강신철 "12.3 계엄, 군이 헌정질서 훼손... 국민께 사과"

큰사진보기 ▲강신철 국방부 장관 후보자가 16일 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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강신철 국방부 장관 후보자가 16일, 12.3 비상계엄 당시 군 최고위급 지휘관으로서 책임을 느낀다며 국민에게 사과했다. 계엄 선포 당시 한미연합사 부사령관이었던 강 후보자는 계엄에 직접 관여하지는 않았지만 군이 헌정질서를 훼손한 데 대해 당시 현역 대장으로서 책임을 피할 수 없다는 입장도 밝혔다.강 후보자는 이날 오전 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에서 12.3 비상계엄에 대해 "명백한 내란"이라고 규정했다. 이어 '당시 4성 장군으로서 책임이 있다'는 김병주 더불어민주당 의원의 지적에 "군이 헌정질서를 훼손한 것에 대해 당시 최고 계급이었던 저로서 무거운 책임감, 정말 깊은 책임감을 느끼고 있다"며 "국민 여러분께 진심으로 사과드린다"고 말했다.강 후보자가 계엄 당시 한미연합사령부 내부에서 어떤 대응을 했는지도 이날 청문회에서 구체적으로 공개됐다.강 후보자는 계엄 선포 당시 공관에 있다가 연합사 참모로부터 상황을 보고받았으며, 당시 폴 러캐머라 한미연합사령관이 보안통화를 요청했다는 연락을 받고 부대로 복귀했다고 설명했다.국회의 계엄 해제 요구 결의안이 통과된 뒤에는 러캐머라 사령관에게 대한민국의 헌정 시스템이 정상적으로 작동하고 있다는 점을 강조했다고 밝혔다.강 후보자는 당시 상황에 대해 러캐머라 사령관이 "많은 걱정을 하고 있었다"고 전했다. 그러면서 국회의 해제 요구 결의안 통과를 지켜본 뒤 러캐머라 사령관에게 "이제 대한민국의 시스템을 믿어 달라"는 취지로 강조했다고 말했다. 비상계엄이 한미연합방위체제에 미칠 수 있는 혼란과 미국 측의 우려를 진정시키려 했다는 설명이다.강 후보자는 2024년 12.3 비상계엄 당시 현역 육군 대장으로 한미연합사 부사령관을 맡고 있었다. 계엄 지휘계통에는 포함되지 않았으며, 강훈식 대통령 비서실장은 후보자 지명 당시 헌법존중 태스크포스와 국방부 감사 결과 강 후보자가 계엄에 연루된 사실은 없는 것으로 파악됐다고 밝힌 바 있다.강 후보자는 이재명 정부가 국정과제로 추진하고 있는 육·해·공군 사관학교 통합 문제에 대해서는 통합교육의 필요성을 분명히 했다.강 후보자는 사관학교 개혁 논의가 "어제오늘 나온 이야기가 아니다"라며 역대 정부에서도 지속적으로 논의돼 왔다고 설명했다. 이어 "통합교육은 필요하다고 생각하고 있다"면서 장관으로 취임할 경우 어떤 방식으로 사관학교 교육의 합동성을 강화할지 고민해 추진하겠다고 밝혔다.이는 후보자 지명 직후보다 한 걸음 더 구체화된 입장이다. 강 후보자는 지난 3일 첫 출근 당시에는 사관학교 통합을 둘러싸고 "다양한 의견과 우려가 있는 것으로 알고 있다"며 "훌륭한 인재를 양성할 수 있도록 해나가겠다"고만 밝혔었다.이후 강 후보자는 인사청문회를 앞두고 국회에 제출한 서면답변에서 사관학교 통합이 필요하다는 입장을 밝혔고, 이날 청문회에서 각 군 사관생도의 통합교육과 합동성 강화가 필요하다는 점을 직접 확인했다.