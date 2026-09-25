연간 '문학과 삶' 창간사

망망대해에 돛을 올리고 가야 된다.



중생이 다하는 그날까지……



불향을 담은 수레에 글을 나누는 도반들이 모여 길을 간지 벌써 삼년이라는 세월이 흘렀다. 그 세월이 지난 지금 도반들은 바다를 만나 큰 수레에 돛을 올리고 항해를 시작하게 되었다. 오늘 불교문학 전문잡지 <문학과 삶>을 펴내게 되면서 작은 터울을 깨고 더 넓은 바다로 떠나온 것이다.



그동안 큰 수레를 타고 떠나온 문학도반들은 중생들이 있는 곳마다 잠시 머무르며 불교와 문학으로 정진해온 마음을 내보였다. 첫해에는 동인지 <촛불 없이도 이 어둠을> 두 번째에는 동인시집 <돌의 탄생>으로 여러 대중과 만나 불심과 시심을 나누었고 또 다른 방편으로 시화전, 시낭송, 문학강좌 등을 통해 내면의 구도적 자세와 외면의 포교활동을 조금씩 진행해 왔다.



어느 도반은 소설집을 내고 어느 도반은 수필집을 세상에 선보이고 개인시집 등을 엮으면서 큰 수레에서 다듬어온 모습을 보여주고 있는데 이는 바로 무한한 포교와 문학의 지평을 향하고 있는 것이 아닐 수 없다.



이러한 정진 속에 다져진 시심과 불심으로 더 넓고 더 큰 바다를 향해 동인지 형태에서 대중과 더 친밀하게 교감할 수 있는 불교 문학지를 펼쳐 보이게 된 것이다.



이를 위해 개개인의 불심과 시심은 어느 신도나 작가보다도 더 투명하고 투철한 신심과 사명감으로 지켜나가게 될 것이다.



또한 결코 자기 개인에 머물지 않고 중생의 바다에 떠가는 큰 수레 큰 배로 정진을 계속해 나갈 것이다.



한편, 그동안 한국문학에 불교문학이 위치한 자리를 되살펴 정리하면서 앞날의 불교문학의 길을 열어 갈것이다. 또한 그동안 여러 불교문학단체나 잡지가 이루지 못한 일들을 하나하나 정리해 나갈 것이다.



때로는 풍랑에 배가 흔들리고 돛이 찢겨지는 고통이 따르겠지만 여러 대중들의 관심과 지도편달을 해주신다면 <문학과 삶>이 한국불교문학사에 큰 획을 이루게 되리라 확신한다.



끝으로 그동안 수고해주신 편집진과 가림출판사 그리고 보잘것없는 지면에 옥고를 주신 여러분들께 깊은 감사를 드린다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

불교계열의 연간 <문학과 삶>이 1993년 가을호로 창간되었다. 발행·편집인 문혜관, 편집위원 법인·김충호·이석인·이혜옥·임병옥, 발행처 큰 수레 글 나눔회다.발행인 문혜관의 '큰 수레에 돛을 올리며' 제하의 창간사다.