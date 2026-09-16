전교조 세종지부 "글로벌 진로탐험대 설문은 명분 쌓기용" 비판

큰사진보기 ▲보건복지부 앞 ‘글로벌 진로탐험대’ 사업 반대 촉구 릴레이 시위 현장 ⓒ 전교조 세종지부 관련사진보기

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세종시교육청이 추진 중인 중학생 대상 해외 진로 체험 사업을 두고 교육적 타당성과 절차적 정당성을 지적하는 목소리가 터져 나왔다.전국교직원노동조합 세종지부(지부장 이상미)는 16일 성명을 내고, 세종시교육청이 실시하고 있는 설문조사가 사업의 필요성을 묻지 않은 채 추진을 전제로 한 명분 쌓기에 불과하다고 비판하며 사업의 즉각적인 폐기를 촉구했다.전교조 세종지부는 세종교육청이 중학교 3학년 학생과 학부모를 대상으로 지난 14일부터 실시 중인 온라인 설문조사와 관련해, 교육청이 의견을 수렴해 사업 계획에 반영하겠다고 밝혔으나 정작 사업이 왜 필요한지 교육적 목적과 타당성을 묻는 문항은 찾아볼 수 없다고 지적했다.실제로 학부모 설문은 사업 찬반을 물은 뒤 곧바로 자부담 비율과 금액, 체험 시기 등을 선택하도록 구성되어 있고, 학생 설문 역시 참가 의향이나 방문 장소 등을 묻고 있을 뿐 중3 학생 전체가 해외 진로체험에 나서는 것이 타당한지 묻지 않고 있다. 특히 학생 설문에서 여권 보유 여부와 해외여행 경험 횟수까지 응답하도록 한 점은 가정환경과 경제적 여건에 따른 차이를 드러내어 학생들에게 상대적 박탈감을 줄 수 있다고 우려했다.의견수렴의 시점과 재정적 안정성에 대한 비판도 제기됐다. 이미 교육청이 구체적인 추진 방안을 마련해 보건복지부에 사업안까지 제출한 상태에서 뒤늦게 기초 의견을 묻는 것은 요식 행위에 불과하다는 지적이다. 아울러 교육재정교부금 축소 가능성과 지자체와의 재정분담을 둘러싼 불안정성이 높은 상황에서 수백억 원에 달하는 대규모 공약사업을 서두르는 것은 책임 있는 재정 운용이 아니라고 강조했다.교육 격차와 현장 행정 혼란에 대한 우려도 강하게 제기됐다. 학부모 설문에서 자부담 비율에 따라 미국 등 장거리 권역과 아시아권 등 중거리 권역으로 체험 국가와 기간이 달라진다고 안내한 것은 가정의 경제력에 따라 교육 경험의 격차를 낳는 구조라는 지적이다. 공교육의 진로교육이라면 누구나 공평한 경험을 누려야 한다는 주장이다.여기에 교육청이 그동안 해당 사업이 학교 교육과정에 포함되지 않는 교육청 사업이라며 학교의 업무 부담이 없다고 설명해 왔음에도, 막상 설문조사 안내 등 실제 행정 과정에서는 사전 협의 없이 공문을 내려보내 학교 현장에 혼란과 갈등을 불러일으키고 있다고 꼬집었다. 그러면서 "학교는 교육감 공약사업 추진을 위한 행정기관이 아니다"라고 직격했다.전교조 세종지부는 세종시교육청을 향해 글로벌 진로탐험대 공약사업을 즉각 폐기하고, 불확실한 재정 상황 속에서 학생들의 안정적인 교육활동 재정 확보에 나설 것과 학교로의 일방적인 업무 전가를 중단할 것을 거듭 촉구했다.이어 "묻고 싶은 것만 묻는 설문으로 학생과 학부모의 동의를 얻었다고 말해서는 안 된다"며, "학생들에게 필요한 것은 수백억 원을 들여 해외로 보내는 사업이 아니라, 모든 학생이 학교에서 제대로 된 진로교육을 받을 수 있는 교육환경"이라고 일침을 가했다.