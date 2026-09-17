이재명 정부 '잃어버린 지지율', 이렇게 해야 회복된다

이재명 정부의 사회개혁을 위한 노동정책이 지난해 노란봉투법 제정 이후 미루어지고 있습니다. 대신, 메가 특구에서 차별적인 노동유연화 정책을 추진한다고 합니다. 장시간 차별적인 노동이 대한민국의 나아갈 방향이 될 수는 없습니다. 오히려 개혁적인 노동정책이 국민의 삶을 바꾸고 정부를 든든히 뒷받침 할 수 있습니다. 이에, 새로운 사회개혁을 위해 노동정책 과제가 왜 중요한지 들여다보고, 구체적인 방향을 제시하는 ‘새로운 사회개혁을 위한 노동정책 칼럼’을 6회에 걸쳐 기고합니다.

큰사진보기 ▲한·중앙아시아 정상회의 개회사 하는 이재명 대통령이재명 대통령이 16일 서울의 한 호텔에서 열린 2026년 제1차 한·중앙아시아 정상회의에서 개회사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언이재명 대통령이 11일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 정흥준은 서울과학기술대학교 경영학과 교수입니다.

올해 우리나라 1인당 국민소득이 4만 달러를 넘을 것이라고 한다. 무역수지도 19개월째 흑자 행진 중이다. 대한민국은 선진국 문턱에 있는 것이 아니라 진짜 선진국이 되었다. 분명 기뻐해야 할 상황인데, 마냥 즐겁지만은 않다. 기업은 돈을 벌고, 정부의 세금 수입도 늘고 있는데 기업의 낙수효과는 사라진 지 오래이고, 정부도 양극화를 위해 특단의 대책은 내놓지 않는다. 청년 고용률이 28개월째 연속 하락하고 있고 양극화는 다시 확대되는 추세이다.이재명 정부는 대한민국의 미래 성장 엔진으로 AI를 꼽았다. 탁월한 선택이었다. 임기 동안 100조를 투자해 AI강국을 만들겠다는 정부의 약속은 AI 호황으로 800조가 넘는 메가특구 프로젝트로 발전했다.그런데 이상한 일이 함께 추진되었다. 메가 특구에 노동시간 상한을 폐지하거나 기간제 고용을 2년에서 4년까지 확대하고 파견노동 범위마저 넓히는 차별적인 노동정책을 도입한다는 것이었다. 사람들은 어리둥절했다. 메가 특구는 첨단산업이라고 생각했는데 장시간 노동과 비정규직을 늘리자니 뭔가 잘못되었다고 생각했다. <매일노동뉴스> 보도에 따르면, 삼성전자와 SK하이닉스 두 반도체 회사도 노동 유연화를 그다지 절실하게 원하지 않는 것으로 나타났다. 그럼 대체 무엇 때문에 정부는 차별적인 노동조건을 도입한다는 것일까.추측하건대 대규모 투자를 결정한 경영계의 요구에 정부가 너무 서둘러 응답한 것이 화근으로 보였다. 우여곡절 끝에 김영훈 노동부장관은 사회적 대화를 통한 논의를 제안했다. 정부가 일방적으로 밀어붙이지 않아서 다행이다. 사회적 대화를 통해 노사정이 기업의 경쟁력을 살리되 차별적인 노동조건이 아닌 대안을 찾을 수 있기 기대한다. 탄력근로제, 시간선택제, 특별연장근로 등 기존 정책을 활용하는 방안도 좋은 대안이 될 수 있다. 기간제도 활용 기간만 늘릴 것이 아니라 기간제를 엄격하게 활용하는 입구 통제 정책들도 함께 고려해 볼 수 있다.국민들은 이재명 정부의 노동정책에 많은 희망을 가졌다. 정부도 집권 초 하청노동자에게 원청회사와 교섭할 권리를 보장하고 불법파업에 따른 손해배상을 객관적으로 청구하는 노조법 개정으로 화답하였다. 비록 노조법 개정 이후 원하청 교섭이 원활하지 않지만 시간이 지나면 제도가 정착될 것으로 기대한다. 그런데 노란봉투법 도입 이외의 굵직한 정책들은 지지 부진한 상황이다. 연금 수령시까지 소득공백을 메워 줄 정년연장은 연거푸 법 개정 약속을 어겼다. 플랫폼·프리랜서 노동자를 위한 일하는사람권리기본법은 기후에너지환경노동위원회 소위조차 통과하지 못했다. 5인 미만 사업장 노동자의 권리 구제도 아직 진척된 것이 없다. 노사정이 산업안전 정책을 논의하는 안전한일터위원회도 국회 본회의 앞에서 멈춰 있다. 약속이 이행되지 못하고 겹겹이 쌓이는 상황이라 불안함과 조바심이 커진다.다행스러운 것은 노동자들이 대통령에 대한 신뢰를 아직 저버리지 않았다는 점이다. 대통령이 강조해 온 사망사고 예방이 조금씩 성과로 나타나고 노동감독 활성화로 임금체불도 줄었다. 모범 사용자로서 정부의 역할을 다하기 위해 공공부문 기간제 노동자에게는 공정수당을 지급하고 9월 18일 출범하는 공무직위원회는 공무직 처우개선을 논의할 계획이다. 공공부문 도급 지침도 비정규직의 남용을 줄이는 데 기여할 것으로 보인다. 정부가 보여 준 진정성 덕분에 양 노총은 메가 특구 관련 사회적 대화 제안을 외면하지 않고 차분하게 고민한다. 그러나 올 하반기, 늦어도 내년 상반기까지도 정부가 약속한 정책들을 이행하지 않는다면, 총선을 앞두고 노동계는 정부에 대한 믿음을 내려 놓을지도 모른다.이재명 대통령은 최근 SNS에 '개혁을 포기한 적이 없다'고 밝혔다. 대통령의 말을 의심하지 않는다. 올해 노동절 기념 연설에서 대통령은 "모든 노동자가 노동기본권을 누릴 수 있게 하겠다"라고 말하면서 "고용형태와 일하는 방식이 다르다는 이유로 권리의 크기가 달라져서는 안된다"고 강조하였다. 이재명 대통령은 줄곧 경제성장과 노동존중이 양립할 수 있다는 철학적 태도를 가지고 있었다. 대통령의 약속과 철학이 메가특구 앞에서 달라져서는 안될 일이다.대통령 지지율이 떨어지면서 정부의 개혁 정책이 중도에 멈추지 않을까 걱정하는 사람들이 늘고 있다. 떨어진 지지율을 회복하기 위해서는 약속한 정책들을 추진하고 평가 받는 일을 해야 한다. 가장 시급한 것은 성장한 경제만큼 민생을 챙기는 것이다. 차별적인 노동정책이 아닌 성장과 분배가 선순환하는, 노동 있는 성장이 가능함을 보여주어야 한다. 이를 위해 미뤄두었던 입법 과제들을 신속하게 추진하여 국민의 삶에 실질적인 변화를 만들어야 한다. 보호의 사각지대를 줄이기 위해 정부가 결단할 수 있음을 실천으로 보여주어야 한다. 이를 위해 미래대응기금도 산업발전만이 아니라 국민통합과 양극화를 줄이는 데 일부라도 사용해 정부의 의지를 보여야 한다.이재명 정부가 꿈꾼 진짜 성장은 가능하다. 노사 모두를 만족시킬 수 있는 정책을 만드는 것은 어렵지만 소외 받는 국민을 보호할 수 있는 노동정책은 정부가 좌고우면하지 않으면 실현할 수 있다.역대급 경제성장이 소수의 잔치로 끝나지 않기를, 이재명 정부가 모두에게 착한 정부가 아니라 묵묵히 일하는 국민들에게 희망을 주는 정부가 되기를, 그래서 경제와 노동이 양립할 수 있음을 실력으로 보여준 첫 번째 정부가 되기를 응원한다.