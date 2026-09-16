전세살이 얘기하다가... "대통령 생각 비정상인가" 물은 김은혜

큰사진보기 ▲홍지선 국토교통부 장관 후보자가 16일 국회 국토교통위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

김 의원 : "본인의 과거 전세가 비정상입니까, 아니면 전세가 사라져야 한다는 대통령의 생각이 비정상입니까? 둘 중 하나는 비정상인 거죠. 양자택일로 답하시기 바랍니다."



홍 후보자 : "구체적 취지는 저도 어떻게 보면 전세로 살며 많은 자산을 그동안 축적할 수 있는 기회를..."



김 의원 : "후보자가 비정상이에요? 대통령의 생각이 비정상이에요?"



홍 후보자 : "아, 대통령께서 말씀하신 사항은 전세가 비정상이라는 얘기가 아니라요."



김 의원 : "저는 후보자가 말을 바꾸신다고 생각하지 않아요. 말을 바꾼 대통령을 따르고 있을 뿐이죠. 후보자가 타고 온 이 전세 사다리들이 지금 어떻게 됐는지 한번 제가 보여드리겠습니다. 후보자가 전입한 5개 단지 아파트 3287세대 중에 현재 전세 매물이 나와 있는 곳을 제가 확인했는데요, 20개밖에 없어요. 노원구와 중계동 1396세대는 전세가 아예 0건이에요. 이게 품귀 수준을 넘어서 아예 전세 멸종 세대인 거죠."

큰사진보기 ▲김은혜 국민의힘 의원(가운데_이 16일 국회 국토교통위원회에서 열린 홍지선 국토교통부 장관 후보자에 대한 인사청문회에서 김 의원의 질의 내용을 문제삼는 더불어민주당 의원들과 언쟁을 벌이고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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"GTX가 A·B·C·D·E·F 7개 노선이에요. 7개 노선이 서울 전역을 거미줄처럼 싸고 있는 거예요. 다 계획이에요. 그러면 국토부 공무원들은 저 노선을 비껴가서 집을 사야 된다는 겁니까? 이런 말도 안 되는 공격을 해대는 국민의힘 의원님들에게 정말 한심하다 못해 분노를 표할 수가 없습니다."

큰사진보기 ▲문정복 더불어민주당 의원이 16일 국회 국토교통위원회에서 열린 홍지선 국토교통부 장관 후보자에 대한 인사청문회에서 질의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

홍지선 국토교통부 장관 후보자가 13년 간 5번의 전세를 거쳐 서울 아파트를 매입한 이력을 두고 여야가 공방을 벌였다.국회 국토교통위원회 소속 김은혜 국민의힘 의원은 16일 오전 홍 후보자 인사청문회에서 "후보자가 지난해 서울에 10억 500만 원짜리 아파트를 사기 전에 2012년부터 13년 동안 총 5번 (집을) 옮겼는데 거주 형태가 다 전세"라면서 "차곡차곡 목돈 모아서 내 집 마련하는 건 지극히 정상이다. 그러나 대통령의 기준으로 하면 비정상이 된다"고 짚었다.참고로 이재명 대통령은 취임 1주년 기자회견 당시 "전세는 특이하게 대한민국에만 있는 일종의 사금융인데 지금 사라져가는 추세", "(전세값 폭등 아니라) 정상화되는 과정"이라고 한 바 있다. 김 의원은 해당 발언을 "이 대통령은 전세가 비정상적인 사금융이기 때문에 줄이는 게 정상이라고 한 바 있다"고 주장하면서 다음과 같이 홍 후보자의 자가 마련을 문제 삼았다.김 의원은 현재 전세난의 원인이 정부의 잘못된 기조와 정책에 있다고 비판하며 "국민이 정부에게 바라는 건 너무 단순하다. 대통령이 집 파는 것처럼, 국토부 장관 후보자가 전세 통해서 집을 사는 것처럼 똑같이 하게 해달라는 것"이라고 말했다.그러면서 "나도 홍지선처럼 집 사고 싶다, 전세 통해서 집 한번 마련해보고 싶다는 것"이라며 "나는 전세로 민간 아파트 잘 살았고, 대출로 서울 아파트 사가지고 집값 많이 올랐지만 국민은 공공주택·임대주택 잘 지어드릴 테니 거기서 살라고 하면 대체 누가 장관의 말에 설득될 수 있겠나"라고 꼬집었다.이어서 질의에 나선 문정복 더불어민주당 의원은 홍 후보자의 전세 이동을 '주택 매입을 위한 과도한 전세 갈아타기'로 해석하는 건 과도하다고 반박했다. 후보자와의 개인 인연을 소개한 그는 "홍지선에게 씌워진 부도덕한 프레임을 보며 너무 화가 났다", "고위공직자 부부가 열심히 일해서 10억짜리 아파트를 대출 끼고 산 것"이라며 목소리를 높였다.특히 홍 후보자가 보유한 서울 신도림 아파트가 GTX B노선 신설의 영향으로 시세 차익 4억 원의 혜택을 보게 됐다는 비판을 언급하며 국민의힘 의원들에게 반문했다.이를 들은 국민의힘 의원들 사이에서 고성에 터져 나오자 유의동 국토위원장이 제지에 나서기도 했다.이후 의사진행발언을 신청한 김 의원은 "문 의원이 이 대통령을 저격할 줄 몰랐다. 반명수괴 되실까 봐 걱정이 된다"며 "전세가 사라져야 된다고 얘기한 건 김은혜 의원이 아니고 이 대통령이다. (청와대 부속실) 김현지 실장에게 이 대통령 혹은 장관 후보자를 옹호하라고 오더 받았나"라고 역공했다.그러자 문 의원도 "어떻게 그런 말을 할 수 있냐"며 "국민의힘은 그렇게 하는지 몰라도 민주당은 그렇게 하지 않는다. 의원님의 전세에 대한 시각적 오류에 대해 말한 것"이라고 맞받았다.한편, 홍 후보자는 신도림 아파트 매입 경위와 관련해 "4년 임대차 계약이 끝나가던 지난해 2~3월 집주인이 매도할 예정이라며 다른 곳을 알아보라고 했다"면서 "인근 전세 가격이 9억 원을 넘었다. 조금 벗어난 지역은 10억 정도면 매입할 수 있으니 대출을 조금 더 받아 집을 사게 됐다"고 설명했다.이어 "전세를 살면서 2년, 4년마다 자의가 아닌 타의에 의해 이사해야 하는 점이 너무 힘들었다. 매입 후 부동산 가격이 상승했지만 시세차익을 보고 옮길 상황은 아니다"라고 덧붙였다. 내 집 마련 전 전세를 옮겨 다닌 건 공직 근무지에 따른 불가피한 이동이었다는 설명이다.