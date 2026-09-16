51년 만에 '무죄'... 텅 빈 '중증 치매' 89세 피고인의 자리

큰사진보기 ▲굳게 닫힌 서울중앙지법 정문. 이날 윤석열의 선고재판으로 인해 대부분의 법원 출입구가 봉쇄되었다. ⓒ 변상철 관련사진보기

"사건번호 2025재고합38, 피고인 정순례."

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"이 사건과 관련해 검사가 제출한 대부분의 증거는 적법한 절차를 준수하지 않았거나 임의성이 없는 상태에서 수집되어 증거능력이 없습니다. 증거능력을 인정할 수 있는 나머지 증거들만으로는 공소사실을 인정하기에 부족합니다. 이에 따라 형사소송법 제325조 후단에 따라 무죄를 선고하고, 피고인에 대한 판결의 요지를 공시합니다."

"주문. 피고인은 무죄. 피고인에 대한 판결의 요지를 공시한다."

"남편이 간첩 활동을 하는 것을 알면서도 국가에 신고하지 않았다."

큰사진보기 ▲재심결정문 중 보안사의 불법성을 지적한 내용 ⓒ 변상철 관련사진보기

"피고인은 당시 군인이나 군속이 아닌 일반인이었고, 보안사 소속 수사관들이 적용한 혐의 역시 군법회의의 예외적 재판권 범위에 속하지 않았다. 보안사 수사관들은 피고인을 수사할 권한이 전혀 없었음에도 조사실로 연행하여 진술서를 작성하게 하였는바, 이는 공무원이 직권을 남용하여 의무 없는 일을 하게 한 형법상 직권남용권리행사방해죄 및 불법체포죄에 해당한다."

'사망자 또는 회복할 수 없는 심신장애인을 위하여 재심의 청구가 있거나, 재심 판결 전에 사망하거나 회복할 수 없는 심신장애인으로 된 때에는 피고인이 출정하지 아니하여도 심판을 할 수 있다. 단, 변호인이 출정하지 아니하면 개정하지 못한다.'

16일 오전 서울 서초동 서울중앙지방법원 서관 제419호 대법정. 재판장인 서울중앙지법 형사합의29부 엄기표 부장판사가 사건 번호를 호명했다.법정 피고인석은 텅 비어 있었다. 그 자리에는 피고인의 변호를 맡은 법무법인 원곡의 박민서 변호사만이 출석해 앉아 있었다. 피고인 정순례(89)씨는 올해로 여든아홉의 고령에 중증 치매를 앓으며 광주광역시의 한 자택에 머물고 있다. 50여 년 전 영문도 모른 채 군 수사관들에게 끌려가 겪었던 공포와 남편의 죽음이 남긴 상흔은 세월의 무게와 병마에 묻혀 흐릿해졌지만, 사법부 기록 속에 여전히 그는 '반국가단체 찬양·고지 의무를 위반한 간첩 방조범'으로 남아 있었다.비록 피고인의 자리는 비었지만 재판부는 무거운 목소리로 판결 이유를 읽어 내려갔다.이어 재판장의 입에서 최종 주문이 낭독되었다.1975년 4월 1일 서울형사지방법원에서 징역 2년 6개월에 집행유예 3년, 자격정지 2년 6개월을 선고받은 지 51년 만이었다. 1974년 '통일혁명당(통혁당) 재건위 사건'으로 체포되어 사형선고를 받고 1982년 형장의 이슬로 사라진 남편 고(故) 김태열씨의 곁에서, 영문도 모른 채 불고지 혐의로 묶여 평생 '빨갱이의 아내'라는 주홍글씨를 안고 살아야 했던 정순례씨 부부의 삶에 마침내 온전한 사법적 복권이 이뤄지는 순간이었다.정순례씨를 옥죄었던 비극은 반세기 전인 1974년으로 거슬러 올라간다. 유신체제의 서슬이 시퍼렇던 그해, 육군보안사령부(현 국군방첩사령부)와 중앙정보부는 대대적인 간첩망 적발을 발표했다. 이름하여 '통혁당 재건위원회 사건'이었다.당시 수사기관은 대구와 호남 지역을 중심으로 지식인, 교사, 일반 시민들이 북한의 지령을 받아 통일혁명당을 재건하려 했다고 대대적으로 선전했다. 이 사건의 핵심 인물로 지목된 이가 바로 정순례씨의 남편 고 김태열씨였다. 김태열씨는 보안사 수사관들에 의해 강제로 연행되어 외부와 철저히 차단된 채 수십 일간 모진 고문과 구타, 잠 안 재우기 등 가혹행위를 당했다.보안사의 칼날은 평범한 주부였던 아내 정순례씨에게도 향했다. 민간인에 대한 수사권이 원천적으로 없었던 육군보안사령부 수사관들은 정씨의 집으로 들이닥쳐 그를 강제로 끌고 갔다. '임의동행'이라는 허울 좋은 명목을 내세웠지만 영장 제시도, 거부권 고지도 없었다. 수사관들의 서슬 퍼런 위압 속에 강제로 끌려간 정씨는 차가운 조사실에 감금된 채 남편의 행적에 대한 추궁을 당해야 했다.이른바 국가보안법상 '불고지죄'였다. 당시 군 수사관들은 정씨에게 의무 없는 진술서 작성을 강요했고, 불법 체포와 감금 상태에서 받아낸 허위·강요된 자백은 고스란히 검찰과 법원으로 넘어갔다. 군사독재 시절 사법부는 수사기관의 불법 구금과 가혹행위를 묵인한 채 군이 짜놓은 각본대로 판결을 내렸다. 1975년 4월 1일, 서울형사지방법원은 김태열씨에게 사형을, 정순례씨에게 징역형의 집행유예를 선고했다.정씨는 1975년 4월 9일 판결이 확정된 뒤 별다른 항소 절차를 밟지 못했다. 남편 김태열씨는 이후 대법원에서 사형이 확정됐고, 1982년 10월 대구교도소에서 사형이 집행됐다. 가장을 잃은 가족의 삶은 풍비박산이 났다. 연좌제의 멍에는 수십 년간 정씨와 유족들의 목을 옥죄었고, 이웃들의 차가운 시선과 사찰 경찰의 감시는 일상이 되었다.영원히 묻힐 뻔했던 진실의 문은 2000년대 들어 과거사 정리 작업이 시작되면서 열리기 시작했다. 그리고 유족들의 눈물겨운 노력 끝에 김태열씨 사건은 마침내 재심 법정에 섰다.서울고등법원은 김태열씨에 대한 재심에서 당시 보안사 수사관들이 민간인인 김태열씨를 불법 감금하고 혹독한 고문으로 자백을 받아냈다는 사실을 인정했다. 2025년 8월, 사법부는 김태열씨에게 사건 발생 51년 만이자 사형이 집행된 지 43년 만에 '무죄'를 선고했다. 국가폭력에 의해 스러져간 한 인간의 명예가 반세기 만에 회복된 역사적 순간이었다.남편의 무죄가 확정되자, 통혁당재건위 사건의 불똥으로 평생 죄인 아닌 죄인으로 살아야 했던 아내 정순례씨의 억울함 역시 바로잡혀야 한다는 생각이 커져갔다. 마침내 정순례씨 가족은 법무법인 원곡(최정규·박민서 변호사)을 정순례씨의 법률대리인으로 선임해 서울중앙지방법원에 재심을 청구했다.2026년 5월 14일, 서울중앙지법 형사합의29부는 정씨에 대한 재심 개시를 정식으로 결정했다. 재판부가 내놓은 결정문은 당시 수사기관의 파렴치한 불법성을 낱낱이 꾸짖는 사법적 고발장이었다.재판부는 결정문에서 수사 기록에 남아 있는 '국가보안법위반등피의자인지동행보고서'를 지목했다. 해당 문건에는 '과장, 처장, 참모장, 사령관' 순으로 결재가 이뤄져 있었고, 용지 여백에는 '육군 양식', '육군 인쇄공장'이라는 문구가 선명히 찍혀 있었다. 군 수사기관이 민간인을 불법 연행했음을 보여주는 결정적 물증이었다.재판부는 다음과 같이 명시했다.비록 해당 수사관들의 직무상 범죄 공소시효는 이미 수십 년이 흘러 어쩔 수 없지만, 형사소송법 제420조 제7호 및 제422조에 따라 '확정판결을 얻을 수 없는 때'에 해당하므로 명백한 재심 사유가 된다는 판단이었다.재심 개시 결정은 내려졌지만, 현실적인 난관이 기다리고 있었다. 피고인 정순례씨의 건강 상태였다. 1937년 7월생인 정씨는 올해 89세의 고령인 데다 극심한 치매를 앓고 있어 정상적인 의사소통과 거동이 불가능했다. 거주지 역시 광주광역시로, 재판을 받기 위해 서울 서초동 법원까지 수백 킬로미터를 오가는 것은 생명과 건강에 직접적인 위험을 초래할 수 있었다.형사재판에서 피고인의 출석은 헌법과 법률이 정한 기본 원칙이다. 통상 피고인이 출석하지 않으면 재판을 개정할 수 없다. 고령의 과거사 피해자들이 재심을 청구해 놓고도 법정에 출석하기 어려워 재판이 공전되거나, 무리하게 휠체어에 실려 법정에 나와 고통을 겪는 일이 비일비재했다.변호인단은 피고인의 고령과 재판 진행이라는 두 가지 문제를 해결하기 위해 먼저 첫 공판을 피고인 출석 의무가 없는 '공판준비기일'로 지정해 달라고 요청해 법원의 허가를 받았다. 나아가 변호인단은 검찰의 과거사 직권재심 사례와 마찬가지로 무죄 구형이 확실시되는 만큼, 재판 당일 즉시 판결을 내리는 '즉일선고'를 해달라는 의견서를 제출했다.형사소송법 제318조의4 제1항과 제2항에 따르면, 판결 선고는 변론을 종결한 기일에 하는 것이 원칙이며, 변론종결일에 판결을 선고할 경우 판결서를 선고 후에 작성할 수 있도록 허용하고 있다. 고령의 피고인이 두 번 이상 법정에 서는 고초를 덜어주기 위한 고육지책이었다.그러나 재판부는 변호인단의 요청보다 한 걸음 더 나아간, 전향적이고 적극적인 법 해석을 내놓았다. 형사소송법 제438조(재심의 심판)를 적용한 것이다.형사소송법 제438조 제2항 및 제3항은 다음과 같이 규정하고 있다.재판부는 정순례씨가 앓고 있는 치매를 법이 정한 '회복할 수 없는 심신장애'로 공식 인정했다. 이에 따라 피고인 본인의 출석 없이 국선 또는 사선 변호인의 출석만으로 재심의 모든 심리를 진행하기로 결정했다.지난 7월 공판에서 검찰은 과거 불법 수사의 잘못을 인정하며 주저 없이 '무죄'를 구형했다. 그리고 이날 선고기일 역시 정씨의 출석 없이 오직 변호인만이 자리한 가운데 판결이 선고됐다. 법정이 형식 논리에 얽매이지 않고, 국가폭력으로 평생을 고통받아 온 고령 피해자의 육체적·정신적 한계를 배려해 법이 허용하는 최대한의 인도적 권리구제 절차를 찾아 선제적으로 움직인 모범적 사법 사례였다.이날 선고가 내려진 직후 법정을 나선 박민서 변호사는 벅찬 표정을 감추지 못했다. 비록 당사자인 정순례씨는 법정에 없었지만, 그가 지난 반세기 동안 짊어져야 했던 삶의 무게가 마침내 벗겨지는 순간이었기 때문이다.박 변호사는 "정순례 어르신은 1974년 아무런 영문도 모른 채 군 수사관들에게 끌려가 남편의 억울한 죽음을 목격했고, 본인마저 유죄 판결을 받아 사회적 낙인 속에 살아오셨다"며 "재판부가 피고인의 심신장애 상태를 헤아려 형사소송법 제438조를 적극적으로 적용해 피고인의 고통을 덜어준 것은 사법 정의와 인권 보장의 가치를 드높인 매우 뜻 깊은 결단"이라고 평가했다.그러나 51년 만의 무죄 선고에도 불구하고 마냥 기뻐할 수만은 없는 것이 오늘날 과거사 재심의 슬픈 자화상이다.정순례씨는 이미 팔순을 훌쩍 넘겨 아흔을 바라보는 나이가 되었고, 기억마저 병마에 잃어가고 있다. 남편 김태열씨는 이미 43년 전 형장의 이슬로 사라져 무죄 선고문조차 받아보지 못했다. 가혹한 국가폭력에 청춘을 송두리째 빼앗기고 평생을 고통 속에 숨죽여 살아야 했던 피해자들에게 반세기 만에 찾아온 무죄 판결은 너무나 늦은 '지연된 정의'일지도 모른다.이제 남은 것은 국가의 진정성 있는 반성과 배상이다. 불법 구금과 고문으로 조작된 간첩 사건을 만들고, 무고한 시민의 목숨을 앗아갔으며, 그 가족의 삶까지 파괴한 주체는 바로 국가였다. 무죄 판결은 끝이 아니라 국가가 저지른 과오를 공식적으로 확인한 시작점일 뿐이다. 형사보상 청구와 국가배상 청구 등을 통해 국가가 저지른 범죄에 대해 응분의 책임을 지고 유족들의 눈물을 닦아주는 후속 조치가 뒤따라야 한다.텅 빈 피고인석을 향해 울려 퍼진 "피고인은 무죄"라는 여섯 글자. 서울중앙지법 재판부의 메아리는 멀리 광주의 노모에게 닿아 마침내 51년간 이어졌던 지옥 같은 악몽의 마침표를 찍게 했다. 사법부의 이번 무죄 선고는 과거의 어두운 망령을 걷어내고, 늦었지만 국가폭력의 피해자들에게 사법부가 건넬 수 있는 최소한의 위로이자 진실의 기록으로 남게 됐다.