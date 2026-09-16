"모든 국민 즐겨 찾는 금강수목원이 되도록"

큰사진보기 ▲이번 협약에 따라 충청남도와 세종시는 금강수목원 등 재개장 및 공동운영에 긴밀히 협력하기로 했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲'금강수목원 등 재개장 및 공동운영'을 위한 업무협약식 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세종특별자치시와 충청남도는 16일 금강수목원 산림박물관 잔디광장에서 '금강수목원 등 재개장 및 공동운영'을 위한 업무협약을 체결했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종특별자치시(시장 조상호)와 충청남도(도지사 박수현)는 16일 오전 300여 명의 시민이 참석한 가운데 금강수목원 산림박물관 잔디광장에서 '금강수목원 등 재개장 및 공동운영'을 위한 업무협약을 체결했다.세종시 금남면에 위치한 금강수목원은 지난해 민간 매각 방침이 결정되면서 시설이 폐쇄되는 아픔을 겪었으나, 1년여 만에 다시 지역민의 품으로 안기게 됐다. 이번 재개장은 '금강수목원공공성지키기네트워크'(대표 박경)를 비롯한 세종시 시민사회단체와 지역 언론 등의 반대 운동, 여기에 김종민 국회의원(세종시갑)이 국회 차원에서 매각 중단을 촉구하고 제도 개선에 앞장선 노력, 그리고 양 시도의 결단이 맞물린 결과로 분석된다.세종시와 충청남도는 이번 협약을 통해 현재 운영이 중단된 수목원 등을 오는 21일부터 재개장하고, 내년도 완전 개방과 공동 운영을 목표로 지속해서 협력해 나가기로 뜻을 모았다. 그동안 충청남도 소유의 충남산림자원연구소가 청양 이전 및 매각을 추진하면서 연구소 부지에 속한 금강자연휴양림과 수목원까지 폐쇄 절차를 밟았다. 이에 지역민의 휴식 공간 확보와 자연환경 보존을 요구하는 목소리가 거세게 이어져 왔다.이번 협약에 따라 양 기관은 ▲운영 인력 ▲운영비 및 시설비 분담 ▲재개장 관련 행정 절차 등 효율적인 운영과 이용 활성화를 위해 긴밀히 협력할 예정이다. 가장 먼저 추석 명절을 앞둔 오는 21일부터 황토 메타길, 산책로 등 금강수목원의 야외 공간이 지역민에게 무료로 임시 개방된다. 숙박시설, 열대온실, 산림박물관 등 실내외 주요 시설은 종합 점검과 리모델링을 거쳐 단계적으로 문을 열 예정이며, 부대 시설을 포함한 완전 개방은 내년 1월경 이루어질 전망이다.운영비는 세종시와 충남도가 공동으로 분담하며, 기반 시설 정비 및 시설 개선에 필요한 비용은 관리 주체인 충남도가 맡는다. 또한 공동 운영으로 발생하는 운영 수입의 10%는 세종시에 배분 된다.나아가 세종시와 충청남도는 금강수목원과 금강자연휴양림이 국민 모두가 누리는 공공 자산으로 자리 잡을 수 있도록 정부에 국유화를 적극적으로 건의할 방침이다.이날 협약식에서 박수현 충청남도지사는 "제 아이도 금강자연휴양림을 찾는 것을 엄청 좋아한다"며 "세종시가 행정수도 특별법 통과로 행정수도가 되면 모든 국민이 즐겨 찾는 금강수목원이 되도록 세종시와 협력해 국유화 하도록 노력하겠다"라고 밝혔다.조상호 세종시장은 "금강수목원은 살아있는 산림교육의 장이자 지역민이 사계절 내내 몸과 마음을 편히 쉬어갈 수 있는 휴양 공간"이라며 "내년 상반기 완전 개방을 위한 행정 절차를 조속히 이행하고, 그 가치를 온 국민이 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.