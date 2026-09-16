홍지선 "용산공원 핵심 공간 지키며 주거안정도 기여"

큰사진보기 ▲홍지선 국토교통부 장관 후보자가 16일 국회 국토교통위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲윤종군 더불어민주당 의원이 정부 자료를 토대로 추계한 ‘용산반환부지와 단계별 검토 후보지 위치’ 지도. ⓒ 윤종군 의원실 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 용산구 용산미군기지 동남쪽(서빙고역 맞은편)에 위치한 미군 장교숙소 5단지. 1986년 한국정부에 반환된 후, LH공사가 미군장교숙소로 2019년까지 임대운영한 곳이다. 2020년부터 일반 국민에게 개방되었다. ⓒ 권우성 관련사진보기

홍지선 국토교통부 장관 후보자가 청년-신혼부부 주택공급 방안 중 하나로 거론되고 있는 '용산공원 부분 활용론'에 대해 "원칙은 공원의 핵심 공간을 당연히 지키는 것"이라면서 "또 부수적으로 미래세대 주거안정에 기여할 방안이 있으면 검토하겠다"고 밝혔다.이같은 입장은 16일 오전 국회에서 열린 국토교통부 장관 인사청문회 중 윤종군 더불어민주당 의원의 질의응답 과정 중 나왔다.윤종군 의원은 이날 인사청문회 첫 질의자로 나서 의원실 추계 자료를 근거로 용산공원 부분 주택공급 활용 방안을 제기했다. 윤 의원실은 각종 정부 자료 등을 토대로 전용면적 55㎡를 동일하게 적용해 어느 정도의 주택을 공급할 수 있는지 계산했다.다만 ▲용산어린이정원 제외 ▲녹지가 아닌 지역 대상 ▲의원실이 상대적으로 신속한 공급이 가능하다고 본 지역(1단계 : 이미 반환 완료, 정부 관리 중)과 협의 필요 지역(2단계 : 1단계와 같지만 일부 제약 사항 존재)을 구분했다는 점을 전제조건으로 설정했다.추계 결과, 1단계 지역으로 구분한 캠프코이너(9.7만 ㎡ 5847호), 옛 방사청 부지(9.6만 ㎡ 2315호), 군인아파트(4.8만 ㎡ 1157호), 장교숙소 5단지(5.2만 ㎡ 3134호)에 최대 1만 2453호 공급 가능하다고 봤다.2단계 지역으로 구분한 편의시설(4.5만 ㎡ 2712호), 부사관 숙소(1.2만 723호), 학교(4.3만 ㎡ 2592호), 병원(10.1만 ㎡ 6088호) 장교숙소 4단지(3.2만 ㎡ 1929호), 장교숙소 7단지(3.2만 ㎡ 1929호)에 최대 1만 5973호를 공급할 수 있다고 계산했다.1단계 지역과 2단계 지역을 합치면 총 2만 8426호가량(55.8만 ㎡)을 공급할 수 있다고 분석했다. 용산공원 전체 면적은 약 300만 ㎡다.추계값에서 기반시설, 도로 등이 추가돼 규모를 20%가량 줄인다고 해도 약 2만 3000호를 공급할 수 있다는 게 윤 의원의 설명이다. 의원실이 서울 무주택가구 통계를 토대로 산출한 평균 가구원수 1.7명을 적용하면 약 5만 명이 입주할 수 있다는 계산까지 나온다.윤종군 의원은 "지도상으로 봤을 때 반환 부지 외곽을 따라서 일부 지역에 (주택을) 공급한다면 공간과 경관에도 문제가 없다"면서 "절대적인 공원 면적도 크게 줄어들지 않는다"라고 강조했다.추계 결과에 대한 생각을 묻자 홍지선 후보자는 "아직 저희(국토부)가 미군 용산 반환기지에 대해 구체적으로 개발 계획을 수립한 건 아니다"라면서 "공론화라든지 여론수렴 과정을 거치고, 이것(용산공원 부분 활용)이 실행되려고 하더라도 입법화 과정이 필요하다"라고 전제했다. 여기서 입법화는 용산공원 부지의 성격을 규정한 용산공원특별법에 대한 개정을 의미한다.이어 홍 후보자는 "원칙은 공원의 핵심 공간을 당연히 지키는 것"이라며 "또 부수적으로 미래세대 주거안정에 기여할 방안이 있으면 검토하겠다"고 답했다.용산공원을 부분 활용할 경우 서울시와의 협의가 필수적인데, 이에 대해 홍 후보자는 "서울시와의 협의 그리고 국민적인 공감대 형성이 우선이라고 생각하고 있다"고 답했다.윤 의원은 "용산공원 전체를 밀어버리고 주택을 빽빽하게 짓는 것은 저도 반대한다"라면서 "그러나 서울 지역의 극심한 공급난을 해소하고 공원 외곽에 미래세대를 위한 집을 짓는다면 어느 정도 사회적 합의도 가능하지 않을까 생각한다"라고 말했다. 그러면서 홍지선 후보자의 장관 임명시 여야 국토위원회 소속 국회의원과 함께 용산공원 내 미군 미개방 반환부지에 직접 가보자고도 제안했다.