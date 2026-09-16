가세로 전 태안군수 "금두꺼비 사건은 경찰의 표적 수사"

큰사진보기 ▲지난 9일 충남 태안군 원북면에 위치한 자택에서 <오마이뉴스>와 만난 가세로 전 태안군수. ⓒ 심규상 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 4월 6일 기자회견을 열고 충남경찰청 청탁금지법 수사와 검찰송치에 대해 강력히 규탄한 모습. ⓒ 이성엽 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남경찰청 ⓒ 이재환 관련사진보기

'금두꺼비 수수 혐의'를 받는 가세로 전 태안군수가 이는 경찰의 '표적·청탁 수사'라며 진상규명을 요구하고 나섰다.지난 9일 태안군 원북면에 위치한 자택에서 <오마이뉴스>와 만난 그는 경찰이 1년 6개월 넘게 수사를 벌여오다 더불어민주당 태안군수 경선을 불과 나흘 앞두고 전격 기소 의견으로 사건을 송치해 선거 결과에 치명적인 영향을 미쳤다고 강조했다.이번 사건은 정식 고발장이 접수된 사건이 아니라, 경찰이 제보와 탐문 등을 토대로 범죄 혐의를 직접 파악해 수사하는 '인지수사' 방식으로 시작됐다. 고발장에 적힌 내용으로 수사가 제한되는 고발수사와 달리, 인지수사의 경우 특성상 수사기관이 주도권을 쥐고 혐의를 넓혀가며 수사할 수 있다.충남경찰청 형사기동대는 지난해 초 자체 첩보를 거쳐 가 전 군수에게 ▲ 정치자금법 위반(2018) ▲ 명절 멸치 선물 세트 수수(2018) ▲ 선거사무소 임대료 대납(2018) ▲ 모임 식비 대납(2018) ▲ 금두꺼비 수수(2022) 등 총 5가지 혐의를 적용해 수사에 착수했다.경찰은 전방위 압수수색과 관련자 조사를 거친 끝에, 지난해 하반기 금두꺼비 수수를 제외한 나머지 4개 혐의에 대해 모두 '혐의 없음(불송치)' 결정을 내렸다.남은 쟁점은 2022년 7월 23일 오후 5시 30분경, 태안군청 당시 A 과장이 인사 대가로 가 전 군수 자택으로 직접 찾아가 1000만 원 상당(약 30돈 분량, 개당 10돈짜리 3개)의 금두꺼비를 전달했는지 여부로 축소됐다. 당시 순금 1돈 시세(약 32만~33만 원)를 감안한 액수다.사건은 정년을 2년 남겨두고 승진한 A 과장이 승진 직후 몇몇 동료들에게 군수에게 답례할 방법을 논의하면서 시작됐다. 동료들이 승진 인사 대가로 금두꺼비를 추천하자, A 과장은 함께 논의에 참여한 모 동료 공무원의 친형이 천안에서 운영하는 금은방을 찾아가 시가 약 900만~1000만 원 상당의 금두꺼비를 직접 제작 및 구매했다. 이후 동료들에게 "가 군수에게 금두꺼비를 직접 전달했다"고 말했다.그러나 경찰 조사가 시작되자 A 과장은 이를 부인했다. A 과장은 경찰조사에서는 "승진 후 동료들 사이에서 체면과 오기 때문에 거짓말을 했을 뿐, 군수에게 전달한 적은 전혀 없다"며 뇌물 제공 혐의를 전면 부인했다.금두꺼비의 행방은 의문으로 남아 있다. A 과장은 경찰조사에서 "구매한 금두꺼비를 차량 트렁크 골프백에 보관해 두었으나 나중에 확인해 보니 없어져 분실했다"며 "금두꺼비의 행방을 알지 못한다"고 주장했다. 경찰은 금두꺼비를 찾기 위해 가 전 군수의 자택과 집무실, A과장의 자택 및 차량 등을 전격 압수수색했으나 금두꺼비를 발견하지 못했다.가 전 군수는 시종 금두꺼비를 '받은 사실이 없다'고 주장했다. 또 당일 행적으로도 금두꺼비를 받지 않았다는 게 입증된다는 설명이다.애초 A 과장은 측근 동료들에게 2022년 7월 23일 오후 5시 30분경에 가 전 군수 자택에 찾아가 가 군수에게 직접 금두꺼비를 전달했다고 했다. 그런데 가 전 군수는 "사건 당일 오후 5시 30분경 '안면도 해양쓰레기 플로깅 캠페인' 현장 행사에 참석 중이었다"며 당시 비서실장인 B씨의 출퇴근 정맥인식 기록과 현장 공무원 C씨 등 복수의 공무원이 일관된 알리바이 진술을 제시했다.이날 행사가 열린 꽃지 해수욕장과 가 군수 자택과의 거리는 자동차로 약 54분 거리다. 특히 C 씨는 "가 군수가 오후 4시 20분 경 행사장에 도착해 약 1시간 가량 머무른 후 5시 20분 현장을 출발했다"고 진술했다. 또다른 행사주관 관계자도 가 군수의 행사참석 사실을 증언했다. 증언대로라면 가 군수가 당일 오후 5시 20분께 행사장을 출발해 당일 비슷한 시간 자택에서 A씨를 만났다는 것 자체가 물리적으로 불가능하다.또한 동행했던 당시 비서실장 B씨는 전자적으로 관리되어 다른 사람이 수정할 수 없는 '정맥 인식 출퇴근 기록'을 알리바이 입증 자료로 제출했다. 그러나 경찰 수사팀은 이 기록마저 "조작되었을 가능성이 있다"라며 법원에 태안군청 행정과 압수수색 영장을 신청했으나 기각당했다.가 전 군수는 "경찰이 영장이 기각되자 지난해 10월 초 '수사 협조 요청' 명목으로 행정과 컴퓨터를 수색하고 자료를 가져가는 등 영장 없는 강제 수색에 준하는 위법 수사를 강행했다"고 지적했다. 경찰은 알리바이 핵심 증인인 C씨마저 '허위 진술 및 증거 조작' 혐의로 피의자로 전환해 수사를 진행했다. 이후 수사는 답보 상태에 빠졌다.가 전 군수는 경찰이 수사 마무리 시기를 계속 늦춰온 점에 대해서도 의혹을 제기한다. 그는 "경찰이 지난해 하반기부터 추석 때까지 수사를 마무리하겠다고 했다가 다시 연말까지, 다시 구정 때까지 결론 내리겠다고 하는 등 계속 시기를 늦춰왔다"고 밝혔다.그런데 경찰은 민주당 태안군수 당내 경선(지난 4월 7일)을 불과 나흘 앞두고 당시 가 군수를 기소 의견으로 전격 검찰에 송치했다. 수사 개시 1년 6개월 만이었다.송치 당일 수사 정보가 당사자 통보 전 상대 정치 진영과 지역 언론에 사전에 유출되어 현수막 게시와 단톡방 유포로 이어졌다. 가 전 군수는 송치 여파를 극복하지 못하고 당내 경선에서 탈락하며 3선 도전의 길목에서 하차했다.이후 치러진 6·3 지방선거 본선에서 더불어민주당 강철민 후보가 국민의힘 윤희신 후보에게 패배하면서, 태안군정은 8년 만에 국민의힘으로 교체됐다. 경찰은 6월 지방선거 직후 알리바이 핵심 증인인 C씨(허위 진술 및 증거 조작 혐의)에 대해 무혐의 처분했다.가 전 군수는 "경찰이 알리바이 증인인 C 씨에 대해서는 6월에 '혐의 없음(불송치)' 처분을 내렸다"며 "경선에 악영향을 주기 위해 알리바이 증인의 무혐의 처분은 뒤로 미룬 채 사건을 쪼개어 나만 먼저 송치한 기획 수사의 결과"라고 성토했다.사건을 송치받은 검찰은 현재 사건을 검토 중인 것으로 알려졌다. 가 전 군수는 "송치 이후 아직까지 검찰에서 단 한 번도 연락이 없다"라며 "경찰이 왜 제대로 입증도 하지 않은 사건을 경선 직전 송치했는지 모르겠다"고 울분을 토했다.가 전 군수는 1981년 조사 간부 특채로 경찰에 입문한 뒤 총경으로 승진해 서산경찰서장, 서울 광진경찰서장, 인천 중부경찰서장, 충남 당진경찰서장, 인천국제공항경찰대장, 경찰대학교 우대교수 등을 역임한 경찰 간부 출신이다.가 전 군수는 "경찰의 무리한 인지수사와 경선 직전 의도적 송치로 선거 결과는 이미 뒤바뀌었다"라며 "검찰에서는 진실이 제대로 밝혀질 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "이번 사건은 실체 없는 혐의로 정치적 매장을 시도한 수사권 남용의 전형"이라며 "검찰의 최종 판단이 나오는 대로 경찰 수사 관계자들에 대해 강력한 법적 책임을 물을 것"이라고 강조했다.표적·청탁 수사 의혹에 대해 충남경찰청 관계자는 <오마이뉴스> 통화에서 "민주당 경선 시점에 맞춘 것이 아니라 절차와 순리대로 수사를 진행하다가 완료되어 송치한 것"이라며 "경선에 영향을 주려고 시점을 맞춘 것이 아니다"라고 해명했다.수사 정보 사전 유출 의혹에 대해서도 "경찰이 수사 정보를 유출한 적이 없으며 (어떻게 유출됐는지) 알 수도 없다"며 "검찰이나 언론 등 정보 접촉 경로가 다양하고 주요 인물 사건의 경우 기자들이 먼저 파악하는 경우가 많다"고 답했다.이 관계자는 세부적인 절차상 여러 의혹에 대해서는 "절차에 따라 적법하게 수사한 것으로 알고 있고, 사건이 검찰로 송치되어 수사중인 단계이므로 경찰 입장에서 직접 답변하는 것은 적절하지 않다"라고 말했다.