개로 태어나라? 오디세이 세계관에서 돌연사하지 않는 법

[이전 편] '오디세이 끝판왕' 모셨습니다, 교수와 덕후의 입담 티키타카 https://omn.kr/2jpv5

"<일리아스> <오뒷세이아>에서 사람이 죽으면 다 돌연사거든요. 자연사는 하나도 없는데 유일한 예외가 (개인) 아르고스..."

"크세니아(ξενία, 환대), 영화에서 말하는 '제우스의 법'을 가장 잘 보여주는 존재가 바로 아르고스입니다."

"영화 <오디세이> 관객들의 눈풀 포인트가 바로 아르고스거든요."

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큰사진보기 ▲영화 <오디세이>에 등장하는 오뒷세우스의 개 아르고스. ⓒ <오디세이> 예고편 스틸컷 관련사진보기

큰사진보기 ▲오른쪽부터 안재원 서울대 인문학연구원 교수, 이태수 서울대 철학과 명예교수, 석민주('X' 계정 활동명 '하길)씨, 소중한 <오마이뉴스> 기자. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

[에우마이오스·안티노오스] 있는 놈이 더하네

큰사진보기 ▲영화 <오디세이>에서 에우마이오스(왼쪽)와 안티노오스의 모습. ⓒ 유니버셜 픽쳐스 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 <오디세이>에서 오뒷세우스와 아테네의 모습. ⓒ 유니버설 픽쳐스 관련사진보기

[아르고스] 더 눈물 나는 원전의 이야기

큰사진보기 ▲영화 <오디세이> 중 아르고스의 모습. ⓒ 유니버설 픽쳐스 관련사진보기

큰사진보기 ▲오뒷세우스와 재회한 아르고스. 그림은 제임스 볼드윈 작 일부. ⓒ Wikimedia Commons 관련사진보기

*[오디세이 심화반 ③] 칼륍소X페넬로페X헬레네X키르케 편으로 이어집니다.

바다를 돌고 돌았던 오뒷세우스처럼 '교수와 덕후'가 풀어놓는 영화 <오디세이> 이야기도 '아르고스'에서 긴 시간 맴돌았습니다. 놀고 먹는 귀족 안티노오스가 괘씸할 때도, 신분은 낮지만 누구보다 타인을 환대할 줄 아는 에우마이오스를 다룰 때도 아르고스의 '동그란 눈'이 소환됐습니다.단지 아르고스가 귀여워서만은 아닙니다. 인간들이 하나같이 혹독한 죽음을 맞는 호메로스 세계관에서 끝까지 '犬(견)심'을 지킨 채 천수(?)를 맞이(최소 스무살!)한 존재이기 때문인데요.지난달 21일 안재원 서울대 인문학연구원 교수 연구실에 모인 '교수(이태수·안재원)와 덕후(석민주씨)'는 오'디'세우스를 오'뒷'세우스로 불러야 하는 이유를 시작으로 영화 상영시간보다 긴 5시간 동안 영화 <오디세이> 이야기를 풀었습니다.타인을 적도 친구도 아닌 회색지대에 놓는 '제우스의 법'처럼 이날 대화도 호메로스 원전과 크리스토퍼 놀란의 영화를 넘나들며 전개됐습니다. 더해 단순 영화 리뷰가 아닌 '심화반'답게 서양고전학 '끝판왕'인 이태수 서울대 철학과 명예교수의 황금률과 칸트 철학의 얘기까지 심도 있게 이어졌습니다.이번 편 이후에도 <오디세이> 심화반은 사람을 돼지로 만드는 여자, 홀로서기 청년의 얼굴을 지닌 괴물, 오뒷세우스보다 더 주인공처럼 연출됐다는 ○○○○까지 계속 이어갑니다. 천만 관객이 선택한 영화인 만큼 '아무도 안' 보는 구석까지 살피려고요.영화에서 타인을 환대하는 '제우스의 법'이 나옵니다. 이를 가장 충실히 지킨 사람이 하층민 에우마이오스였다면, 가장 악용한 사람은 귀족 안티노오스였습니다. 두 인물을 이렇게 대조한 이유가 있을까요?원전에는 오뒷세우스가 스케리아섬에서 환대받는 대목이 나와요. 그런데 영화에서는 이 부분이 빠지면서 사실상 유일하게 환대를 경험하는 곳이 에우마이오스의 오두막이 됐습니다. 질문하신 것처럼 하층민인 에우마이오스가 오히려 환대의 모범을 보이는 인물로 나오는데요. 계급의 높고 낮음이 인간의 도덕성을 결정하지 않는다는 것을 보여준다고 생각합니다.<오뒷세이아>를 번역한 이준석 교수님(한국방송통신대 문화교양학과)께 들은 해석인데, 호메로스 세계의 사람들은 다 노동을 해요. <일리아스>의 안드라마케는 세자빈인데도 베를 짜고, <오뒷세이아>의 페넬로페도 노동을 하죠. 그런데 안티노오스 같은 구혼자들은 일도 안 하고 오뒷세우스의 식량만 축내며 놀고먹어요. 인간으로서의 의무를 다하지 않고입니다.원전에서 오뒷세우스가 페넬로페의 활쏘기 시험을 통과한 뒤 가장 먼저 처단한 구혼자가 안티노오스였습니다. 영화에서는 되게 깐족거리며 나중에 죽는데(웃음), 오뒷세우스가 첫 번째로 쏜 화살이 안티노오스의 목을 관통해요. 그만큼 가장 먼저 응징해야 할 1순위 인물, 잘 처단해야 하는 인물로 그려진 것이죠. 그러한 오만함을 보여주는 안티노오스는 영화에도 잘 표현됐다고 생각해요.사실 크세니아(환대)라는 것이 그렇게 정겨운 개념은 아니에요. 전사의 정신은 타인을 적 또는 친구로만 분류해요. 상대가 먹이냐, 내가 먹잇감이냐로 보죠. 그런데 크세니아는 타인을 적도 아니고 친구도 아닌, 회색지대에 놓습니다.(friend)는 아닌. '약한정도는 될 수 있겠네요. 그래서 이를 문명 시작의 단초로 볼 수 있습니다.크리스토퍼 놀란 감독은 영화에서 이를 황금률과 연결했더라고요. '네가 이런 상황에 처했을 때 받고 싶은 대접을 내가 해주면 또 내가 그렇게 대접받을 것 아니냐.' 계산적인 관계, 역지사지 해보자는 것이죠. 정(情)이라는 개념은 한참 뒤예요.(영화에선 크세니아를) 교환 정의로 본 것이죠.그런데 크세니아를 황금률과 연결해 손님 접대 얘기를 하면 양심의 가책을 느끼는 장면이 나올 수가 없어요. 양심의 가책은 보편적인 룰, 그러니까 '너한테 이만큼 해줄 테니 너도 나한테 이만큼 해줘'가 아니라 칸트의 이른바 "Principle of Universality(보편화 가능성의 원칙)"에서 나오거든요. 즉, 양심과 연결되는 건 '우리는 다 같은 인간이기 때문에 내가 하는 행동이 보편적인 도덕률로서의 의미를 가져야 한다(정언명령)'는 개념이고, 그래야 (오뒷세우스 앞에) 아테네가 등장할 이유도 생기는 거예요. 계산적인 황금률의 상태라면 양심은 아직 내면화가 돼있지 않는 룰이에요. 계산 관계라면 괴로움을 겪을 이유가 없는 거죠. 근데 이건 너무 까다로운 철학 얘기니까...두 캐릭터만큼이나 영화에서 비중이 컸던 게 아르고스였잖아요. 실제로 관객 사이에서 눈물 포인트였다는 후기가 있더라고요.저도 강아지를 키우는 견주라서 아르고스가 죽는 장면에 마음이 쓰이더라고요. 저희 집 강아지 '냉이'도 생각나고... 저랑 함께 보러 간 분도 옆자리에서 입을 틀어막고 오열하셨어요.환대의 관점에서 보면 가장 근본적인 원칙을 보여주는 인물은 에우마이오스나 다른 캐릭터가 아니에요. 이 작품은 오뒷세우스가 아래에서부터 위로 올라가며 하나씩 관계를 정립하는 순서로 구성됐어요. 먼저 유모를 만나고, 아들을 만나고, 헤어졌던 아내를 만나는 식이죠. 그런데 이들의 경우 오뒷세우스의 귀환을 반기는 데 나름의 이유가 있습니다. 자신에게 도움이 되고, 또 필요하니까 돌아와서 기쁜 거죠. 에우마이오스도 그렇잖아요.하지만 아르고스는 달라요. 오뒷세우스가 돌아왔다는 사실만으로 반가워합니다. 살아있는 생명체가 돌아왔다는 것 자체를 기뻐하는 거죠. 그래서 저는 이 장면이이라고 봅니다. 어쩌면 아르고스가 자연과 문명의 경계를 이어주는 역할을 한다고도 볼 수 있고요.영화에서 아르고스가 귀한 존재로 나오잖아요. 그 악독한 빌런인 안티노오스조차도 아르고스를 발로 차진 않아요. 밖에 내다 버릴 때 볏짚 위에 내려놓게 하고요(웃음).놀란 감독이 현대 반려 문화를 반영해 그런 장면을 넣은 것 같기도 해요. 그런 연구도 있어요. '호메로스 작품에 자연사한 개가 있냐', '문헌에 나오는 개 중 자연사한 첫 번째 개일 것이다'라고요(웃음).그렇네요. (오뒷세우스가 20년 동안 돌아오지 못했으니까) 최소 스무살을 산 거죠.<일리아스> <오뒷세이아>에서 사람이 죽으면 다 돌연사지 자연사는 하나도 없는데 유일한 예외가 아르고스라는 거죠.오뒷세우스 집안 자체에 개와 함께한 아주 오래된 내력이 있어요. 윗대부터 사냥개를 키우고 함께 사냥을 나가고. 사실 개만큼 사람에게 바라는 것 없이 존재 자체로 반겨주는 이가 없잖아요. 시골에서 살아본 사람들은 알아요. 어느 날 고향에 돌아갔는데 풍경이 완전히 바뀌어 있으면 어디에서도 내 기억을 확인할 수가 없어요. 그러면 예전에 봤던 소나무나 버드나무처럼 변하지 않는 것을 찾게 되죠. 그럴 때 아르고스처럼 나를 반겨주는 강아지를 보면 비로소 고향에 대한 향수를 느끼는 거예요. (오뒷세우스처럼) '내가 돌아왔구나' 그러면서요.그만큼 영화에서도 애틋한 존재인데 원전에서도 아르고스는 그렇게 나오잖아요?더 애틋하게 그려져요. 영화에서는 오뒷세우스가 아르고스를 보고 아는 척이라도 하잖아요. 원전에서는 아테네가 오뒷세우스를 노인으로 변장시켜 아무도 알아볼 수 없게 하거든요. 그럼에도 아르고스는 오뒷세우스를 알아보고 반응해요. 아르고스는 오뒷세우스를 알아보는데 오뒷세우스는 아르고스에게 아는 척을 하면 안 되는 상황. 그러면서 오랜 주인은 그런 강아지를 두고 지나치죠.아주 핵심 중의 핵심이에요. 오뒷세우스가 아무리 변장했다고 하더라도 고향에 갔는데 아무도 알아봐주지 못한다? 얼마나 서운한 감정이겠어요. 근데 아르고스 덕분에 '내가 돌아왔구나'를 느끼고 나 자신을 확인한 거죠. 아르고스는 정말 오뒷세우스만 생각한 존재인 거예요. 가장 순수함을 대변하는 존재라고 볼 수 있죠.그렇죠. '주인 언제 오나' 하면서.사람 중에는 에우마이오스가 가장 가깝겠네요.에우마이오스와 안티노오스 얘기보다 아르고스 이야기를 더 많이 했네요(웃음).