.이날 운영위원회는 세종 갑·을 당원협의회에서 제출한 운영위원장 선출 결과를 심의하고, 세종 갑 정우진 운영위원장과 세종 을 이준배 운영위원장의 선출을 각각 승인했다.이어 신임 시당 운영위원에 대한 임명장 수여식이 진행됐다. 정우진 시당위원장과 참석한 운영위원들은 시당 운영 방향을 공유하고, 소통과 협력을 바탕으로 시당을 함께 이끌어가며 지역 현안 대응에 적극적으로 힘을 모으기로 뜻을 모았다.추석 명절을 앞둔 민생 안정 방안도 주요하게 다뤄졌다. 참석자들은 전통시장 장보기 행사 등을 통해 현장에서 상인과 시민들의 목소리를 경청하고, 민생 현장의 어려움을 세심하게 살피기 위한 구체적인 활동 방안에 관해 의견을 나눴다.아울러 행정수도 완성을 위한 시당 차원의 역할과 대응 방향에 대한 심도 있는 논의가 이어졌다. 특히 행정수도 특별법과 관련해 시당 차원에서 추진할 수 있는 실천적 활동과 국회와의 원활한 소통 및 협의 방안 등을 면밀히 검토했다.