우리는 DMZ를 '보러' 가지만, 그들은 DMZ를 '살아'간다

큰사진보기 ▲오두산통일전망대에서 사진을 찍는 참가자들. ⓒ 민화협 관련사진보기

큰사진보기 ▲오두산통일전망대에서 기행 안내자인 김보관 대표의 설명을 듣고 있는 참가자들. ⓒ 민화협 관련사진보기

큰사진보기 ▲오두산통일전망대에 전시된 실향민들이 그린 고향 그림 ⓒ 민화협 관련사진보기

큰사진보기 ▲통일촌박물관 영상 중 한 장면 ⓒ 민화협 관련사진보기

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"우리는 DMZ를 바라보지만, 통일촌 사람들은 DMZ를 살아갑니다."

"'북한에 어떻게 들어갈 것인가, DMZ를 어떻게 넘어갈 것인가'를 묻기에 앞서 '우리는 서로의 삶으로 어떻게 들어갈 것인가?'"

큰사진보기 ▲명상테라피를 진행하기 위해 DMZ숲에 둘러앉은 참석자들 ⓒ 민화협 관련사진보기

큰사진보기 ▲DMZ숲 둘러보고 마지막으로 촬영하는 참석자들 ⓒ 민화협 관련사진보기

덧붙이는 글 | 박예영 작가는 남과 북에서 생의 반씩을 살아온 경험을 바탕으로, 북향민의 삶과 정체성, 사회통합과 ‘사람의 통일’을 이야기하고 있습니다.

지난 15일 오전 8시, 서울시청 앞에 40명의 사람이 모였다. 민족화해협력범국민협의회(아래 민화협) 청년미래위원회(위원장 박예영·이길수)가 마련한 통일역사기행 '민통선마을의 기억과 DMZ평화테라피'에 참여하기 위해서였다.이날 기행에는 남북통일운동국민연합, 통일코리아협동조합, 남북문화교류협회, 대한불교청년회, 유엔피스코, 조국평화통일불교협회, 남북이산가족협회, 세계평화청년학생연합, 피스플레이 등 여러 단체에서 40명이 함께 했다.민화협은 1998년 창립돼 우리 사회 각계각층을 대표하는 정당·종교·시민사회단체 등이 참여해 온 민간 통일운동 협의체다. 통일 문제에 대한 국민적 합의를 도출하고 민족의 화해 협력과 평화 실현을 통해 공동 번영과 통일로 나아가는 것을 목적으로 활동하고 있다.이번 기행은 오두산통일전망대를 시작으로 새한반도평화센터와 통일촌박물관, DMZ 숲으로 이어졌다. 하루의 여정을 마치고 돌아보니 우리가 만난 것은 분단의 '장소'만이 아니었다. 그곳에서 오랜 시간 분단을 살아온 사람들, 그리고 그 안에서 평화를 자신의 삶으로 살아내고 있는 사람들이었다.경기도 파주로 가는 버스 안에서부터 기행은 시작됐다. 김보관 피스플레이 대표가 통일과 분단의 역사, 접경지역에 관한 이야기를 재미있게 풀어주어 흥미를 돋웠다. 오두산통일전망대에 도착한 뒤에도 설명은 이어졌다.오두산통일전망대는 한강과 임진강이 만나는 오두산 정상에 자리 잡고 있다. 1992년 개관했으며, 전망대에 오르면 임진강 너머 북한 황해북도 개풍군 일대를 바라볼 수 있다. 오랫동안 이산가족과 실향민들이 북녘의 고향을 바라보며 그리움을 달래온 장소이기도 하다.전망대에서 특히 발걸음을 붙잡은 것은 실향민들이 기억을 더듬어 그린 수많은 고향 그림이었다.마침 곧 '이산가족의 날'을 앞둔 시점이어서인지 그림 하나하나가 더 아프게 다가왔다. 70년이 넘도록 고향을 그리워하며 그들이 그려낸 것은 어쩌면 그림이 아니었다. 그리움이었고, 눈물이었고, 아픔이었다. 그리고 어떤 이에게는 세상을 떠나는 날까지 끝내 이루지 못한 희망이었을 것이다.더욱 마음을 후벼판 것은 그 아픔이 지나간 세대의 이야기로 끝난 것이 아니라는 사실이었다. 고향이 있지만 갈 수 없는 삶, 가족과 친척이 있지만 만나지 못하는 삶. 실향민 1세대가 평생 짊어졌던 그 그리움은 오늘을 살아가는 우리 북향민들에게도 이어지고 있다. 세대는 달라졌지만, 분단으로 인해 고향을 잃어버린 삶은 여전히 계속되고 있다.전망대에서 바라본 북녘은 너무나 가까웠다. 강 건너 개풍군의 풍경이 눈앞에 있었다. 눈에 보일 만큼 가까운 데 갈 수는 없다. 그 모순이 바로 우리가 아직 살아내고 있는 분단이었다.새한반도평화센터를 찾았다. 이곳에서 박세영 센터장 겸 통일촌마을박물관장의 강의를 들었다. 이날 강의 제목은 '접경지역 사람들, 통일촌 사람들의 삶'이었다.1973년 조성된 통일촌은 국가적 관점에서 보면 민통선 지역의 정착과 농업 생산, 안보를 목적으로 만들어진 마을이다. 그러나 박 관장은 통일촌을 이해하려면 정책이나 안보보다 먼저 그곳에서 50년 넘게 살아온 사람들의 삶을 보아야 한다고 강조했다. 그의 말 가운데 특히 한 문장이 마음에 남았다.우리는 통일촌을 '보러' 간다. 검문소를 통과하는 것도 신기하고, 철책과 초소를 바라보며 사진을 찍는다. 그러나 주민들에게 검문소는 매일 집으로 돌아가는 길이고 철책은 수십 년 동안 바라보며 살아온 일상의 풍경이다.박 관장은 많은 사람이 통일촌을 관광하듯 찾아왔다가 정작 그곳에서 살아가는 사람들의 삶은 보지 못하고 돌아가는 것이 안타깝다고 했다. 심지어 주민들에게 "여기 땅값은 얼마예요?"라고 묻는 사람들도 있는데, 그런 질문이 지역 주민들에게는 상처가 된다고 했다. 이 이야기가 꽤 오래 마음에 남았다.우리는 DMZ라고 하면 철책과 초소, 지뢰, 군사분계선을 먼저 떠올린다. 그러나 그곳에도 사람이 산다. 농사를 짓고, 가족을 이루고, 자녀를 키우고, 마을의 미래를 걱정한다. 그래서 박 관장은 평화가 주민들에게 추상적인 개념이어서는 안 된다고 했다.평화는 삶의 안정이어야 하고, 일상의 회복이어야 하며, 마을의 미래에 대한 희망이어야 한다. 그의 설명을 들은 뒤 실제 통일촌에 들어가 마을을 둘러보니 풍경이 달리 보였다. 분단의 상징을 보러 들어갔는데 그 안에서 보인 것은 결국 사람의 삶이었다.박 관장은 통일을 이야기하는 질문도 바꿔보자고 했다.도로를 연결하는 것과 사람의 마음을 연결하는 것은 다르다. 제도를 통합하는 것과 서로 다른 삶을 이해하는 것 역시 다르다. 이날 통일촌에서 배운 평화는 바로 그 '사람의 삶'에서 시작되고 있었다.기행의 마지막은 임미려 대표가 6년 동안 일구어 온 DMZ 숲이었다. 민간인 통제구역과 DMZ 인근에서 숲과 농업을 결합한 새로운 공간을 만들어온 임 대표는 폐허와 같았던 곳을 하나씩 가꾸어 지금의 숲으로 만들었다. 한국관광공사도 임 대표가 민통선 지역에서 숲을 일구며 만들어온 이야기를 소개하고 있다.이곳에서 참가자들은 따뜻한 차를 마시며 잠시 쉬었다. 이날은 계획했던 숲 걷기 대신 숲에 둘러앉아 싱잉볼을 이용한 명상 테라피를 체험했다. 급하게 장소를 둘러보고 다음 행선지로 이동하는 기존의 통일기행과는 사뭇 달랐다. 잠시 말을 멈추고 소리에 귀를 기울이며 자기 자신을 들여다봤다.분단과 단절의 상징과도 같은 민통선에서 오히려 치유의 시간을 갖는다는 것이 묘하게 다가왔다. 70년 넘게 갈라져 살아온 것은 땅만이 아니었다. 사람의 기억과 관계, 마음에도 오랜 분단의 상처가 남아 있다. 그렇다면 이 민족에게 필요한 평화에는 그 상처를 들여다보고 치유하는 과정도 포함되어야 하지 않을까.무엇보다 임미려 대표의 삶 자체가 하나의 메시지처럼 다가왔다. 평화는 말한다고 만들어지는 것이 아니었다. 폐허 같은 땅을 6년 동안 가꾸고, 나무를 심고, 공간을 만들고, 사람을 불러 따뜻한 차 한 잔을 내어주며 평화를 경험하게 하는 것.그렇게 자신의 자리에서 평화를 삶으로 살아내는 것이 아닐까. 통일촌 주민들이 분단 속에서도 자신의 일상을 살아냈듯, 임 대표 역시 분단의 공간에서 평화를 자신의 삶으로 만들어내고 있었다.명상 프로그램 가운데 '나를 닮은 자연물'을 선택하는 시간이 있었다. 참가자들은 저마다 자신과 닮았다고 생각하는 자연물을 골랐다. 누군가는 나뭇가지를, 누군가는 돌과 낙엽을 선택했다.나는 '숲의 향'과 '바람'을 선택했다. 숲의 향은 그곳에서 맡은 향이 내가 살았던 북녘 고향의 향과 비슷해서였다. 수십 년이 흘렀는데도 어떤 냄새는 순식간에 사람을 과거의 한 장소로 데려간다. 그날 DMZ 숲의 향이 나를 고향으로 데려갔다. 그리고 바람을 골랐다. 바람에는 경계가 없기 때문이다.사람은 검문소를 통과해야 하고 철책과 군사분계선을 마음대로 넘을 수 없지만, 바람은 다르다. 남에서 북으로, 북에서 남으로 자유롭게 오간다. 그런데 숲의 향과 바람에는 또 하나의 공통점이 있었다. 둘 다 손으로 잡을 수 없고 눈에도 보이지 않는다. 그럼에도 우리는 향이 있다는 것을 알고 바람이 있다는 것을 믿는다. 보이지 않는다고 없는 것이 아니기 때문이다.그 순간, 통일을 생각했다. 우리가 바라는 통일 역시 지금 당장 눈에 보이지 않는다. 손으로 잡을 수도 없다. 때로는 남북 관계가 멀어질수록 정말 가능한 일인가 싶을 때도 있다. 하지만 향과 바람이 보이지 않아도 존재한다는 것을 믿는 것처럼, 나는 통일도 그렇게 이루어질 것이라는 믿음을 이날 조금 더 단단히 붙잡게 되었다.오두산통일전망대에서는 70년 넘게 고향을 가슴에 품고 살아온 사람들의 그리움을 만났다. 통일촌에서는 분단을 관광지가 아닌 일상으로 살아가는 사람들을 만났다. DMZ 숲에서는 폐허 위에 숲을 만들며 평화를 자신의 삶으로 살아내는 사람을 만났다.그래서 이번 기행에서 내가 배운 평화 한반도는 거대한 구호가 아니었다. 평화 한반도는 우리가 살아내야 할 삶이었다. 누군가 먼저 그 삶을 살아내고, 우리는 그 사람의 삶에서 배우고, 서로 경험을 나누고, 다시 자신의 일상으로 돌아가 어제보다 한 걸음 더 평화로운 삶을 살아가는 것. 그렇게 평화가 우리의 매일에 조금씩 깃드는 것이야말로 평화 한반도를 향한 진일보가 아닐까.이날 참가자들이 이번 기행을 좋게 평가한 이유도 어쩌면 여기에 있었을 것이다. 분단의 현장을 급하게 둘러보고 돌아오는 것이 아니라, 그곳에 사는 사람의 이야기를 듣고, 머물고, 차를 마시고, 자신의 마음까지 들여다보며 몸과 마음으로 평화와 통일을 경험한 하루였기 때문이다.돌아오는 길에도 숲의 향과 바람이 마음에 남았다. 향도 바람도 눈에 보이지 않는다. 그러나 우리는 그것이 있음을 안다. 통일도 그렇게 믿고, 오늘 우리가 서 있는 자리에서 평화를 살아내는 것으로부터 시작되는 것은 아닐까.