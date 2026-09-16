"쪽팔린 일"이라는 천하람, "정당한 보상" 맞받아친 강신철

큰사진보기 ▲강신철 국방부 장관 후보자가 16일 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲천하람 개혁신당 의원이 16일 국회 국방위원회에서 열린 강신철 국방부 장관 후보자에 대한 인사청문회에서 강 후보자가 군 복무 시절 고의적 위장전입으로 '철거민 지위'를 얻어 서울 서초구 아파트를 부정 청약했다는 의혹을 제기하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

천하람 의원 : "2008년 10월 22일 철거민 특별공급 아파트를 분양신청한 내용이다. 신청인 강신철이라고 나온다. 후보자가 한 것 아닌가."

강신철 후보자 : "저희가 안 한다. 저희가 알기로는 정부에서, SH주택공사에서 바로 들어가는 걸로 알고 있다."

천하람 의원 : "철거민 특별분양 대상자가 된다는 사실도 전혀 몰랐다?"

강신철 후보자 : "저희는 거기에 따른 보상을 준다고 해서 그렇게 알고 있었지, 그것이 철거민 특별공급이라는 사실을 모르고 있었고."

강신철 국방부 장관 후보자가 16일 인사청문회에서도 '철거민 특별분양' 논란과 관련해 주소 이전은 부적절했지만, 자택 수용에 따라 정당한 보상을 받은 것이라는 입장을 유지했다. 아들의 상가 분양 문제는 "국민 눈높이에 미치지 못한 점, 송구스럽다"고 밝혔다.강 후보자는 이날 국회 국방위원회 청문회 초반부터 야당 의원들로부터 부동산 문제와 관련해 집중공격을 받았다. 최초로 의혹을 제기한 천하람 개혁신당 의원은 "'강신철거민'이란 별명을 들어보셨나"라는 첫 질문을 던질 정도였다. 이어 그는 "철거민 특별공급이라는 단어를 제가 얘기해서 처음 알았다고 했는데, 정확하게 답변한 것 맞나"라며 "청문회 시작부터 이렇게 거짓말과 위증으로 시작해도 되는가"라고 목소리를 높였다.천 의원은 강 후보자가 강원도 화천에서 근무 중이던 2008년 3월 서울시 구로구 천왕동 본가로 전입 신고를 했고, 2009년 5월 다시 강원도로 주소를 옮긴 이유를 '딱지' 때문으로 의심하고 있다. 그는 강 후보자가 천왕동 본가가 영등포구치소 이전으로 수용되면서 서울시 철거민 특별분양으로 현재 거주 중인 서초네이처힐 3단지를 받았는데, 본인만이 아니라 아버지와 형, 고모까지 모두 부당하게 '철거민 특혜'를 취했다고 주장했다.하지만 강 후보자는 "정당한 보상"이었다고 항변했다.강 후보자는 "그 날짜(분양 신청) 바로 몇 개월 전까지 저희 할머니를 저희 아내가 모시고 그 집에 있었다. 할머니가 그 집에서 돌아가셨고 병원도 아닌 그 집에서 장례를 치렀다"고 해명했다. 그는 "제가 태어나서 자란 곳이고, 제가 살고자, 정말 실력도 없는 제가 설계해서 만든 집이다. 전역 후까지 살려고"라며 "저는 전방에 있었지만 저희 가족들과 협의한 거고, 저희는 정부시책에 따라서 정상적인 보상을 받은 것"이라고 거듭 말했다.강 후보자는 또 2009년 다시 강원도 화천으로 주소를 옮긴 이유는 "저희 아이들이 저와 함께 하고 싶어서 그 전방 골짜기, 중학교에 열 몇 명 밖에 없는 골짜기로 주소를 옮기겠다고 해서 같이 살게 된 것"이라고 해명했다. 그는 "어느 군인이나 다 그렇듯이 군생활하면서 부동산, 주식 이런 자산 증식에 관심을 가져본 적 없다"면서도 "청문회에서 부동산 관련된 이야기가 나오게 된 것에 대해서는 국민 여러분께 송구하게 생각한다"고 했다.강 후보자의 아들이 이모 부부로부터 7억 원을 빌려 상가를 구입한 일 역시 주요 쟁점이었다. 성일종 국민의힘 의원은 "후보자는 아들이 이런 자산을 구입하는데, 아들 관리도 못하는 사람이 어떻게 부대관리를 하겠다는 것인가"라며 "지금 2030이 집 한 칸 없고 월세가 치솟아서 거리로 나앉게 돼있는 판에 4성 장군한 장관 후보자 아들이 아빠찬스도 아닌 이모찬스를 썼다. 이 부분을 설명할 수 있는가"라고 비판했다.성 의원은 또 "더 중요한 게 있다. 이 보고를 누락했다"며 "인사청문보고서를 (국회로) 3일날 보낸 것에 빠뜨렸다가 4일 인사청문단장이 (국방위) 행정실로 전화해서 '뭐 하나 빠진 게 있다'고 얘기한 것 같다"고 말했다. 그는 "이걸 다 뭉개고 있다가 보고했다. 천하람 의원이 문제 제기하니까 그 이후에 와서 보고했다"며 "장관(후보자)의 정직성에 굉장히 문제가 있다"고 질타했다.강 후보자는 "누락된 건 제 불찰이다. 재산신고 과정은 제가 외국에서 귀국하던 길이라서 확인을 못했다"며 "(사실 파악 후) 저한테 바로 보고됐다. (이후 국회로) 저희가 주말 간에 연락드렸다"고 답변했다. 또한 "서른이 된 아들의 경제생활에 아버지로서 일일이 간섭하기는 어려움이 있다"며 '상가 구입 문제는 잘 몰랐다'는 해명을 반복했다. 다만 "국문의 눈높이에 미치지 못한 점에 대해서는 진심으로 송구스럽게 생각한다"고 덧붙였다.한편 강 후보자는 호르무즈 해협 파병과 관련해서는 말을 아꼈다. 그는 "제가 짧은 시간이었지만 중동지역에서 공관장을 하다왔기 때문에 이 상황에 대해서 잘 알고 있다"며 "이 부분은 아직도 결정된 것이 없다고 알고 있고, 무엇보다도 국민의 안전, 국가의 이익 차원에서 접근해야 되는 사안이라고 생각하고 있다"고만 밝혔다. 강 후보자는 2026년 1월부터 현재까지 주사우디아라비아 대사로 재직 중이며 2006년 이라크에서 근무했다.