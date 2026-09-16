진보당 주최 당진 달빛어린이병원 도입 토론회 성료

큰사진보기 ▲토론회 전 포토타임포토타임을 하고 있다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲토론회장 모습참가자들이 토론회를 진행하고 있다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한은경 진보당 당진시위원장 인사한은경 진보당 당진시위원장이 토론회 환영사를 하고 있다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲김진숙 위원장 기조발제김진숙 위원장이 기조발제를 하고 있다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

당진형 달빛어린이병원 도입을 위한 토론회가 지난 9월 15일 오후 7시 당진시청 중회의실에서 열렸다. 이번 토론회는 진보당 당진시위원회 달빛어린이병원특별위원회가 주최했으며, 시민과 학부모 등 50여 명이 참석해 야간·휴일 소아 진료체계 확충의 필요성을 함께 논의했다.이번 행사는 김진숙 진보당 당진시위원회 달빛어린이병원 특별위원장이 지난 지방선거 당시 내세웠던 달빛어린이병원 도입 공약을 선거 이후에도 시민과 함께 실현하기 위해 추진해 온 활동의 하나다. 특별위원회는 그동안 시민 100인 추진위원 모집과 학부모·시민 간담회 등을 진행해 왔으며, 추진위원은 현재 100명을 넘어선 것으로 알려졌다.토론회는 오윤희 당진어울림여성회 회장이 사회를 맡아 진행했다. 김진숙 특별위원장이 기조발제를 했고, 울산 지역 달빛어린이병원 도입 운동 사례를 소개하기 위해 박옥분 진보당 울산시당 여성위원장이 참석했다. 당진에서 자녀를 양육하고 있는 김은선, 임용녀 분 여성 시민 2명도 패널로 참여해 야간과 휴일에 아이가 아플 때 겪는 현실적 어려움과 당사자들의 절절한 요구를 직접 전했다.김진숙 특별위원장은 기조발제에서 "당진은 출산율이 높은 편이지만, 정작 아이를 키우는 데 필요한 의료체계는 매우 열악한 상황"이라며 "야간이나 휴일에 아이가 아프면 부모들은 멀리 떨어진 의료기관을 찾아야 하거나 응급실을 이용해야 하는 어려움을 겪고 있다"고 지적했다.이어 "달빛어린이병원은 이미 충남 도내 여러 지역에서 지정·운영되고 있으며, 올해 관련 법 개정으로 지자체장의 의지만 있다면 도입할 수 있는 여건도 마련됐다"며 "당진에서 아이를 키우는 부모들에게는 매우 절실한 요구인 만큼, 시민의 힘으로 당진시를 움직여야 한다"고 강조했다. 김 위원장은 또 "오늘 토론회가 당진에 달빛어린이병원을 도입하는 씨앗이 되어 반드시 열매를 맺게 될 것"이라며 시민들의 지속적인 관심과 참여를 호소했다.울산의 달빛어린이병원 도입 경험을 소개한 박옥분 진보당 울산시당 여성위원장은 "달빛어린이병원 도입 과정에서 가장 중요한 것은 당사자들이 직접 목소리를 내고 행동에 나서는 것"이라고 말했다. 박 위원장은 "의료기관 참여와 의료인력 확보 등 현실적인 어려움이 존재하지만, 결국 시민들이 얼마나 절박한 요구를 공감대 있는 의제로 만들고 지역사회와 행정을 설득하느냐가 핵심"이라며 "부모와 시민들이 함께 공감대를 형성해 힘을 모은다면 당진에서도 충분히 가능하다"고 울산 사례의 교훈을 전했다.토론회에 참석한 양육자들은 아이가 밤이나 휴일에 갑자기 열이 나거나 아플 경우 선택할 수 있는 의료기관이 부족한 현실을 호소했다. 참석자들은 소아 환자가 응급실로 몰리는 문제를 줄이고, 부모들이 안심하고 아이를 키울 수 있도록 야간·휴일 소아 진료체계를 조속히 마련해야 한다는 데 뜻을 모았다.진보당 당진시위원회 달빛어린이병원특별위원회는 이번 토론회에서 모인 시민 의견을 바탕으로 오는 18일 당진시장 면담에 나설 예정이다. 특별위원회는 당진형 달빛어린이병원 도입을 공식 요구하는 한편, 지역 소아청소년과 의료진과의 간담회 및 설득 활동, 시민 홍보 활동 등도 이어갈 계획이다.특별위원회 관계자는 "달빛어린이병원은 단순히 병원을 지정하는 문제가 아니라, 당진의 아이와 부모가 최소한의 의료 안전망 속에서 생활할 수 있도록 하는 지역 돌봄 인프라"라며 "시민들의 요구가 실제 정책과 제도로 이어질 수 있도록 지속적으로 활동하겠다"고 밝혔다.