경기도 AI기업, UAE 투자·실증 기회 넓힌다… 경과원, 프리사이트와 협력

큰사진보기 ▲김현곤 경기도경제과학진흥원장과 토마스 프라모테담(Thomas Pramotedham) 프리사이트(Presight) 최고경영자(CEO)가 16일 서울 JW메리어트 호텔에서 열린 ‘UAE 투자유치설명회(ADIF Seoul)’에서 투자·사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. ⓒ 경기도경제과학진흥원 관련사진보기

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경기도가 도내 인공지능(AI)·첨단기술 기업의 중동시장 진출과 글로벌 투자유치 기회를 넓히기 위한 협력에 나섰다. 경기도경제과학진흥원(경과원)이 아랍에미리트(UAE) 국부 AI그룹 G42의 핵심 계열사인 프리사이트(Presight)와 손잡고 도내 기업을 현지 투자와 실증, 사업화 기회로 연결하기로 했다.경과원은 16일 서울 JW메리어트 호텔에서 열린 'UAE 투자유치설명회(ADIF Seoul)'에서 프리사이트와 투자·사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약의 핵심은 도내 AI기업이 단순히 해외 전시회나 상담회에 참여하는 데 그치지 않고 실제 투자와 사업으로 이어질 수 있는 통로를 확보하는 데 있다.양 기관은 앞으로 경기도 유망 AI·첨단기술 기업을 발굴·추천하고, 프리사이트의 액셀러레이터 및 투자 프로그램과 연계하기로 했다. 또 UAE 현지 실증(PoC)과 사업화 기회를 발굴하고 글로벌 투자유치와 해외시장 진출에도 협력한다.특히 프리사이트가 운용하는 1억 달러 규모 펀드와의 연계 가능성도 열어두면서 도내 기업의 투자유치 기회를 확대할 계획이다.프리사이트는 UAE 아부다비에 본사를 둔 AI·빅데이터 기업으로, 마이크로소프트·오픈AI·엔비디아 등과 파트너십을 맺고 있는 UAE 국부 AI그룹 G42의 계열 상장사다.협약식에는 김현곤 경과원장과 토마스 프라모테담(Thomas Pramotedham) 프리사이트 최고경영자(CEO)가 참석했다. 협약 이후에는 프리사이트 경영진과 도내 혁신기업들이 참여한 간담회도 열렸다.이 자리에는 디토닉, 긱스로프트, 플렉셀스페이스, 메디아이플러스, 다비다, 아이티원 등이 참여해 각자의 기술과 사업모델을 소개하고 프리사이트의 투자 프로그램 및 글로벌 네트워크 활용 방안을 논의했다.올해에는 도내 AI기업 디토닉이 도내 기업 가운데 유일하게 프리사이트 액셀러레이터에 선정된 바 있다. 경과원은 이를 계기로 협력 대상을 확대해 나간다는 계획이다.경과원은 앞으로 '인베스트 경기(INVEST 경기)' 등을 통해 발굴한 우수 AI·딥테크 기업을 프리사이트의 액셀러레이터와 투자 프로그램에 지속적으로 연계할 예정이다. 기업별 수요에 따라 UAE 현지 실증과 사업화, 투자유치로 이어지는 후속 지원도 추진한다.김현곤 경과원장은 "대외 불확실성이 높을수록 미래 성장시장을 선제적으로 개척하는 것이 중요하다"며 "프리사이트의 액셀러레이터와 투자 프로그램, 글로벌 네트워크를 적극 활용해 도내 기업이 투자 기회를 넓히고 중동시장에 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.이는 경과원의 해외 진출 지원 방식이 국내 기업을 해외 행사에 소개하는 수준을 넘어 현지 투자자와 연결하고 기술 실증 및 사업화까지 이어지도록 지원하는 방향으로 확대되고 있음을 보여준다.경과원은 지난해 두바이에서 열린 중동 최대 스타트업 전시회 'Expand North Star 2025'에 도내 혁신기업들과 함께 참가해 현지 투자자 네트워크를 구축했다. 이번에는 UAE의 주요 AI기업과 직접 협력체계를 구축하면서 그 네트워크를 실제 투자와 사업 기회로 연결하는 단계에 들어섰다는 게 경과원의 설명이다.17일에는 경과원과 프리사이트 대표단이 재정경제부·한국산업은행(KDB), KB인베스트먼트, 한화비전 등을 잇달아 방문해 국내 AI기업 투자와 기술·사업 협력 확대, AI·영상기술 분야 협력 방안을 논의할 예정이다.