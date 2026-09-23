무크 '민족정기' 창간사

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민족정기수호협의회의 <민족정기>가 드디어 햇빛을 보게 되었다. 어느 모로 보나 내용은 미흡하고 편집자체도 가난티를 벗어나지 못하여 자랑스럽고 기쁘다기 보다는 차라리 부끄러움이 앞서는 소책자에 불가함을 솔직히 자인한다.



본지는 과거 없는 현재 없고 현재 없는 미래가 있을 수 없음을 깊이 인식하며 눈앞에 펼쳐지는 세상만사에 우려를 금치 못하는 몇 몇 분들이 물적 인적 자원인 소질이 전혀 없는 적수공권인데도 오직 우리 나라의 나아갈 길은 올바른 역사의식과 민족정기의 독립에 뿌리가 있어야 한다는 집념과 정열만으로 출간하게 되었다.



따라서 다른 간행물처럼 거창하거나 화려하지 못하고 출발부터 가난하며 미흡하지만 세월과 시대적 사명의 요청에 따라 민족적 양식과 지성을 갖춘 많은 분들이 대거 참여하여 우리 민족과 사회에 밝은 빛을 주는 사상 교양지로 크게 발전할 것을 확신한다.



본지의 기본 방침은



첫째, 이 나라 역사와 고유 정통사상에 대한 국민의 소양과 지식을 높여 민족의식을 앙양 고취하도록 한다.



둘째, 우리의 정치·경제·문화·민생문제 등에 있어 민족정기를 기본으로 정화하여 미래 정통을 확립함에 기여한다.



셋째, 홍익인간 이화세계의 기본원리에 따라 자립, 자유, 평등에 기여한다.



이와 같은 취지에 따라 정당종교를 초월하여 각계각층의 뜻을 존중 대변하고 사회 정화의 역할을 맡은 사회정의의 등불로 육성발전 하려는 것이니 비록 가난에 찌들어 빈약하나마 그 취지에 따라 강호제현의 많은 참여와 지도 편달 있으시기를 바라마지 않는다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

민족정기수호협의회(회장 유홍)가 1987년 3월 무크 <민족정기> 창간호를 발행했다. 발행인 유홍, 편집인 이종남이다.창간호는 '민족정기의 구감', '윗물이 맑아야 아랫물이 맑다', '통일운동의 실천단계', '우리 민족의 뿌리', '환웅과 개천절에 대한 고찰', '우리나라 정통사상 되살리기', '민족정기의 선양을 주창한다', '이병도 박사의 기고문을 통박한다', '국가관' 등이 실렸다.발행인의 창간사다.