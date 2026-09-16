'윤석열 탓 조기귀국' 키르기스 정상 만난 이 대통령

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 사디르 자파로프 키르기스스탄 대통령이 16일 청와대에서 정상회담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령과 에모말리 라흐몬 타지키스탄 대통령이 16일 청와대에서 정상회담에 앞서 악수를 하고 있다. 2026.9.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 16일 한·중앙아시아 정상회의를 계기로 한국을 공식방문한 타지키스탄·키르기스스탄 대통령과 연쇄 정상회담을 하고 협력방안을 논의했다.타지키스탄과는 이번 회담을 계기로 '포괄적 동반적 관계'를 수립하고 ▲ 산업 및 혁신 분야 협력 발전 MOU ▲ 철도 분야 협력에 관한 MOU ▲ 교통 분야 인력 교육·훈련 협력에 관한 MOU 등 총 17건의 협정 및 양해각서를 체결했다.키르기스스탄과는 ▲ 도시계획 및 인프라 개발 분야 협력에 관한 MOU ▲ 고용허가제 하 노동자 송출·도입에 관한 MOU 갱신 등 총 18건의 협정 및 양해각서를 체결했다.특히 사디르 누르고조예비치 자파로프 키르기스스탄 대통령은 2024년 12월 한국을 처음 방문했다가 전직 대통령 윤석열의 12.3 비상계엄 선포로 일정을 앞당겨 귀국한 전례가 있다. 이 대통령도 자포로프 대통령을 만나 이 점부터 언급했다.이 대통령은 "당시 우리나라는 잠시 혼란을 겪었지만 민주주의와 자유를 향한 우리 국민들의 열망과 용기로 인해 다시 이렇게 평온을 되찾았다"라며 "지난 방한에서 예기치 못한 차질이 있었던 만큼 대통령님과 한국에서 마주하는 날을 기대하고 있었다. 진심으로 환영한다"고 했다.이어 "키르기스스탄은 중앙아시아에서 우리 대한민국과 두 번째로 교역을 많이 하는 나라이고 3년 전 양국을 잇는 직항 노선이 열린 이후 인적 교류가 무려 50% 가까이 증가했다"라며 "양국이 지닌 풍부한 협력 잠재력을 바탕으로 앞으로 양국 간의 교류가 더욱 증대되길 기대한다"고 밝혔다.자파로프 대통령은 "이 자리를 빌려 2025년 대한민국 대통령으로 당선되신 것을 다시 한 번 진심으로 축하드린다"고 화답했다. 또한 2025년 8월 첫 정상 간 통화에서 제안 받았던 '한-중앙아시아 정상회의' 개최 구상에 가장 먼저 지지 의사를 표한 곳이 키르기스스탄임을 강조하면서 앞으로도 실질적 협력을 더욱 확대해 나가자고 제안했다.이 대통령은 이보다 앞서 진행한 에모말리 라흐몬 타지키스탄 대통령과의 정상회담에서는 "우리 국민들에게 타지키스탄은 세계의 지붕이라고 불릴 만큼 웅장한 절경을 자랑하는 파미르 고원을 가진 나라로 인식되고 있다"면서 라흐몬 대통령의 방한을 환영했다.이어 "(타지키스탄은) 중앙아시아와 서남아시아를 잇는 지리적 요충지이기도 하다"면서 "(한국은) 풍부한 광물 자원, 역동적인 젊은 인구 등 타지키스탄의 장점과 성장 잠재력에도 매우 관심을 갖고 있다"고 밝혔다.아울러 "한국은 신뢰할 수 있는 동반자로서 타지키스탄의 경제 발전을 위해서 적극 협력할 것"이라며 "앞으로 양국이 철도, 핵심광물, 디지털을 비롯한 분야에서 호혜적 협력을 더욱 확대해 나가기를 바란다"고 했다.성기홍 홍보소통수석은 이후 서면 브리핑을 통해 "양 정상은 이번 정상회담 계기에 양국 간 실질 협력 증진을 위한 다양한 기반이 마련된 점을 평가했다"고 알렸다.그에 따르면 양 정상은 산악내륙국인 타지키스탄이 중시하는 철도 교통 인프라 분야가 양국 간 호혜적 협력을 추진할 수 있는 대표적인 분야라는 데 인식을 같이 했다. 또 광물자원 공급망 구축 또한 양국 간 유망한 협력 분야라는 데 공감하고 우수한 광물자원 탐사·개발 기술을 보유한 한국과 안티모니 등 풍부한 광물자원을 보유한 타지키스탄 간 호혜적인 협력을 모색하기로 했다.대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 타지키스탄 수출청 간 협력을 강화해 양국 기업 간 교류와 새로운 사업 기회 발굴을 지원하고 현지 진출 우리 기업을 위한 전담 소통창구인 '코리아데스크'도 설치될 예정이다. 이 대통령은 이와 관련 현지에 진출한 기업의 원활한 활동을 위한 타지키스탄 정부의 관심과 협조를 당부했다.한편, 이 대통령은 이날 회담을 끝으로 우즈베키스탄·투르크메니스탄·카자흐스탄·타지키스탄·키르기스스탄과의 양자 정상회담을 모두 마치고, 곧장 제1차 한-중앙아시아 정상회의를 주재할 예정이다.정부는 이번 정상회의를 계기로 중앙아시아 국가들과 지속가능한 '지역 파트너십' 기반을 구축해 신북방정책 구현 및 외교 다변화라는 실질적 성과로 이어나갈 방침이다.이에 대해 강유정 청와대 수석대변인은 지난 14일 "이번 정상회의를 통해 이 대통령은 전략적 요충지인 중앙아시아와의 전략적 협력을 정상급으로 격상하고 중앙아시아의 성장 수요와 우리의 공급망 및 시장 확대 전략을 결합한 호혜적인 성장 기반을 마련할 계획"이라고 설명한 바 있다.그는 또한 "(정상회의에서) 한반도 문제에 대한 중앙아 국가들의 지지를 확보하고 마약, 테러, 사이버 범죄 등 초국가범죄 대응협력을 강화해 우리 국민의 실질적인 안전을 증진할 것으로 기대된다"고 밝혔다.