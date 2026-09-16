"클릭 세 번으로"... EU 여성 국회의원 138명, 딥페이크 표적

국내에 잘 알려지지 않은 세계 여성 뉴스를 전합니다.

큰사진보기 ▲유럽연합(EU) 여성 국회의원 최소 138명이 음란 딥페이크 사이트의 표적이 된 것으로 드러났습니다. ⓒ 챗GPT로 이주연 생성 관련사진보기

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유럽연합(EU) 여성 국회의원 최소 138명이 음란 딥페이크 사이트의 표적이 된 것으로 드러났습니다.독일의 디지털 민주주의 싱크탱크 '아고라 디지털 트랜스포메이션(Agora Digitale Transformation)이 지난 14일 공개한 연구 결과에 따르면, 여성 정치인들은 노골적인 성적 영상에 합성됐으며 딥페이크 제작 도구로 연결될 수 있는 데이터베이스 목록에 이름과 사진이 올라가기도 했습니다. 이미 게시물이 삭제돼 페이지가 열리진 않지만 구글 검색에 페이지 기록이 남아있는 경우도 있었습니다.지난 7월 아고라 연구원인 벤저민 슐츠(Benjamin Shultz)가 진행한 이번 연구는, EU 27개국 전체 국회의원 5872명을 대상으로 딥페이크·비동의 이미지를 취급하는 160개 사이트에 이들이 등장하는지 파악했습니다.연구에 따르면, 최소 138명의 여성 국회의원이 해당 사이트에 언급되거나 등장했습니다. 반면 남성의 경우 9명에 불과했습니다. 성별·연령·정치적 지위 등까지 함께 고려한 슐츠의 분석에 따르면 여성 국회의원이 딥페이크 생태계의 표적이 될 확률이 남성보다 33배 높다고 합니다. 여성 의원 중 장관이나 당 지도부 등 고위직일수록 표적이 될 가능성이 커졌다고 합니다. 슐츠는 해당 의원들에게 개별적으로 이를 알리고 해당 콘텐츠를 삭제하는 방법을 알려줬다고 하는데요.슐츠는 "이미지와 정보, 도구로 연결되는 직접적인 링크가 모두 갖춰져 있어 단 세 번의 클릭만으로 이미지를 생성할 수 있다"라며 "이는 실제로 해당 콘텐츠를 호스팅하는 것만큼이나 심각한 문제"라고 진단했습니다.피해 당사자, 네덜란드 국회의원 수잔 크뢰거(Suzanne Kröger)는 미국 기술 전문매체 와이어드(WIRED)와의 인터뷰에서 "정말 심각하게 우려스러운 일"이라며 분통을 터트렸습니다. 크뢰거는 "딥페이크 음란물은 여성과 여성 정치인을 향한 온라인상의 증오와 위협이라는 훨씬 더 큰 흐름의 일부"라며 "그 이면에는 이러한 범죄 행위로 고통 받는 수백만 명의 여성 피해자들이 있다"고 지적했습니다.또 다른 피해 당사자인 네덜란드 국회의원 사라 도베(Sarah Dobbe) 역시 "딥페이크 영상은 정치인을 위협하는 데 사용될 뿐만 아니라 여성을 비하하는 데에도 악용된다"며 "여성이나 소녀가 이런 방식으로 피해를 입었을 때 필요한 경우 직접적인 지원을 받을 수 있고, 해당 콘텐츠가 신속하게 삭제되도록 하는 것이 매우 중요하다"고 짚었습니다.슐츠는 이 같은 불법행위는 결국 여성이 공인이 되는 것을 막는 위축 효과를 초래할 수 있다고 우려합니다. 그는 "여성들이 애초에 공직에 진출하려는 의지를 꺾고, 공적 영역에서 그들을 밀어내는 결과를 낳는다"라며 "이것이 심리적 피해를 입힌다는 증거는 차고 넘친다. 향후 정치계를 떠나 다른 경력을 쌓고자 할 때 평판에 타격을 줄 수도 있다"고 내다봤습니다.크뢰거는 말합니다. "이러한 이미지를 삭제하는 것도 중요하지만, 이 기술에 대한 강력한 규제를 마련하는 것 또한 우선순위"라고요.실제 영국은 비동의 성적 이미지를 만들도록 요청하는 행위를 범죄로 규정하고 있습니다. 누디파이어(비동의 성적·친밀 이미지나 아동 성착취물을 생성하는 AI 시스템) 도구의 제작·공급까지 범죄로 보는 법안은 왕실 재가만을 앞두고 있습니다. EU는 이런 이미지를 생성하는 AI 시스템 자체를 금지하기로 확정했으며 오는 12월부터 적용됩니다. 성착취물을 삭제하는 데 그치지 않고, 생산 도구와 유통 인프라까지 규제해야 한다는 명확한 메시지를 주고 있습니다.한국도 성적 딥페이크의 제작·유포·소지·시청을 처벌하고 플랫폼에 유통방지 의무를 부과하고 있습니다. 다만 대응의 방점은 여전히 피해물이 만들어지고 유통된 뒤의 처벌·삭제에 찍혀 있습니다. 비동의 성적 이미지를 만들도록 설계된 도구의 공급·홍보·수익화 경로를 끊는 데까지 나아가진 못한 것입니다. 기술이 나아갈수록 규제도 전진해야 합니다.