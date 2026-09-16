김창연 세종시의원, '세종 47호' 아너 소사이어티 가입… 현직 시의원 최초

큰사진보기 ▲좌부터 박상혁 세종사회복지공동모금회장, 김창연 세종시의원 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종시 지역사회에 진정한 '노블레스 오블리주(Noblesse oblige)'를 실천하는 훈훈한 소식이 전해졌다. 김창연 세종시의원이 세종시의원 중 최초로 고액 기부자 모임인 아너 소사이어티(Honor Society) 회원에 이름을 올렸다. 사랑의열매 아너 소사이어티는 5년간 1억 원 이상을 기부하거나 약정하는 개인 고액 기부 프로그램이다.세종사회복지공동모금회(회장 박상혁)는 지난 15일 시청 세종실에서 가입식을 열고, 김창연 의원을 세종 제47호 아너 소사이어티 회원으로 맞이했다. 이날 행사에는 조상호 세종특별자치시장과 박상혁 세종모금회장, 김윤회 세종 아너 소사이어티 모임 대표 등이 참석해 뜻깊은 나눔의 출발을 축하했다.이번 가입은 단순한 일회성 기부를 넘어, 평소 김 의원이 품어온 삶의 철학이 결실을 맺었다는 점에서 눈길을 끈다. 김 의원은 "나의 버킷리스트 100개 중 하나로 소중하게 품어왔던 다짐을 실천하게 돼 기쁘다"며 소감을 전했다. 특히 세종사회복지공동모금회 운영위원으로 활동한 경험이 있는 안신일 세종시의회 의장의 격려와 조언이 이번 결심에 든든한 디딤돌이 되었다는 후문이다.김 의원은 의정활동을 하면서 세비의 반 정도는 기부하겠다는 포부를 밝히며, 많은 봉사활동과 나눔을 통해 우리 사회가 선순환하는 구조가 만들어졌으면 좋겠다는 바람을 전했다.김 의원은 "지역의 심부름꾼인 시의원으로 활동하면서 주민을 섬기고 지역발전을 위해 노력해 나가는데 최선을 다하려고 한다"며 "지역의 어려운 이웃들에게 희망을 밝혀주고자 나눔과 봉사활동에도 지치지 않고 꾸준히 해나갈 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.박상혁 세종모금회장은 이에 대해 "평소 작성하고 있는 버킷리스트를 실천으로 옮겨주시고 시의원 최초로 가입해주셔서 더 의미가 크다"며 "의원님께서 지역사회 발전을 위해 세심하게 의정 활동을 펼치시도록 늘 응원하겠다"고 화답했다.