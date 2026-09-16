김민석 "전방위 대통합 본격화... 당내통합·진보대통합 시동"

큰사진보기 ▲16일 오전 대전시청 20층 하늘마당에서 열린 더불어민주당 대전 최고위원회 장면. 김민석 대표가 발언을 하고 있다. ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

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김민석 더불어민주당 대표가 당내 다양한 의견을 모으는 '4통 통합'과 진보정당들과의 연대를 강화하는 '진보 대통합'을 본격적으로 추진하겠다고 밝혔다. 중도·보수 세력과의 대화도 확대하겠다며 당 안팎을 아우르는 '전방위 대통합'에 시동을 걸겠다는 구상이다.김 대표는 16일 대전시청 20층 하늘마당에서 열린 현장 최고위원회의에서 "전방위 대통합을 본격 시동 걸겠다"라며 "당은 이른바 4통 통합으로 이야기될 수 있는 당내의 모든 생각과 의견을 모으는 통합 작업을 본격적으로 더 가속화하겠다"라고 말했다.이어 "두 번째로는 진보 대통합을 본격화하겠다"라며 "교섭단체 완화, 결선투표 도입, 합리적인 선거제 조정, 경쟁력 단일화 등을 고리로 해서 저희들이 이미 각 진보정당들과 대화를 나눴고, 진보정당들에게도 이러저러한 논의를 제기했다"라고 밝혔다.김 대표는 진보 대통합을 위한 정당 간 접촉을 박범계 의원이 맡아 본격화할 것이라고 설명했다. 그는 "통합의 중심이 될 대전 출신의 박범계 의원이 대통합위원장을 맡고 있기 때문에 오늘부터 본격적으로 각 진보 3당과 조국혁신당에 대한 접촉을 해줄 것으로 알고 있다"라고 말했다.접촉 대상은 조국혁신당과 진보당, 사회민주당, 기본소득당 4개 정당이다. 교섭단체 구성 요건 완화와 결선투표 도입 등 정치개혁 의제를 매개로 이들 정당과 협의를 이어가겠다는 것이다.김 대표는 "이렇게 한편으로는 당을 안정시키고 또 한편으로는 진보 세력과의 연대를 강화하고, 그에 더해서 중도·보수 세력과의 대화도 강화해 나가겠다"라고 밝혔다. 당내 통합과 진보정당 연대에 더해 중도·보수까지 대화의 범위를 넓히겠다는 뜻을 분명히 한 것이다.여야 협력의 구체적인 과제로는 청년 문제를 제시했다. 그는 "여야 간에 청년 문제에 대해서만큼은 협력하자는 것도 저희들이 정부에 확실히 다시 촉구해서 청년 관계 장관회의에 여야가 함께 참석하는 것 등을 이루어내도록 하겠다"라고 말했다.당내 통합을 위한 행사로는 창당 71주년을 맞아 청년 연설대회 '내가 민주 대통령이다'를 추진하겠다고 밝혔다. 김대중·노무현·문재인·이재명 대통령의 철학과 가치, 정책을 계승하고 혁신하는 내용을 주제로 청년들이 참여하는 연설대회를 열겠다는 구상이다.'4통 통합'은 네 대통령의 지지자들을 아우르겠다는 의미로, 지난 8·17 전당대회에서 김 대표와 경쟁했던 정청래 전 대표가 제시한 메시지다. 김 대표는 이날 "전당대회 과정에서 4통 통합을 제기해 준 정청래 전 대표의 아이디어를 차용했다"라며 "이런 문제 제기를 해준 것에 대해서 감사드린다"라고 말했다.그러면서 "이번 창당 71주년 기념 '내가 민주 대통령이다' 행사는 청년들을 통해서 미래의 관점에서 당을 하나로 만들어가는 위대한 통합의 축제가 될 것"이라며 청년들의 참여를 당부했다.김 대표는 이날 당 조직과 사업을 정비하는 단계를 넘어 구체적인 민생 성과를 내는 데 집중하겠다는 방침도 밝혔다. 그는 "오늘 이후로 우리 최고위원들의 발언도 그렇고 저도 그렇고, 당의 모든 기구는 이제 만드는 단계는 끝났다"라며 "민생을 구체화하는 단계로 돌아가겠다"라고 말했다.전국 시·도당 당사를 시민과 함께하는 공간으로 바꾸기 위한 태스크포스(TF) 구성 계획도 내놨다. 김 대표는 "민주당의 모든 시·도당 변화를 주도하는 시·도당 당사 대변신 TF를 만들고, 조승래 전 총장을 TF장으로 위촉할까 한다"라며 문화적 감각을 반영한 당사 변화 방향을 마련해 달라고 요청했다.대전시당에는 지역 정치에 대한 무거운 책임감도 주문했다. 김 대표는 "국회의원, 구청장 그리고 한 명을 제외한 시의원을 다 민주당이 책임지고 있는 시당"이라며 "전면적 책임성을 갖고 우리 민주당의 모든 시·도당을 선도하는 시당으로서의 역할을 해주기를 부탁드린다"라고 말했다.대전에서 제기된 공공기관 이전 문제와 지방 재정 우려에 대해서는 지역 의견을 충분히 반영하겠다고 밝혔다. 그는 "미래대응기금에 있어서나 공공기관 이전에 있어서 지방의 의견을 충분히 숙의해서, 필요하다면 조정하는 역할을 국회가 할 수 있도록 당이 특별히 노력하겠다"라고 말했다.끝으로 김 대표는 "국정과 당의 조정 과정을 거쳐 이제는 민생 대응에 역량을 모아야 한다"라며 "전면적인 민생 중심으로 전환한다"라고 거듭 강조했다.