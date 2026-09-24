한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

아배 생각

- 안상학

뻔질나게 돌아다니며

외박을 밥 먹듯 하던 젊은 날

어쩌다 집에 가면

씻어도 씻어도 가시지 않는 아배 발고랑내 나는 밥상머리에 앉아

저녁을 먹는 중에도 아배는 아무렇지 않은 듯

니, 오늘 외박하냐?

아뇨, 올은 집에서 잘 건데요.

그케 니가 집에서 자는 게 외박 아이라?

집을 자주 비우던 내가

어느 노을 좋은 또 집을 나서자

퇴근길에 마주친 아배는

자전거를 한 발로 받쳐 선 채 짐짓 아무렇지도 않다는 듯

야야, 어디 가노?

예……. 바람 좀 쐬려고요.

왜, 집에는 바람이 안 불다?

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그런 아배도 오래 전에 집을 나서 저기 가신 뒤로 감감 무소식이다.

큰사진보기 ▲귀가한 뒤에도 아버지에게 나는 계속 외박 중이었다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <아배 생각>, 애지, 2008년시인_안상학: 1988년 중앙일보 신춘문예에 시 '1987年 11月의 新川'이 당선되며 작품 활동을 시작했다. 시집으로 <그대 무사한가> <안동소주> <오래된 엽서> <아배 생각> <남아있는 나날은 모두가 내일> 등이 있다."그케, 니가 집에서 자는 게 외박 아이라?" "왜, 집에는 바람이 안 불다?"라고 "아배"가 말할 때 꾸지람은 농담이 된다. 받아들이는 쪽에서는 꾸지람보다 신랄하게 느껴질 법한 농담이고 비아냥이겠지만, 그 말에서는 아버지의 아들을 향한 은근한 거리가 느껴진다. 직접적으로 말하지 못하고 돌려 말할 수밖에 없는 아버지의 망설임, 조심스러움이 그 거리에는 담겨 있다. 왜 아무렇지도 않았겠는가. 왜 몰랐겠는가, 밖으로만 떠도는 아들의 마음속에 어쩌지 못하는 불이 일고 마구 바람이 분다는 것을. 그런 젊은 아들의 마음에 섣불리 개입하지 못하는 아버지의 복잡한 심경이 꾸지람을 농담으로 바꾸었다는 사실을, 그것이 실은 아버지의 은근한 격려와 사랑의 표현이었다는 사실을, 아들은 왜 뒤늦게야 알게 되는 것일까. 왜, 아버지가 집을 나서 영원히 돌아오지 않을 때야 비로소 아직도 귓가에 생생한 그 말들의 의미를 생각하고 또 생각하게 되는 것일까. (김근 시인)